Cloudflare Network Firewall
Firewall de rede nativo de nuvem para sua WAN corporativa
O Cloudflare Network Firewall é uma oferta de firewall como serviço (FWaaS) para redes no local e WANs. Chega de gargalos. Em vez de fazer backhaul do tráfego por meio de dispositivos de firewall, filtre o tráfego das camadas 3 e 4 com a rede da Cloudflare, que possui locais em mais de 330 cidades em todo o mundo.
Benefícios do Cloudflare Network Firewall
Proteger toda a WAN
Aplique políticas de segurança de rede em toda a sua WAN, incluindo sedes, filiais e nuvens privadas virtuais.
Nenhum equipamento para gerenciar
Com o Cloudflare Network Firewall fornecido pela rede global da Cloudflare, sua segurança escala de acordo com as necessidades de sua empresa. Sem pontos de estrangulamento artificiais ou tempo de inatividade para atualizações de dispositivos.
Implantar regras instantaneamente
Regras de filtragem refinadas são implantadas globalmente em segundos. Gerencie regras em um único painel.
COMO FUNCIONA
Aplique políticas de filtragem na rede global da Cloudflare
O Cloudflare Network Firewall é executado em qualquer lugar da rede global da Cloudflare, permitindo inspecionar o tráfego das camadas 3 e 4, independentemente da localização de suas filiais.
Ele também funciona in-line com o Cloudflare One, nossa solução abrangente de WAN como serviço baseada em nuvem, para substituir um conjunto heterogêneo de dispositivos de hardware legados para redes e segurança.
O que nossos clientes dizem
“Os engenheiros de implementação da Cloudflare nos ajudaram a concluir um trabalho enorme em um ambiente muito complexo. Da noite para o dia, expandimos a proteção de nossos aplicativos web para toda a nossa rede com a Cloudflare. Foi uma experiência A+.”
Technology Project Manager, Aeroporto de Melbourne
Principais casos de uso do Cloudflare Network Firewall
Desativar dispositivos de firewall legados
O Cloudflare Network Firewall é implantado a partir da nuvem, bloqueando ataques sem necessidade de instalação ou manutenção de caixas de hardware.
Mitigar ataques de DDoS na camada 3
O Cloudflare Network Firewall integra o Magic Transit para impedir ataques de DDoS na camada 3 que podem sobrecarregar sua infraestrutura.
Veja como empresas do mundo todo estão usando o Cloudflare Network Firewall para acelerar seus aplicativos.
Recursos
Desenvolver uma estratégia para a modernização da sua rede
Por muito tempo, as redes corporativas resistiram bravamente às mudanças. Mas à medida que as redes começam a se modernizar, como os CIOs devem definir o escopo do projeto e quais os principais casos de uso que devem considerar?
Documentação do Cloudflare Network Firewall
Explore os tutoriais e a documentação para desenvolvedores para saber como aplicar o Cloudflare Network Firewall (disponível para clientes Magic Transit ou Cloudflare WAN Enterprise) em sua infraestrutura em nuvem e escritórios de rede.