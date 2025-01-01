企業需要可套用所有端點和使用者的整合式、分層網路安全解決方案，而不論這些端點和使用者位於何處。Cloudflare 助您一臂之力。
由於企業網路的架構不斷演變，企業保護其網路、使用者與資料的方法也一直在變化。
隨著遠端工作的興起以及持續移轉至雲端，傳統的架構與網路安全設備（客製化打造的 MPLS 網路，以及硬體機箱與工具等拼湊而成的無法維護的硬體環境）已經不再符合現代企業網路的需求，使得組織不得不重新評估其網路安全方法。
Cloudflare One 是基於雲端的全球網路安全解決方案，專為需要與其工作團隊連線並保護其安全的企業所打造，而且不需要仰賴傳統網路安全設備、應對多個單點解決方案，或是犧牲對網路安全的可見度和控制能力。
有了 Cloudflare，所有網路安全服務都會從分散在 125 個國家 330 個城市的大型邊緣網路提供。這表示，攻擊會在接近來源處自動遭到緩解，網路流量會經由最快速且最有效的路徑路由，而且無論您的員工位於何處，存取原則都可以一致地在您的工作團隊間套用。
繼續閱讀，瞭解 Cloudflare 如何透過我們的可擴展網路安全服務套件來保護企業網路。
Cloudflare One 結合了專門設計的網路產品，以保護企業網路和連線來自地球上任何地點的員工。
瞭解 Magic WAN 和 Magic Firewall 如何協同工作，跨越來自公司網路內任何實體的流量，在邊緣執行網路防火牆原則。
選擇正確的 DDoS 緩解服務對於保護您的網路、應用程式和使用者至關重要。以下是評估提供者時要考慮的 5 個問題。
Cloudflare 的網路層級防火牆涵蓋了遠端使用者、分支機構、資料中心和雲端基礎結構，能夠協助企業隨時掌握其網路中發生的所有情況。
瞭解現代企業網路所面臨的五大風險，以及組織可用來防禦風險的技術與策略。