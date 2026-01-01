Soluciones para la protección de redes empresariales
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
La migración a la nube y la evolución de los riesgos de seguridad han cambiado cómo las empresas desarrollan y protegen sus redes. La protección de las redes modernas requiere tecnologías de seguridad integradas, que incluyen desde la gestión de identidad y acceso (IAM) a la protección de pérdida de datos (DLP), pasando por Zero Trust.
La diferencia de Cloudflare
Mitigación proactiva de las amenazas
Supervisa las amenazas desde un único panel de control, y tus equipos de seguridad podrán detectar y resolver rápidamente los ataques antes de que logren acceder a las redes internas.
Menos interrupciones de la red
Mejora la velocidad y la fiabilidad de tu red gracias a la modernización de tu infraestructura de red, la simplificación de la conectividad de las filiales y la mitigación de las amenazas potenciales.
Conformidad de los datos simplificada
Protege los datos confidenciales contra las fugas internas y externas, y ayuda así a garantizar siempre el cumplimiento de las normativas de seguridad de datos.
¿Las redes empresariales son difíciles de proteger?
La protección de la red empresarial moderna no es una tarea fácil. Las organizaciones continúan migrando su infraestructura a los entornos híbridos y en la nube, y las herramientas de seguridad heredadas (como los firewalls locales y los sistemas de prevención de intrusiones) ya no pueden proteger un perímetro de red flexible y en crecimiento. El aumento de la frecuencia, el tamaño y la sofisticación de las ciberamenazas (tanto dentro como fuera de la red) añade dificultad a las empresas que desean evitar y eliminar los posibles ataques.
Para contrarrestar estos desafíos, las empresas necesitan implementar soluciones de seguridad más flexibles y proactivas, desde tecnologías para el control de acceso y la autenticación de los usuarios a la prevención de la pérdida de datos, el aislamiento de navegador, la detección de malware y mucho más. A menudo, estas tecnologías de seguridad se combinan en un modelo de arquitectura denominado perímetro de servicio de acceso seguro (SASE), que ofrece servicios de conectividad de red y funciones de seguridad de red desde una única plataforma en la nube.
¿Por qué Cloudflare?
Cómo ofrece Cloudflare seguridad de redes empresariales
SSE Y SASE
Sustituye las VPN poco seguras, reduce la exposición de los datos, mitiga los ataques y garantiza una conectividad de red empresarial fiable con una plataforma SSE y SASE.
Acceso a la red Zero Trust
Limita el acceso de los usuarios a los datos y las redes empresariales, protege la infraestructura y las aplicaciones críticas y elimina el movimiento lateral.
Puerta de enlace web segura
Aplica medidas proactivas de seguridad empresarial utilizando filtros y políticas de inspección para detectar los intentos de phishing y ransomware.
Aislamiento del navegador
Aísla y ejecuta código de terceros poco seguro lejos de los entornos de la red corporativa, y bloquea así la propagación de malware desde sitios maliciosos o desconocidos.
Qué ofrece nuestra seguridad de redes empresariales
Calculadora de ROI de Cloudflare
Calcula las ventajas potenciales de adoptar Cloudflare y descubre cómo recuperar el control, recortar los costes y reducir los riesgos de seguridad.
Seminario de arquitectura SSE y SASE
Colabora con los expertos de Cloudflare para identificar los desafíos existentes, trazar un plan de migración y encontrar tu punto de partida a la modernización y la consolidación de la red.
Guía del comprador sobre casos de uso de SASE
Evalúa a los proveedores SASE y desarrolla una hoja de ruta a largo plazo con esta guía exhaustiva para los responsables de las redes y la seguridad.
Recursos
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¿Qué son las redes empresariales? | Red empresarial
Una red empresarial conecta de forma privada las sucursales, los centros de datos internos y los dispositivos de los empleados. En la actualidad, las redes empresariales están evolucionando muy rápido.
INFORMACIÓN
¿Qué es el perímetro de servicio de acceso seguro (SASE)?
SASE es un modelo arquitectónico que combina funciones de seguridad de red y conectividad en una única plataforma en la nube.
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¿Cómo funciona la seguridad en la nube?
Al igual que la ciberseguridad, la seguridad en la nube abarca un área muy amplia, y nunca es posible evitar todos los tipos de ataques. Sin embargo, una estrategia de seguridad en la nube bien diseñada reduce considerablemente el riesgo de ciberataques.
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Internet es la nueva red corporativa
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Conectividad de red segura como servicio
Según las aplicaciones se han ido trasladando a la nube y los empleados han dejado de trabajar exclusivamente en las oficinas, las soluciones de red heredadas (como el hardware de VPN) no pueden resolver los problemas básicos de la arquitectura de red empresarial.
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¿Qué es Cloudflare One?
En la actualidad, la mayoría de las cargas de trabajo de una empresa moderna se ejecutan fuera del perímetro de red. ¿Y por qué las empresas se siguen gastando dinero en desarrollar una infraestructura de red más complicada e ineficaz?
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
Everywhere Security
Recupera el control, disminuye los costes y reduce los riesgos integrando la seguridad en la plataforma inteligente de Cloudflare con servicios programables y nativos de nube.
DOCUMENTO TÉCNICO
Cómo desarrollar una estrategia para modernizar tu red
La modernización de las redes abre nuevas posibilidades, entre ellas, mejorar la eficiencia de la red gracias a la optimización de la arquitectura y aumentar su seguridad al eliminar la confianza.