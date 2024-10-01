Cloudflare 連續第二年在 Gartner® SSE Magic Quadrant™ 中榮獲表彰。 公告 >

Cloudflare Magic Firewall

用於企業 WAN 的雲原生網路防火牆
Magic 防火牆示意圖

Magic Firewall 是一種為內部部署網路和 WAN 提供的防火牆即服務 (FWaaS)。再無瓶頸：無需透過防火牆設備回傳流量，而是利用覆蓋全球超過 330 座城市的 Cloudflare 網路篩選第 3 層和第 4 層流量。

Magic 防火牆示意圖
CLOUDFLARE MAGIC FIREWALL 的優勢
保護整個 WAN

在整個 WAN（包括總部、分支機搆和虛擬私人雲端）中實施網路安全性原則

不需管理任何裝置

透過 Cloudflare 全球網路提供的 Magic Firewall，您的安全性會隨業務需求而擴展。設備升級沒有人為的阻塞點，也不會產生停機時間。

cloudflare ruleset engine icon
立即部署規則

精細化的篩選規則可在數秒內完成全球部署。從單一儀表板管理規則。

工作原理

在 Cloudflare 全球網路上套用篩選原則

Magic Firewall - How it works

Magic Firewall 在 Cloudflare 全球網路的所有位置執行，無論您的分支機構位於何處，都可以讓您檢查第 3/4 層流量。

它還與 Cloudflare One 一起執行，Cloudflare One 是一款全面的、基於雲端的 WAN 即服務解決方案，取代了為網路和安全而拼湊的傳統硬體設備。

Magic Firewall - How it works

瞭解如何制定網路現代化策略

取得白皮書

客戶評價

「Cloudflare 實施工程師幫助我們在極其複雜的環境中完成了大量的工作。一夜之間，我們將 Cloudflare 保護從 Web 應用程式擴展到了整個網路。這次體驗簡直太棒了。」

——Melbourne Airport 技術專案經理 George Panagiotidis

主要使用案例

Magic Firewall 主要使用案例

使用 Magic Firewall，組織可以阻止惡意攻擊，而不必依賴於過時的硬體。

Prevent financial and identity theft icon
淘汰傳統防火牆設備

Magic Firewall 從雲端部署，無需安裝或維護硬體設備即可封鎖攻擊。

Shield icon
緩解 L3 DDoS 攻擊

Magic Firewall 整合了 Magic Transit，以阻止可能會淹沒您的基礎架構的第 3 層 DDoS 攻擊。

瞭解跨國公司如何使用 Magic Firewall 加速應用程式

案例研究

為您的企業取得 Magic Firewall

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