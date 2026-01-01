企業網路安全性 | 現代安全性解決方案

確保現代企業網路的安全性並非易事。隨著組織不斷將其基礎架構轉移至混合及雲端環境，傳統安全性工具（如內部部署防火牆和入侵防禦系統）無法再防禦不斷擴充且靈活的網路週邊。無論是網路內部還是外部，網路威脅的頻率、規模及複雜程度都在不斷增加，這為想要預防及消除潛在攻擊的企業帶來了額外挑戰。

為了應對這些挑戰，企業需要實施更靈活、更主動的安全性解決方案，從存取控制及使用者驗證技術到資料丟失預防、瀏覽器隔離、惡意程式碼偵測等。這些安全性技術通常被搭配在一起，構成了一個被稱為安全存取服務邊緣 (SASE) 的架構模型，該模型從單一雲端平台提供網路連線服務與網路安全功能。