由於企業網路的架構不斷演變，企業保護其網路、使用者與資料的方法也一直在變化。

隨著遠端工作的興起以及持續移轉至雲端，傳統的架構與網路安全設備（客製化打造的 MPLS 網路，以及硬體機箱與工具等拼湊而成的無法維護的硬體環境）已經不再符合現代企業網路的需求，使得組織不得不重新評估其網路安全方法。