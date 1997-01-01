Cloudflare Network Firewall
Cloud-native Netzwerk-Firewall für Ihr Unternehmens-WAN
Cloudflare Network Firewall ist ein Firewall as a Service (FWaaS)-Angebot für lokale Netzwerke und WANs. Keine Nadelöhre mehr: Anstatt Traffic per Backhauling durch Firewall-Appliances zu schleusen, filtern Sie den Layer-3- und 4-Traffic mit dem Cloudflare-Netzwerk, das über Standorte in über 330 Städten weltweit verfügt.
Vorteile von Cloudflare Network Firewall
Absicherung des gesamten WAN
Durchsetzen von Netzwerksicherheitsrichtlinien für Ihr gesamtes WAN, einschließlich Firmenzentrale, Zweigstellen und virtuelle Private Clouds.
Keine Appliances zu verwalten
Mit der Network Firewall, die über das globale Netzwerk von Cloudflare bereitgestellt wird, passt sich Ihre Sicherheit den Anforderungen Ihres Unternehmens an. Keine künstlichen Drosselstellen oder Ausfallzeiten für Appliance-Upgrades.
Sofortige Bereitstellung von Regeln
Fein ausdifferenzierte Filterregeln werden weltweit in Sekundenschnelle bereitgestellt. Einfach verwaltbar über ein einziges Dashboard.
FUNKTIONSWEISE
Anwendung von Filterregeln im globalen Cloudflare-Netzwerk
Cloudflare Network Firewall läuft überall im globalen Netzwerk von Cloudflare, sodass Sie den Layer-3/4-Traffic unabhängig vom Standort Ihrer Zweigstellen überprüfen können.
Das Produkt funktioniert auch in Verbindung mit Cloudflare One, unserer umfassenden cloudbasierten WAN as a Service-Lösung, die ein Flickwerk aus älteren Hardware-Appliances für Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen ersetzt.
Das sagen unsere Kunden
„Die Cloudflare-Implementierungsfachleute haben uns geholfen, eine große Aufgabe in einer sehr komplexen Umgebung zu bewältigen. Wir haben den Cloudflare-Schutz über Nacht von unseren Webanwendungen auf unser gesamtes Netzwerk ausgeweitet. Das hat 1A geklappt.“
Technology Project Manager, Flughafen von Melbourne
Wichtigste Anwendungsfälle für Cloudflare Network Firewall
Ausmusterung veralteter Firewall-Appliances
Network Firewall wird über die Cloud bereitgestellt und wehrt Angriffe ab, ohne dass Hardware installiert oder gewartet werden muss.
L3-DDoS-Angriffe bekämpfen
Network Firewall integriert Magic Transit, um Layer-3-DDoS-Angriffe zu stoppen, die Ihre Infrastruktur in die Knie zwingen können.
Erfahren Sie, wie internationale Unternehmen Cloudflare Network Firewall zur Beschleunigung ihrer Anwendungen einsetzen.
Weitere Informationen
Entwicklung einer Strategie zur Netzwerkmodernisierung
Das Firmennetzwerk hat lange Zeit kaum Veränderungen erlebt. Doch nun stellen sich CIOs die Frage, wie sie bei der Netzwerkmodernisierung den Umfang des Projekts definieren und welche wichtigen Anwendungsfälle sie berücksichtigen sollten.
Cloudflare Network Firewall-Dokumentation
In den Tutorials und der Entwicklerdokumentation erfahren Sie, wie Sie die (für Magic Transit- und Cloudflare WAN-Enterprise-Kunden verfügbare) Network Firewall bei Ihrer Cloud-Infrastruktur und Ihren Netzwerkstandorten einsetzen können.