当社のSecure Web GatewayはCloudflareグローバルネットワークの各所で稼働しており、従業員が居る場所を問わずトラフィックを検査できます。

また、当社のデータ損失防止機能やリモートブラウザ分離機能と連携して動作し、中断のない安全なブラウジングを提供します。