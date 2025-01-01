註冊

使用 Cloudflare 的整合式網路安全解決方案保護並強化您的企業網路
企業需要可套用所有端點和使用者的整合式、分層網路安全解決方案，而不論這些端點和使用者位於何處。Cloudflare 助您一臂之力。

傳統網路架構並非為了保護現代的企業網路所打造。

由於企業網路的架構不斷演變，企業保護其網路、使用者與資料的方法也一直在變化。

隨著遠端工作的興起以及持續移轉至雲端，傳統的架構與網路安全設備（客製化打造的 MPLS 網路，以及硬體機箱與工具等拼湊而成的無法維護的硬體環境）已經不再符合現代企業網路的需求，使得組織不得不重新評估其網路安全方法。

是時候將網路邊界移至邊緣了。

透過 Cloudflare One 保護和擴展您的網路。

Implement secure access service edgee hero illustration

Cloudflare One 是基於雲端的全球網路安全解決方案，專為需要與其工作團隊連線並保護其安全的企業所打造，而且不需要仰賴傳統網路安全設備、應對多個單點解決方案，或是犧牲對網路安全的可見度和控制能力。

有了 Cloudflare，所有網路安全服務都會從分散在 125 個國家 330 個城市的大型邊緣網路提供。這表示，攻擊會在接近來源處自動遭到緩解，網路流量會經由最快速且最有效的路徑路由，而且無論您的員工位於何處，存取原則都可以一致地在您的工作團隊間套用。

繼續閱讀，瞭解 Cloudflare 如何透過我們的可擴展網路安全服務套件來保護企業網路。

網路安全解決方案的類型

DDoS 防護

保護您的網路免受任何規模或種類的 DDoS 攻擊——所用時間平均不超過三秒。

WAN 即服務

將設備與昂貴專屬電路的拼湊工作，替換成單一的全球網路。

防火牆即服務

為所有進出您網路的流量設定原則，不需要將不同廠商的解決方案拼湊在一起，也不需要維修笨重的硬體設備。

Zero Trust 存取

檢查並保護從您的分支機構、資料中心和遠距員工到網際網路上每個目的地的每一個連接，且絲毫不會影響效能。

準備好開始了嗎？

比較方案與定價

深入探討網路安全解決方案

部落格

什麼是 Cloudflare One？

Cloudflare One 結合了專門設計的網路產品，以保護企業網路和連線來自地球上任何地點的員工。

部落格

安全網路連線即服務

瞭解 Magic WAN 和 Magic Firewall 如何協同工作，跨越來自公司網路內任何實體的流量，在邊緣執行網路防火牆原則。

資訊圖

五問您的 DDoS 緩解服務提供者

選擇正確的 DDoS 緩解服務對於保護您的網路、應用程式和使用者至關重要。以下是評估提供者時要考慮的 5 個問題。

部落格

隆重推出 Magic Firewall

Cloudflare 的網路層級防火牆涵蓋了遠端使用者、分支機構、資料中心和雲端基礎結構，能夠協助企業隨時掌握其網路中發生的所有情況。

連結

什麼是網路安全性？

瞭解現代企業網路所面臨的五大風險，以及組織可用來防禦風險的技術與策略。

網路安全解決方案常見問題集

