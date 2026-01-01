Zarejestruj się

Bezpieczeństwo sieciowe | Ochrona sieci

Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies

Migracja do chmury i ewoluujące zagrożenia bezpieczeństwa zmieniły sposób, w jaki przedsiębiorstwa budują i zabezpieczają swoje sieci. Ochrona nowoczesnych sieci wymaga zintegrowanych technologii bezpieczeństwa, od zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) i zapobiegania utracie danych (DLP) po Zero Trust

Zarejestruj się
Ochrona i przyspieszenie usług dotyczących aplikacji — obraz

Czym wyróżnia się Cloudflare?

Radar Cloudflare — kafelek
Proaktywne ograniczanie zagrożeń

Monitoruj zagrożenia z jednego panelu sterowania, umożliwiając zespołom ds. bezpieczeństwa szybkie wykrywanie i naprawianie ataków, zanim dotrą one do sieci wewnętrznych.

Kafelek ikony — szybka i wydajna chmura
Mniej zakłóceń w działaniu sieci

Zwiększenie szybkości i niezawodności sieci poprzez modernizację infrastruktury sieciowej, uproszczenie łączności oddziałów i ograniczenie potencjalnych zagrożeń

Kafelek ikony — dane analityczne
Uproszczona zgodność danych

Chroń wrażliwe dane przed wewnętrznymi i zewnętrznymi naruszeniami, pomagając zapewnić stałą zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych.

Czy sieci korporacyjne są trudne do zabezpieczenia?

Zabezpieczenie nowoczesnej sieci korporacyjnej nie jest łatwym zadaniem. Ponieważ organizacje nadal przenoszą swoją infrastrukturę do środowisk hybrydowych i chmurowych, starsze narzędzia bezpieczeństwa (takie jak lokalne zapory ogniowe i systemy zapobiegania włamaniom) nie są już w stanie chronić rozszerzającego się i elastycznego obwodu sieci. A wzrost częstotliwości, rozmiaru i wyrafinowania cyberzagrożeń —zarówno w sieci, jak i poza nią — stanowi dodatkowe wyzwanie dla przedsiębiorstw, które chcą zapobiegać i eliminować potencjalne ataki.

Aby przeciwdziałać tym wyzwaniom, przedsiębiorstwa muszą wdrożyć bardziej elastyczne i proaktywne rozwiązania bezpieczeństwa — obejmujące technologie kontroli dostępu i uwierzytelniania użytkowników, zapobieganie utracie danych, izolację przeglądarki, wykrywanie złośliwego oprogramowania i inne. Często technologie te są łączone w ramach modelu architektonicznego zwanego Secure Access Service Edge (SASE), który zapewnia usługi łączności sieciowej oraz funkcje bezpieczeństwa sieci z jednej platformy w chmurze.

Główny diagram zabezpieczeń sieci Cloudflare

Dlaczego Cloudflare?

Jak Cloudflare zapewnia bezpieczeństwo sieci korporacyjnej

Kontener ikon
SSE i SASE

Zastąp ryzykowne sieci VPN, zmniejsz narażenie danych, ogranicz ataki i zapewnij niezawodną łączność sieciową przedsiębiorstwa dzięki platformie SSE i SASE.

Dowiedz się więcej  
Cloudflare-zero-trust
Dostęp do sieci w modelu Zero Trust

Ogranicz dostęp użytkowników do sieci i danych przedsiębiorstwa, chroń krytyczne aplikacje i infrastrukturę oraz eliminuj ruchy boczne.

Dowiedz się więcej  
Ikona kwadratowa- Cloudflare-gateway
Bezpieczna brama internetowa

Wdrażaj proaktywne środki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, korzystając z zasad filtrowania i inspekcji w celu wychwytywania prób phishingu i ransomware.

Dowiedz się więcej  
Ikona kwadratowa- przeglądarka Cloudflare
Izolacja przeglądarki

Izolacja i wykonywanie ryzykownego kodu stron trzecich z dala od środowisk sieciowych przedsiębiorstwa — pomoc w blokowaniu rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania ze złośliwych lub nieznanych witryn.

Dowiedz się więcej  

Zabezpieczenia sieciowe dla przedsiębiorstw

Ikona ceny
Kalkulator zwrotu z inwestycji ROI Cloudflare

Oszacuj potencjalne korzyści z korzystania z Cloudflare i dowiedz się, jak odzyskać kontrolę, obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Oblicz oszczędności  
Kontener ikon
Warsztaty architektury SSE i SASE

Współpracuj z ekspertami Cloudflare, aby zidentyfikować istniejące wyzwania, opracować plan migracji i znaleźć punkt wyjścia do modernizacji i konsolidacji sieci.

Zbuduj swój plan działania  
Kafelek ikony — koszyk
Przewodnik dla kupujących po przypadkach użycia SASE

Oceń dostawców SASE i zbuduj długoterminową mapę drogową dzięki temu szczegółowemu przewodnikowi dla liderów bezpieczeństwa i sieci.

Pobierz przewodnik  

Zasoby

Insights — miniatura 2

ARTYKUŁ

Co to jest sieć korporacyjna?

Sieć korporacyjna prywatnie łączy oddziały, wewnętrzne centra danych i urządzenia pracowników. Obecnie sieci korporacyjne szybko ewoluują.

Dowiedz się więcej  
Miniatura — Informacje — Szablon 1 — żarówka

INFORMACJE

Co to jest krawędź usługi bezpiecznego dostępu (SASE)?

SASE to model architektoniczny, który integruje funkcje bezpieczeństwa sieci i łączności na jednej platformie chmurowej.

Dowiedz się więcej  
Insights — miniatura

ARTYKUŁ

Jak działa bezpieczeństwo w chmurze?

Podobnie jak cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w chmurze jest bardzo szerokim obszarem i nigdy nie jest możliwe zapobieżenie każdemu rodzajowi ataku. Jednak dobrze zaprojektowana strategia bezpieczeństwa w chmurze znacznie zmniejsza ryzyko cyberataków.

Dowiedz się więcej  
Miniatura analizy — rakieta

ARTYKUŁ

Długoterminowe zabezpieczenie rozproszonego przedsiębiorstwa

Oto pięć najczęstszych rozwiązań wdrożonych przez organizacje podczas pandemii i związane z nimi długoterminowe kwestie.

Dowiedz się więcej  
Miniatura — Informacje — Szablon 1 — żarówka

ARTYKUŁ

Internet jako nowa sieć firmowa

Infrastruktura lokalna — sieć korporacyjna z przeszłości — nie może zapewnić szybkiej skalowalności i elastyczności oferowanej przez chmurę.

Dowiedz się więcej  
Miniatura — Post na blogu — Szablon 1 — Lampa lawa

Blog

Bezpieczna łączność sieciowa jako usługa

W miarę jak aplikacje przenoszą się do chmury, a pracownicy opuszczają biura, starsze rozwiązania sieciowe (takie jak sprzęt VPN) nie rozwiązują podstawowych problemów z architekturą sieci korporacyjnych.

Przeczytaj wpis na blogu  
Miniatura — Wpis na blogu — Szablon 4 — Przeglądarka

Blog

Czym jest Cloudflare One?

Obecnie więcej obciążeń w nowoczesnym przedsiębiorstwie działa poza granicami sieci. Dlaczego więc przedsiębiorstwa wciąż wydają pieniądze na budowę bardziej skomplikowanej i nieefektywnej infrastruktury sieciowej?

Przeczytaj wpis na blogu  
Miniatura — Informacje — Szablon 5 — wykresy

KRÓTKI OPIS ROZWIĄZANIA

Everywhere Security

Odzyskaj kontrolę, obniż koszty i zmniejsz ryzyko poprzez konwergencję zabezpieczeń w ramach inteligentnej platformy Cloudflare, która oferuje programowalne, natywne usługi chmurowe.

Dowiedz się więcej  
Biała księga — miniatura 5

BIAŁA KSIĘGA

Opracowywanie strategii modernizacji sieci

Modernizacja sieci otwiera nowe możliwości, takie jak zwiększenie wydajności sieci poprzez usprawnienie architektury i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie zaufania.

Dowiedz się więcej  

Najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa sieci korporacyjnych