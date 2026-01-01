企業網路安全性 | 現代安全性解決方案
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
雲端遷移及不斷變化的安全風險改變了企業建置和保護網路的方式。防禦現代網路需要整合的安全技術，從身分識別及存取管理 (IAM)、資料丟失預防 (DLP) 到 Zero Trust
Cloudflare 的獨特優勢
主動緩解威脅
從單一控制面板監控威脅，使安全性團隊能夠在攻擊到達內部網路之前快速偵測並修復攻擊
簡化資料合規性
保護敏感資料免遭內部及外部洩露，協助確保持續遵守資料安全性法規
企業網路是否難以保障安全？
確保現代企業網路的安全性並非易事。隨著組織不斷將其基礎架構轉移至混合及雲端環境，傳統安全性工具（如內部部署防火牆和入侵防禦系統）無法再防禦不斷擴充且靈活的網路週邊。無論是網路內部還是外部，網路威脅的頻率、規模及複雜程度都在不斷增加，這為想要預防及消除潛在攻擊的企業帶來了額外挑戰。
為了應對這些挑戰，企業需要實施更靈活、更主動的安全性解決方案，從存取控制及使用者驗證技術到資料丟失預防、瀏覽器隔離、惡意程式碼偵測等。這些安全性技術通常被搭配在一起，構成了一個被稱為安全存取服務邊緣 (SASE) 的架構模型，該模型從單一雲端平台提供網路連線服務與網路安全功能。
資源
文章
什麼是企業網路？
企業網路以私密的方式連線分支機搆、內部資料中心和員工裝置。如今，企業網路正在迅速發展。
深入解析
什麼是安全存取服務邊緣 (SASE)？
SASE 是一種架構模型，可將網路安全性功能和連線性組合到單一雲端平台。
文章
雲端安全性如何運作？
與網路安全性一樣，雲端安全性是一個非常廣泛的領域，且永遠不可能阻止每一次攻擊。但是，精心設計的雲端安全性策略可以大大降低網路攻擊的風險。
文章
確保分散式企業的長治久安
以下是疫情期間組織實作的五個最常見的臨時解決方案以及與之相關的長期問題。
文章
網際網路已成為新的公司網路
內部部署基礎架構（即過去的企業網路）無法提供雲端具有的快速可擴展性和彈性。
部落格
安全網路連線即服務
隨著應用程式遷移到雲端以及員工離開辦公室，傳統網路解決方案（如 VPN 硬體）無法解決企業網路架構的核心問題。
部落格
什麼是 Cloudflare One？
如今，現代企業中更多的工作負載在網路週邊之外運作。那麼，為什麼企業仍在花錢建置更複雜、低效率的網路基礎架構呢？
解決方案簡介
Everywhere Security
透過將安全性聚合到 Cloudflare 可程式設計的雲端原生服務智慧平台上，重新獲取控制權並降低成本和風險。
白皮書
制定網路現代化策略
網路現代化帶來了新的可能性，例如，透過簡化架構提升網路效能，以及透過消除信任增強安全性。