Cloudflare Gateway 在 Cloudflare 全球网络的任何节点运行，无论员工在何处工作，都能对流量进行检查，且不会影响其工作。它还与其他 Cloudflare 服务内联工作，例如数据丢失防护 ( DLP ) 和远程浏览器隔离，以提供全面的保护。