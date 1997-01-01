Cloudflare Network Firewall
Firewall de red nativo de nube para la WAN de tu empresa
Cloudflare Network Firewall es un firewall como servicio (FWaaS) que ofrece redes locales y WAN. Esta solución te permite acabar con las congestiones. En lugar de redireccionar el tráfico a través de los dispositivos de firewall, puedes filtrar el tráfico de las capas 3 y 4 con la red de Cloudflare, que cuenta con ubicaciones en más de 330 ciudades en todo el mundo.
Ventajas de Cloudflare Network Firewall
Protección de toda la WAN
Aplica políticas de seguridad de red en toda tu WAN, desde tu sede principal a las filiales, pasando por las nubes privadas virtuales.
Sin dispositivos que administrar
Con Network Firewall distribuido desde la red global de Cloudflare, tu seguridad se adapta a las necesidades de tu empresa. Sin puntos de congestión artificiales ni tiempo de inactividad durante las actualizaciones de los dispositivos.
Implementación de reglas de manera instantánea
Implementa reglas de filtrado muy precisas en todo el mundo en cuestión de segundos. Administra las reglas desde un solo panel de control.
CÓMO FUNCIONA
Aplica las políticas de filtrado en la red global de Cloudflare
Cloudflare Network Firewall se ejecuta en todas las ubicaciones de la red global de Cloudflare, a fin de que puedas inspeccionar el tráfico de las capas 3/4 independientemente de dónde se encuentren tus filiales.
Este servicio también se ejecuta en línea con Cloudflare One, nuestra solución integral de WAN como servicio en la nube para reemplazar un conjunto heterogéneo de dispositivos de hardware heredados para las redes y la seguridad.
Qué dicen nuestros clientes
"Los ingenieros de implementación de Cloudflare nos ayudaron a completar un trabajo titánico en un entorno muy complejo. De la noche a la mañana, ampliamos la protección de las aplicaciones que nos brinda Cloudflare a toda nuestra red. La experiencia fue óptima".
Director de proyectos tecnológicos, Aeropuerto de Melbourne
Principales casos de uso de Cloudflare Network Firewall
Elimina los dispositivos de firewall heredados
Network Firewall se implementa desde la nube, bloqueando los ataques sin necesidad de instalar o mantener dispositivos de hardware.
Mitiga los ataques DDoS a la capa 3
Network Firewall integra Magic Transit para detener los ataques DDoS a la capa 3 que pueden saturar tu infraestructura.
Descubre cómo empresas de todo el mundo utilizan Cloudflare Network Firewall para acelerar sus aplicaciones
Recursos
Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red
Durante mucho tiempo, la red empresarial se resistió obstinadamente al cambio. Sin embargo, ante la modernización de las redes, ¿cómo deberían definir los directores de informática el alcance del proyecto y qué casos de uso esenciales deben tener en cuenta?
Documentación de Cloudflare Network Firewall
Consulta los tutoriales y la documentación para desarrolladores para descubrir cómo aplicar Network Firewall (disponible para los clientes Enterprise que utilicen Magic Transit o Cloudflare WAN) en tu infraestructura en la nube y las oficinas de tu red.