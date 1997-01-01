Me interesa

Cloudflare Network Firewall

Firewall de red nativo de nube para la WAN de tu empresa

Cloudflare Network Firewall es un firewall como servicio (FWaaS) que ofrece redes locales y WAN. Esta solución te permite acabar con las congestiones. En lugar de redireccionar el tráfico a través de los dispositivos de firewall, puedes filtrar el tráfico de las capas 3 y 4 con la red de Cloudflare, que cuenta con ubicaciones en más de 330 ciudades en todo el mundo.

Magic Firewall - Imagen principal

Ventajas de Cloudflare Network Firewall

Mosaico de Cloudflare Magic Wan - Icono
Protección de toda la WAN

Aplica políticas de seguridad de red en toda tu WAN, desde tu sede principal a las filiales, pasando por las nubes privadas virtuales.

Mosaico de seguridad del WAF - Icono
Sin dispositivos que administrar

Con Network Firewall distribuido desde la red global de Cloudflare, tu seguridad se adapta a las necesidades de tu empresa. Sin puntos de congestión artificiales ni tiempo de inactividad durante las actualizaciones de los dispositivos.

Icono - Mosaico - Motor de reglas de Cloudflare
Implementación de reglas de manera instantánea

Implementa reglas de filtrado muy precisas en todo el mundo en cuestión de segundos. Administra las reglas desde un solo panel de control.

Protección y aceleración con los servicios para aplicaciones - Imagen

CÓMO FUNCIONA

Aplica las políticas de filtrado en la red global de Cloudflare

Cloudflare Network Firewall se ejecuta en todas las ubicaciones de la red global de Cloudflare, a fin de que puedas inspeccionar el tráfico de las capas 3/4 independientemente de dónde se encuentren tus filiales.

Este servicio también se ejecuta en línea con Cloudflare One, nuestra solución integral de WAN como servicio en la nube para reemplazar un conjunto heterogéneo de dispositivos de hardware heredados para las redes y la seguridad.

Qué dicen nuestros clientes

Producto Gateway - marcador de posición
Melbourne Airport - Logotipo

"Los ingenieros de implementación de Cloudflare nos ayudaron a completar un trabajo titánico en un entorno muy complejo. De la noche a la mañana, ampliamos la protección de las aplicaciones que nos brinda Cloudflare a toda nuestra red. La experiencia fue óptima".

Director de proyectos tecnológicos, Aeropuerto de Melbourne

Principales casos de uso de Cloudflare Network Firewall

Explorador del tráfico de ataques - Mosaico
Elimina los dispositivos de firewall heredados

Network Firewall se implementa desde la nube, bloqueando los ataques sin necesidad de instalar o mantener dispositivos de hardware.

Escudo de seguridad - Icono
Mitiga los ataques DDoS a la capa 3

Network Firewall integra Magic Transit para detener los ataques DDoS a la capa 3 que pueden saturar tu infraestructura.

Descubre cómo empresas de todo el mundo utilizan Cloudflare Network Firewall para acelerar sus aplicaciones

Casos prácticos

Recursos

Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red

Durante mucho tiempo, la red empresarial se resistió obstinadamente al cambio. Sin embargo, ante la modernización de las redes, ¿cómo deberían definir los directores de informática el alcance del proyecto y qué casos de uso esenciales deben tener en cuenta?

Leer documento técnico  
Documentación de Cloudflare Network Firewall

Consulta los tutoriales y la documentación para desarrolladores para descubrir cómo aplicar Network Firewall (disponible para los clientes Enterprise que utilicen Magic Transit o Cloudflare WAN) en tu infraestructura en la nube y las oficinas de tu red.

Leer documentación para desarrolladores  
Icono de protección con escudo de seguridad

Implementa Cloudflare Network Firewall en tu empresa

Te ayudamos
Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba