Cloudflare Network Firewall
Natywna chmurowa zapora sieciowa na potrzeby firmowej sieci WAN
Cloudflare Network Firewall to zapora sieciowa jako usługa (FWaaS) dla sieci lokalnych i sieci WAN. Koniec z wąskimi gardłami — zamiast przekierowywać ruch przez urządzenia zapory, filtruj ruch w warstwach 3 i 4 za pośrednictwem sieci Cloudflare obejmującej ponad 330 lokalizacji na całym świecie.
Korzyści z Cloudflare Network Firewall
Zabezpiecz całą sieć WAN
Egzekwuj zasady bezpieczeństwa sieciowego w całej sieci WAN — od centrali, przez oddziały, po wirtualne chmury prywatne.
Brak urządzeń wymagających zarządzania
Dzięki rozwiązaniu Network Firewall dostarczanemu z globalnej sieci Cloudflare bezpieczeństwo skaluje się wraz z potrzebami biznesowymi. Koniec ze sztucznymi wąskimi gardłami czy przestojami związanymi z aktualizacją urządzeń zabezpieczających.
Natychmiastowe wdrażanie reguł
Precyzyjne reguły filtrowania są wdrażane globalnie w ciągu kilku sekund. Zarządzanie regułami odbywa się z jednego pulpitu nawigacyjnego.
JAK TO DZIAŁA
Stosowanie zasad filtrowania w globalnej sieci Cloudflare
Cloudflare Network Firewall działa wszędzie w globalnej sieci Cloudflare, umożliwiając inspekcję ruchu w warstwach 3 i 4 niezależnie od lokalizacji oddziałów Twojej firmy.
Działa również w pełnej integracji z Cloudflare One — kompleksowym, chmurowym rozwiązaniem typu WAN-as-a-Service, które zastępuje niejednolitą infrastrukturę opartą na tradycyjnych urządzeniach sieciowych i zabezpieczających.
Co mówią nasi klienci
„Inżynierowie wdrożeniowi Cloudflare pomogli nam zrealizować ogromny zakres prac w niezwykle złożonym środowisku. Z dnia na dzień rozszerzyliśmy ochronę Cloudflare z naszych aplikacji internetowych na całą sieć. To było doświadczenie na ocenę celującą".
Kierownik projektów technologicznych, port lotniczy w Melbourne
Główne przypadki użycia Cloudflare Network Firewall
Wycofaj starsze urządzenia zapory
Network Firewall jest wdrażany z chmury, blokując ataki bez potrzeby instalowania bądź utrzymywania urządzeń sprzętowych.
Ochrona przed atakami DDoS na warstwę L3
Network Firewall integruje się z Magic Transit, aby powstrzymywać ataki DDoS w warstwie 3, które mogą przeciążyć Twoją infrastrukturę.
Zobacz, jak globalne firmy wykorzystują Cloudflare Network Firewall do przyspieszania swoich aplikacji
Zasoby
Opracowywanie strategii modernizacji sieci
Sieci firmowe przez długi czas pozostawały wyjątkowo odporne na zmiany. Jednak w miarę modernizacji sieci, w jaki sposób dyrektorzy ds. informatycznych (CIO) powinni definiować zakres projektu oraz jakie kluczowe przypadki użycia powinni wziąć pod uwagę?
Dokumentacja Cloudflare Network Firewall
Zapoznaj się z samouczkami i dokumentacją dla programistów, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć Network Firewall (dostępny dla klientów Magic Transit lub Cloudflare WAN Enterprise) w swojej infrastrukturze chmurowej oraz w sieciach biurowych.