Ventajas de Cloudflare Gateway

Acelera el acceso a Internet de los usuarios

Sin redireccionamiento de tráfico. Nuestra inspección de paso único es un 50 % más rápida que otras alternativas de SWG.

Bloquea las amenazas conocidas y desconocidas

La telemetría de DNS y HTTP y los modelos de detección de amenazas de Cloudflare detectan más riesgos.

Supervisa el tráfico en tu red

Combina los servicios Zero Trust en línea para proporcionar una visibilidad integral del tráfico de Internet entre usuarios, dispositivos y ubicaciones.

Facilidad de implementación y gestión

Optimiza la creación de políticas y las auditorías con categorías predefinidas.

Cómo funciona

Inspecciona el tráfico de Internet desde nuestra red global

Cloudflare Gateway se ejecuta en cualquier lugar de la red global de Cloudflare, lo que te permite inspeccionar el tráfico dondequiera que trabajen tus usuarios.

También funciona en línea con nuestra prevención de pérdida de datos y nuestro aislamiento remoto del navegador para garantizar una navegación segura sin interrupciones.

Diagrama del funcionamiento de la puerta de enlace web segura

Descubre cómo funciona Cloudflare Gateway dentro de la plataforma SASE de Cloudflare

RECONOCIMIENTO DE ANALISTAS

Lo que dicen los principales analistas

Imagen de analista - Gartner
Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms", 2025
Imagen de analista - Forrester
Hemos obtenido la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en "The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.er trimestre de 2025"
Imagen de analista - Forrester
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.º trimestre de 2025".
Qué dicen nuestros clientes

Producto Gateway - marcador de posición
Algolia Logo

"Algolia está creciendo muy rápido. Necesitábamos tener visibilidad sobre toda nuestra red corporativa sin que afectara a nuestros usuarios. Gateway nos ofreció una manera sencilla de hacerlo".

Director de infraestructura y seguridad

PRINCIPALES CASOS DE USO DE GATEWAY

Icono cuadrado - Filtrado
Seguridad del trabajo remoto

Protege a tus usuarios del teletrabajo contra el malware, el ransomware y otras ciberamenazas en línea.

Icono de filial
Protege tu red wifi de invitados

Protégete contra las ciberamenazas, aplica políticas de uso aceptable y optimiza las experiencias de los visitantes en las redes WiFi para invitados.

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Protege tus datos confidenciales

Recupera la visibilidad y el control completos del proxy de reenvío sobre los datos confidenciales y el código fuente en las aplicaciones web, SaaS y privadas.

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a avanzar hacia la seguridad Zero Trust

Funciones de protección contra amenazas en toda la plataforma Zero Trust

Plan gratuito

$0

para siempre

Ideal para los equipos de menos de 50 usuarios o pruebas de concepto empresariales.

Pago por uso

$7

por usuario/mes (pago anual)

Ideal para equipos de más de 50 usuarios encargados de la resolución de casos de uso limitados de SSE y que no necesitan servicios de soporte empresarial.

Plan de pago

Precio personalizado

por usuario/mes (pago anual)

Ideal para organizaciones que se preparan para una implementación completa de SSE o SASE y que también desean beneficiarse del máximo nivel de soporte.

Protección contra amenazas

Categorías completas de seguridad

Bloquea el ransomware, el phishing, los dominios DGA, la tunelización DNS, C2, las botnets y otras amenazas.
Filtrado DNS recursivo

Filtra por categoría de seguridad o de contenido. Implementación a través de nuestro cliente de dispositivo o a través de enrutadores para ubicaciones.
Filtrado HTTP(S)

Controla el tráfico en función del origen, el país de destino, los dominios, los servidores, los métodos HTTP, las URL, etc. Inspección TLS 1.3. ilimitada
Filtrado de firewall de capa 4

Permite o bloquea el tráfico en función de los puertos, las direcciones IP y los protocolos TCP/UDP.
Control antivirus

Analiza los archivos cargados/descargados de todo tipo (PDF, ZIP, RAR, etc.)
Información integrada sobre amenazas

Detección mediante nuestros propios algoritmos de aprendizaje automático y fuentes de información de amenazas de terceros.
Compatibilidad con solo IPv6 y doble pila

Toda la funcionalidad disponible para la conectividad IPv4 e IPv6.
Redireccionamiento mediante proxy a SSH y registro de comandos

Crea políticas de red para gestionar y supervisar el acceso SSH a tus aplicaciones.
Políticas a nivel de red para las ubicaciones físicas

Conectividad segura para el filtrado de DNS directamente desde las oficinas.
Aislamiento remoto del navegador (integrado de forma nativa)

Representa todo el código del navegador en el perímetro, y no localmente, para mitigar las amenazas. Implementación con o sin un cliente de dispositivo. Controla selectivamente qué actividad aislar y cuándo.
Seguridad del correo electrónico

Evita el phishing y las amenazas al correo electrónico corporativo.
Puntos finales de proxy para la compatibilidad con archivos PAC

Aplica políticas HTTP a nivel de navegador configurando un archivo PAC. Aplica filtros sin implementar software cliente en los dispositivos de los usuarios.
Direcciones IP de salida dedicadas

Rango dedicado de direcciones IP (IPv4 o IPv6) geolocalizadas en una o más ubicaciones de la red de Cloudflare.

Funciones principales

Tiempo activo
Tiempo activo

Acuerdos de nivel de servicio (SLA) fiables para los planes de pago, con un tiempo activo del 100 % y un servicio en el que puedes confiar.

Soporte y servicios
Soporte y servicios

Distintos niveles de soporte según el tipo de plan. Varios servicios profesionales de asesoramiento e implementación práctica disponibles como complemento a los planes de pago.
Duración estándar de conservación de registros
Duración estándar de conservación de registros

Los registros Zero Trust se almacenan durante un periodo de tiempo que varía en función del tipo de plan y del servicio utilizado. Los usuarios con planes de pago pueden exportar registros a través de Logpush.

Software conector para las aplicaciones
Software conector para las aplicaciones

Conecta de forma segura recursos a Cloudflare sin una dirección IP enrutable públicamente. No requiere infraestructura de máquina virtual ni tiene limitaciones de rendimiento.

Software de cliente de dispositivo (agente)
Software de cliente de dispositivo (agente)

Envía el tráfico de los dispositivos de los usuarios finales a la red global de Cloudflare de forma segura y privada. Permite funciones como la creación de reglas de postura del dispositivo o la aplicación de políticas de filtrado en cualquier lugar. Autoinscripción o implementación vía MDM.

Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)
Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)

ZTNA proporciona acceso granular basado en la identidad y el contexto a todos tus recursos internos autoalojados, SaaS y no web (por ejemplo, SSH).

Puerta de enlace web segura (SWG)
Puerta de enlace web segura (SWG)

SWG protege contra el ransomware, el phishing y otras amenazas gracias a políticas de filtrado de red, DNS y HTTP (capas 4-7) para garantizar una navegación por Internet más rápida y segura.

Digital Experience Monitoring (DEX)
Digital Experience Monitoring (DEX)

Ofrece visibilidad centrada en el usuario sobre el rendimiento de los dispositivos, las redes y las aplicaciones en toda tu organización Zero Trust.

Supervisión del flujo de red
Supervisión del flujo de red

Proporciona visibilidad del tráfico de red y alertas en tiempo real para una visión unificada de la actividad de la red. Disponible de forma gratuita para todos.

Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB)
Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB)

CASB supervisa continuamente las aplicaciones SaaS en reposo para detectar las posibles exposiciones de datos debidas a errores de configuración o a vulnerabilidades identificadas de la postura de seguridad.

Prevención de pérdida de datos (DLP)
Prevención de pérdida de datos (DLP)

DLP detecta los datos confidenciales en tránsito y en reposo en todo el conjunto de aplicaciones web, SaaS y privadas, con controles o guías de corrección para evitar las fugas o la exposición.

Log Explorer
Log Explorer

Log Explorer ofrece almacenamiento nativo, retención y análisis de registros HTTP y de eventos de seguridad.

PRECIOS

  • Pago por uso: los primeros 10 GB son gratuitos; el precio por cada GB adicional es de 1 USD/mes.
  • Contrato: precios personalizados
Aislamiento remoto del navegador (RBI)
Aislamiento remoto del navegador (RBI)

RBI aplica controles adicionales de protección frente a amenazas y protección de datos en las actividades de navegación mediante la ejecución de todo el código del navegador en la red global de Cloudflare.

Seguridad del correo electrónico
Seguridad del correo electrónico

La seguridad del correo electrónico ayuda a bloquear y a aislar las amenazas del phishing multicanal, incluido el malware y los ataques al correo electrónico corporativo.

Servicios de red para SASE
Servicios de red para SASE

Cloudflare One, nuestra plataforma SASE de proveedor único, combina los servicios de seguridad Zero Trust de los planes anteriores con los servicios de red, como Magic WAN y nuestro firewall.

Ver la documentación técnica

Controles de acceso

Políticas de acceso personalizables

Políticas personalizadas de aplicaciones y redes privadas, además de un controlador de políticas. Admite la autenticación temporal, la justificación del propósito y cualquier otro método de autenticación proporcionado por el proveedor de identidad.
Proteger el acceso a todas tus aplicaciones y redes privadas

Protege las aplicaciones autoalojadas, SaaS y no web (SSH, VNC, RDP), las direcciones IP y los nombres de servidores internos, o todo el tráfico TCP o UDP arbitrario de las capas 4 a 7.
Autenticación a través de proveedores de identidad

Autenticación a través de proveedores de identidad empresariales y sociales, incluidos varios proveedores simultáneamente. También puedes utilizar los conectores SAML y OIDC genéricos.
Contexto basado en la identidad

Configura el acceso contextual en función de los grupos de proveedores de identidad, la geolocalización, la postura del dispositivo, la duración de la sesión, las API externas, etc.
Integración de la postura del dispositivo

Verifica la postura del dispositivo mediante integraciones de proveedores de protección de puntos finales de terceros.
Opción de acceso sin cliente

Acceso sin cliente para aplicaciones web y SSH o VNC basado en el navegador.
SSH y VNC basados en el navegador

Acceso SSH y VNC privilegiado a través del terminal integrado en el navegador.
Tunelización dividida

Tunelización dividida para conectividad local o VPN.
Iniciador de aplicaciones

Iniciador de aplicaciones personalizable para todas las aplicaciones, incluidos marcadores a aplicaciones fuera de Access.
Autenticación por token

Compatibilidad con tokens de servicio para los servicios automatizados.
Compatibilidad con DNS interno

Configura el dominio de reserva local. Define un solucionador de DNS interno para resolver las solicitudes de la red privada.
Automatización de la infraestructura como código (mediante Terraform)

Automatiza la implementación de recursos y conexiones de Cloudflare.
Autenticación mTLS

Autorización basada en certificados para IoT y otros casos de uso de mTLS.

Protección de datos

Acceso Zero Trust para mitigar la fuga de datos (a través de ZTNA)

Establece políticas de privilegio mínimo por aplicación para garantizar que los usuarios solo accedan a los datos que necesitan.
Controles de carga/descarga de archivos basados en el tipo MIME (mediante SWG)

Permite o bloquea la carga/descarga de archivos en función del tipo MIME.
Controles de aplicaciones y tipos de aplicaciones (mediante SWG)

Permite o bloquea el tráfico a aplicaciones o tipos de aplicaciones específicos.
CASB para detectar el riesgo de fuga de datos de las aplicaciones SaaS

Añade el CASB de Cloudflare para detectar si los errores de configuración en las aplicaciones SaaS causan fugas de datos confidenciales. Consulta la lista completa de las integraciones compatibles.
Prevención de pérdida de datos (DLP)

Inspecciona el tráfico HTTP(S) y los archivos para detectar la presencia de datos confidenciales. El nivel gratuito incluye perfiles predefinidos, como información financiera, mientras que los planes de pago incluyen además perfiles personalizados, conjuntos de datos personalizados, OCR, registros de DLP y mucho más.
Controles sobre las interacciones de datos dentro de un navegador (mediante el aislamiento remoto del navegador)

Restringe las acciones de carga/descarga, copiado/pegado, entrada de teclado e impresión dentro de páginas web y aplicaciones aisladas. Evita la fuga de datos a los dispositivos locales y controla las entradas de los usuarios en sitios web sospechosos. Implementación con o sin un cliente de dispositivo.

Protección para aplicaciones SaaS

Controles de acceso y de tráfico en línea para cada aplicación SaaS

Todos los controles de acceso, los controles de datos y las funciones de protección contra amenazas (como se indica en las secciones anteriores) se aplican de forma coherente en todas las aplicaciones SaaS.
Controles de inquilinos de aplicaciones SaaS

Autoriza el tráfico únicamente a los inquilinos corporativos de las aplicaciones SaaS. Evita la filtración de datos confidenciales a los inquilinos personales o consumidores.
Detección de shadow IT

Revisa las aplicaciones que visitan tus usuarios finales. Configura el estado de aprobación de esas aplicaciones.
Integración completa de las aplicaciones SaaS

Integra la solución con tus aplicaciones SaaS más utilizadas (p. ej., Google Workspace, Microsoft 365) para analizar, detectar y controlar los problemas de seguridad. Consulta la lista completa de las integraciones compatibles.
Supervisión continua de los riesgos de seguridad de los datos y de las actividades de los usuarios

Las integraciones API supervisan continuamente las aplicaciones SaaS para detectar las actividades sospechosas, la exfiltración de datos, los accesos no autorizados, etc.
Detección de archivos compartidos

Identifica los comportamientos inapropiados de intercambio de archivos en tus aplicaciones SaaS más utilizadas.
Gestión y corrección de la postura de las aplicaciones SaaS

Identifica los errores de configuración y los permisos de usuario incorrectos en las aplicaciones SaaS. Actúa inmediatamente para resolver los problemas de seguridad identificados con nuestras guías de corrección paso a paso.
Prevención de pérdida de datos (DLP)

Inspecciona el tráfico HTTP(S) y los archivos para detectar la presencia de datos confidenciales. El nivel gratuito incluye perfiles predefinidos, como información financiera, mientras que los planes con contrato incluyen además perfiles personalizados, conjuntos de datos personalizados, OCR, registros de DLP y mucho más.
Detección del phishing para las aplicaciones de correo electrónico basadas en la nube

Evita el phishing y los ataques al correo electrónico corporativo con la solución de seguridad del correo electrónico de Cloudflare.

Visibilidad

Conservación de registros de actividad estándar

En los planes de pago, los registros de DNS se almacenan durante 6 meses, y los de HTTP y red durante 30 días.
Registros de acceso y de autenticación

Completa información detallada de todo el conjunto de solicitudes, usuarios y dispositivos, incluidos los motivos del bloqueo. Las decisiones de la política de bloqueo se almacenan durante una semana, y los registros de autenticación durante 6 meses.
Registros del conector de aplicaciones (túnel)

Registros de auditoría para el estado de conexión de los túneles y para cuando se registra un nuevo registro DNS para una aplicación.
Visibilidad de Shadow IT con grupos de aplicaciones categorizados

Realiza un seguimiento del uso y revisa el estado de aprobación de las aplicaciones que visitan los usuarios finales.
Registro de comandos SSH

Reproducción completa de todos los comandos ejecutados durante una sesión SSH. Proporciona visibilidad de SSH a nivel de red.
Detección de redes privadas

Supervisa pasivamente el tráfico de la red privada para clasificar las aplicaciones identificadas y los usuarios que acceden a ellas.
Excluir la información de identificación personal

Por defecto, los registros no almacenarán información de identificación personal de los empleados (la dirección IP de origen, el correo electrónico del usuario, el ID de usuario, etc.) ni estarán disponibles para todos los roles de tu organización.
Digital Experience Monitoring (DEX)

Incluye información predictiva, histórica y en tiempo real sobre las interrupciones de las aplicaciones, los problemas de red y la ralentización del rendimiento, para que puedas mantener la productividad de los usuarios. Ver funciones.
Hallazgos de CASB

Los hallazgos son problemas de seguridad detectados en las aplicaciones SaaS que afectan a los usuarios, los datos en reposo y otros ajustes de configuración. El nivel gratuito incluye los hallazgos básicos, mientras que los planes de pago incluyen información más detallada sobre cada instancia.
Eliminación de la información de identificación personal

La información de identificación personal se puede excluir de los registros para todos los roles de permiso, excepto aquellos especialmente designados.
Logpush para SIEM

Integraciones con herramientas de análisis y SIEM como Sumo Logic, Splunk y Datadog.
Log Explorer

Log Explorer ofrece almacenamiento nativo, retención y análisis de registros HTTP y de eventos de seguridad.

PRECIOS

  • Pago por uso: los primeros 10 GB son gratuitos; el precio por cada GB adicional es de 1 USD/mes.
  • Contrato: precios personalizados
Logpush a almacenamiento en la nube

Soporte integrado de uno o varios destinos de almacenamiento simultáneos, incluidos AWS, Azure, Google Cloud y cualquier API compatible con S3.

Accesos para el rendimiento y la conectividad de la red

Red ultrarrápida

A 50 ms del 95 % de la población conectada a Internet en todo el mundo.
Red Anycast global

Red Anycast que abarca 330 ciudades en 125 países y que ofrece una capacidad de perímetro de red de 388 Tb/s.
Interconexiones globales

13 000 interconexiones, incluidos los principales proveedores de acceso a Internet, servicios en la nube y empresas.
Un plano de control para todos los servicios perimetrales

La red está diseñada para que todos los servicios que operan en el perímetro funcionen en todos los centros de datos y estén disponibles para todos los clientes.
Inspección de paso único para el tráfico de las capas 3–7

Todo el tráfico se procesa en un solo paso en el centro de datos más cercano a su origen. Sin redireccionamientos.
Enrutamiento inteligente sobre la red troncal virtual

Rutas optimizadas para evitar los problemas de congestión.
Software de cliente de dispositivo (agente)

Disponible en los principales sistemas operativos (Win, Mac, iOS, Android, Linux, ChromeOS).
Varios modos para el cliente del dispositivo (agente)

El modo por defecto envía el tráfico a través de los túneles de WireGuard para habilitar todas las funcionalidades de seguridad.

Utiliza el modo DoH para aplicar solo las políticas de filtrado de DNS, o utiliza el modo proxy para filtrar el tráfico solo a aplicaciones específicas.
Opciones de implementación administrada y de autoinscripción

Implementación para todo tu conjunto de dispositivos a través de herramientas de administración de dispositivos móviles (MDM). O bien los usuarios se pueden descargar el cliente de dispositivo para autoinscribirse.
Conector de aplicaciones (túneles)

Conecta tus recursos a Cloudflare sin una dirección IP enrutable públicamente. Implementación a través de interfaz de usuario, API o CLI.

Recursos

Miniatura del informe
Proteger los entornos de trabajo descentralizados

Moderniza la seguridad de las filiales con la adopción de medidas iniciales que sean fáciles de implementar, como el filtrado de DNS basado en la ubicación.

Miniatura del taller virtual
Protección contra las amenazas del phishing multicanal

Descubre cómo Cloudflare protege a los usuarios, las aplicaciones y las redes contra el phishing multicanal.

Miniatura del vídeo
Recorrido interactivo por la plataforma Zero Trust de Cloudflare

Descubre las funcionalidades principales en un panel de control simulado y explora los flujos de trabajo en más de 25 breves vídeos de demostración.

Preguntas frecuentes sobre Cloudflare Gateway

Consigue Cloudflare Gateway para tu empresa

