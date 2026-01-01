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企業網路安全性 | 現代安全性解決方案

Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies

雲端遷移及不斷變化的安全風險改變了企業建置和保護網路的方式。防禦現代網路需要整合的安全技術，從身分識別及存取管理 (IAM)、資料丟失預防 (DLP) 到 Zero Trust

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應用程式服務保護加速 - 影像

Cloudflare 的獨特優勢

Cloudflare Radar - 圖塊
主動緩解威脅

從單一控制面板監控威脅，使安全性團隊能夠在攻擊到達內部網路之前快速偵測並修復攻擊

效能雲端速度圖示圖塊
減少網路中斷

透過實現網路基礎架構現代化、簡化分支機構連線並減輕潛在威脅來提高網路速度與可靠性

分析資料圖示圖塊
簡化資料合規性

保護敏感資料免遭內部及外部洩露，協助確保持續遵守資料安全性法規

企業網路是否難以保障安全？

確保現代企業網路的安全性並非易事。隨著組織不斷將其基礎架構轉移至混合及雲端環境，傳統安全性工具（如內部部署防火牆和入侵防禦系統）無法再防禦不斷擴充且靈活的網路週邊。無論是網路內部還是外部，網路威脅的頻率、規模及複雜程度都在不斷增加，這為想要預防及消除潛在攻擊的企業帶來了額外挑戰。

為了應對這些挑戰，企業需要實施更靈活、更主動的安全性解決方案，從存取控制及使用者驗證技術到資料丟失預防、瀏覽器隔離、惡意程式碼偵測等。這些安全性技術通常被搭配在一起，構成了一個被稱為安全存取服務邊緣 (SASE) 的架構模型，該模型從單一雲端平台提供網路連線服務與網路安全功能

Cloudflare 網路安全圖主圖

選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 如何提供企業網路安全性

圖示容器
SSE 和 SASE

替換有風險的 VPN、減少資料暴露、減輕攻擊並確保與 SSE 和 SASE 平台的可靠企業網路連線。

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Cloudflare-zero-trust
Zero Trust 網路存取

限制使用者對企業網路及資料的存取，保護關鍵應用程式與基礎架構，並消除橫向移動。

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方形圖示 - Cloudflare-gateway
安全 Web 閘道 (SWG)

透過使用篩選條件及檢查策略來強化積極主動的企業安全性措施，以攔截網路釣魚和勒索軟體攻擊。

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方形圖示 - Cloudflare-browser
瀏覽器隔離

在遠離企業網路環境的地方執行有風險的第三方程式碼，隔離風險，協助封鎖來自惡意或未知網站的惡意程式碼傳播。

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企業網路安全性產品

價格圖示
Cloudflare 投資報酬率計算機

評估使用 Cloudflare 的潛在優勢並瞭解如何重新獲得控制、降低成本並降低安全性風險。

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SSE 與 SASE 架構研討會

與 Cloudflare 專家合作，識別現有挑戰，制定移轉計畫，並找到網路現代化與整合的起點。

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SASE 使用案例買家指南

利用這份針對安全性與網路領導者的深入指南，評估 SASE 廠商並建立長期藍圖。

取得指南  

資源

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文章

什麼是企業網路？

企業網路以私密的方式連線分支機搆、內部資料中心和員工裝置。如今，企業網路正在迅速發展。

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深入解析

什麼是安全存取服務邊緣 (SASE)？

SASE 是一種架構模型，可將網路安全性功能和連線性組合到單一雲端平台。

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深入解析 - 縮圖

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雲端安全性如何運作？

與網路安全性一樣，雲端安全性是一個非常廣泛的領域，且永遠不可能阻止每一次攻擊。但是，精心設計的雲端安全性策略可以大大降低網路攻擊的風險。

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深入解析縮圖 - 火箭

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確保分散式企業的長治久安

以下是疫情期間組織實作的五個最常見的臨時解決方案以及與之相關的長期問題。

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網際網路已成為新的公司網路

內部部署基礎架構（即過去的企業網路）無法提供雲端具有的快速可擴展性和彈性。

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部落格

安全網路連線即服務

隨著應用程式遷移到雲端以及員工離開辦公室，傳統網路解決方案（如 VPN 硬體）無法解決企業網路架構的核心問題。

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部落格

什麼是 Cloudflare One？

如今，現代企業中更多的工作負載在網路週邊之外運作。那麼，為什麼企業仍在花錢建置更複雜、低效率的網路基礎架構呢？

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解決方案簡介

Everywhere Security

透過將安全性聚合到 Cloudflare 可程式設計的雲端原生服務智慧平台上，重新獲取控制權並降低成本和風險。

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白皮書 - 縮圖 5

白皮書

制定網路現代化策略

網路現代化帶來了新的可能性，例如，透過簡化架構提升網路效能，以及透過消除信任增強安全性。

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企業網路安全性常見問題解答