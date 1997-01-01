Zarejestruj się

Cloudflare Network Firewall

Natywna chmurowa zapora sieciowa na potrzeby firmowej sieci WAN

Cloudflare Network Firewall to zapora sieciowa jako usługa (FWaaS) dla sieci lokalnych i sieci WAN. Koniec z wąskimi gardłami — zamiast przekierowywać ruch przez urządzenia zapory, filtruj ruch w warstwach 3 i 4 za pośrednictwem sieci Cloudflare obejmującej ponad 330 lokalizacji na całym świecie.

Krótki opis rozwiązania
Magic Firewall — obraz w sekcji głównej

Korzyści z Cloudflare Network Firewall

Magic Wan Tile Cloudflare — ikona
Zabezpiecz całą sieć WAN

Egzekwuj zasady bezpieczeństwa sieciowego w całej sieci WAN — od centrali, przez oddziały, po wirtualne chmury prywatne.

Kafelek WAF bezpieczeństwa — ikona
Brak urządzeń wymagających zarządzania

Dzięki rozwiązaniu Network Firewall dostarczanemu z globalnej sieci Cloudflare bezpieczeństwo skaluje się wraz z potrzebami biznesowymi. Koniec ze sztucznymi wąskimi gardłami czy przestojami związanymi z aktualizacją urządzeń zabezpieczających.

Ikona kafelka – silnik zestawu reguł Cloudflare
Natychmiastowe wdrażanie reguł

Precyzyjne reguły filtrowania są wdrażane globalnie w ciągu kilku sekund. Zarządzanie regułami odbywa się z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Ochrona i przyspieszenie usług dotyczących aplikacji — obraz

JAK TO DZIAŁA

Stosowanie zasad filtrowania w globalnej sieci Cloudflare

Cloudflare Network Firewall działa wszędzie w globalnej sieci Cloudflare, umożliwiając inspekcję ruchu w warstwach 3 i 4 niezależnie od lokalizacji oddziałów Twojej firmy.

Działa również w pełnej integracji z Cloudflare One — kompleksowym, chmurowym rozwiązaniem typu WAN-as-a-Service, które zastępuje niejednolitą infrastrukturę opartą na tradycyjnych urządzeniach sieciowych i zabezpieczających.

Co mówią nasi klienci

Produkt Gateway - symbol zastępczy
Port lotniczy w Melbourne — logo

„Inżynierowie wdrożeniowi Cloudflare pomogli nam zrealizować ogromny zakres prac w niezwykle złożonym środowisku. Z dnia na dzień rozszerzyliśmy ochronę Cloudflare z naszych aplikacji internetowych na całą sieć. To było doświadczenie na ocenę celującą".

Kierownik projektów technologicznych, port lotniczy w Melbourne

Port lotniczy w Melbourne
Białe logo Indeed
Logo Ziff Davis białe
Białe logo Delivery Hero
Logo Werner (białe)
Logo Canva (białe)
Logo Knauf w kolorze białym
Białe logo Jetblue
Białe logo Japan Airlines
Białe logo Indeed
Logo Ziff Davis białe
Białe logo Delivery Hero
Logo Werner (białe)
Logo Canva (białe)
Logo Knauf w kolorze białym
Białe logo Jetblue

Główne przypadki użycia Cloudflare Network Firewall

Atak oparty na obciążeniu ruchem w przeglądarce — kafelek
Wycofaj starsze urządzenia zapory

Network Firewall jest wdrażany z chmury, blokując ataki bez potrzeby instalowania bądź utrzymywania urządzeń sprzętowych.

Tarcza bezpieczeństwa — ikona
Ochrona przed atakami DDoS na warstwę L3

Network Firewall integruje się z Magic Transit, aby powstrzymywać ataki DDoS w warstwie 3, które mogą przeciążyć Twoją infrastrukturę.

Zobacz, jak globalne firmy wykorzystują Cloudflare Network Firewall do przyspieszania swoich aplikacji

Studia przypadków

Zasoby

Studia przypadków

Zasoby

Opracowywanie strategii modernizacji sieci

Sieci firmowe przez długi czas pozostawały wyjątkowo odporne na zmiany. Jednak w miarę modernizacji sieci, w jaki sposób dyrektorzy ds. informatycznych (CIO) powinni definiować zakres projektu oraz jakie kluczowe przypadki użycia powinni wziąć pod uwagę?

Przeczytaj białą księgę  
Dokumentacja Cloudflare Network Firewall

Zapoznaj się z samouczkami i dokumentacją dla programistów, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć Network Firewall (dostępny dla klientów Magic Transit lub Cloudflare WAN Enterprise) w swojej infrastrukturze chmurowej oraz w sieciach biurowych.

Przeczytaj dokumentację dla programistów  
Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę

Zdobądź Cloudflare Network Firewall dla swojej firmy

Porozmawiaj z ekspertem
Wybierz swój poziom stanowiska… *
Dyrektor
Inne
Kierownik
Poziom dyrektorski
Samodzielny pracownik
Student
Wiceprezes
Wybierz swoje stanowisko… *
Bezpieczeństwo
DevOps
Finanse/zaopatrzenie
Infrastruktura
Inne
Inżyniera
IT
Prasa/media
Produkt
Sieć
Sprzedaż/marketing
Student
Wykonawczy
Wybierz kraj...
Afganistan
Albania
Algieria
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Chile
Chiny
Chorwacja
Curaçao
Cypr
Czad
Czarnogóra
Czechy
Dania
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Erytrea
Estonia
Eswatini
Etiopia