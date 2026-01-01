Bezpieczeństwo sieciowe | Ochrona sieci

Zabezpieczenie nowoczesnej sieci korporacyjnej nie jest łatwym zadaniem. Ponieważ organizacje nadal przenoszą swoją infrastrukturę do środowisk hybrydowych i chmurowych, starsze narzędzia bezpieczeństwa (takie jak lokalne zapory ogniowe i systemy zapobiegania włamaniom) nie są już w stanie chronić rozszerzającego się i elastycznego obwodu sieci. A wzrost częstotliwości, rozmiaru i wyrafinowania cyberzagrożeń —zarówno w sieci, jak i poza nią — stanowi dodatkowe wyzwanie dla przedsiębiorstw, które chcą zapobiegać i eliminować potencjalne ataki.

Aby przeciwdziałać tym wyzwaniom, przedsiębiorstwa muszą wdrożyć bardziej elastyczne i proaktywne rozwiązania bezpieczeństwa — obejmujące technologie kontroli dostępu i uwierzytelniania użytkowników, zapobieganie utracie danych, izolację przeglądarki, wykrywanie złośliwego oprogramowania i inne. Często technologie te są łączone w ramach modelu architektonicznego zwanego Secure Access Service Edge (SASE), który zapewnia usługi łączności sieciowej oraz funkcje bezpieczeństwa sieci z jednej platformy w chmurze.