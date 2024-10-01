Magic Firewall 是一種為內部部署網路和 WAN 提供的防火牆即服務 (FWaaS)。再無瓶頸：無需透過防火牆設備回傳流量，而是利用覆蓋全球超過 330 座城市的 Cloudflare 網路篩選第 3 層和第 4 層流量。
透過 Cloudflare 全球網路提供的 Magic Firewall，您的安全性會隨業務需求而擴展。設備升級沒有人為的阻塞點，也不會產生停機時間。
精細化的篩選規則可在數秒內完成全球部署。從單一儀表板管理規則。
Magic Firewall 在 Cloudflare 全球網路的所有位置執行，無論您的分支機構位於何處，都可以讓您檢查第 3/4 層流量。
它還與 Cloudflare One 一起執行，Cloudflare One 是一款全面的、基於雲端的 WAN 即服務解決方案，取代了為網路和安全而拼湊的傳統硬體設備。
「Cloudflare 實施工程師幫助我們在極其複雜的環境中完成了大量的工作。一夜之間，我們將 Cloudflare 保護從 Web 應用程式擴展到了整個網路。這次體驗簡直太棒了。」
——Melbourne Airport 技術專案經理 George Panagiotidis
使用 Magic Firewall，組織可以阻止惡意攻擊，而不必依賴於過時的硬體。
Magic Firewall 從雲端部署，無需安裝或維護硬體設備即可封鎖攻擊。
Magic Firewall 整合了 Magic Transit，以阻止可能會淹沒您的基礎架構的第 3 層 DDoS 攻擊。