Cloudflare One es una solución de seguridad de red global basada en la nube creada para las empresas que necesitan conectar y proteger a sus usuarios, sin depender de dispositivos de seguridad heredados, sin la necesidad de combinar varias soluciones específicas o sacrificar la visibilidad y el control de sus redes.

Con Cloudflare, todos los servicios se prestan desde una amplia red perimetral que abarca más de 330 ciudades en 125 países. Gracias a ello, los ataques se mitigan automáticamente cerca del origen, el tráfico de la red se dirige a través de las rutas más rápidas y eficientes, y las políticas de acceso se pueden aplicar de manera uniforme a todo tu equipo, independientemente de dónde se encuentren tus usuarios.

Sigue leyendo para descubrir cómo Cloudflare protege las redes empresariales con nuestro conjunto de servicios de seguridad de red escalables.