Cloudflare Network Firewall se ejecuta en todas las ubicaciones de la red global de Cloudflare, a fin de que puedas inspeccionar el tráfico de las capas 3/4 independientemente de dónde se encuentren tus filiales.

Este servicio también se ejecuta en línea con Cloudflare One, nuestra solución integral de WAN como servicio en la nube para reemplazar un conjunto heterogéneo de dispositivos de hardware heredados para las redes y la seguridad.