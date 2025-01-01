Registrati

Cloudflare Gateway

Un Secure Web Gateway (SWG) cloud native e a bassa latenza

Cloudflare ha una visibilità diretta su quasi il 20% del traffico del web, e questo ci consente di tutelare efficacemente e su larga scala l'utilizzo di Internet da parte dei dipendenti, e a bloccare le minacce che possono aprire pericolose falle di sicurezza.

Vantaggi di Cloudflare Gateway

Accelera l'accesso a Internet per gli utenti

Puoi dire addio al backhauling del traffico. La nostra ispezione a passaggio singolo è 50% più veloce delle alternative SWG.

Blocca le minacce note e sconosciute

Il DNS, la telemetria HTTP e i modelli di rilevamento delle minacce di Cloudflare mitigano più rischi.

Monitora il traffico sulla tua rete

Allinea i servizi Zero Trust in linea per acquisire una visibilità completa del traffico Internet, indipendentemente da utenti, dispositivi e posizione geografica.

Implementazione e gestione semplici

Semplifica la redazione dei criteri e le attività di audit con categorie predefinite.

Come funziona

Ispeziona il traffico sui browser dalla nostra rete globale

Il nostro Secure Web Gateway viene eseguito in ogni punto della rete globale di Cloudflare, consentendoti di ispezionare il traffico ovunque lavorino i tuoi dipendenti.

Inoltre, funziona in linea con la nostra prevenzione della perdita di dati e il Browser Isolation remoto, offrendo una navigazione sicura senza interruzioni.

Scopri come Gateway opera all'interno della piattaforma SASE di Cloudflare

Guarda l'architettura di riferimento

RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA

Cosa dicono i principali analisti

Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Leggi il report
Ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria "Strategia" in The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 2025
Leggi il report
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 2025
Leggi il report

Cosa dicono i clienti

Logo Algolia

"Algolia sta crescendo piuttosto rapidamente. Ci serviva un modo per avere visibilità su tutta la rete aziendale senza rallentare il lavoro per i nostri dipendenti. Gateway ci ha fornito un modo semplice per farlo".

Director of Infrastructure & Security

I CASI D'USO PRINCIPALI DI GATEWAY

Icona quadrata - Filtro
Sicurezza del lavoro da remoto

Proteggi gli utenti che lavorano ovunque da malware, ransomware e altre minacce online.

Icona filiale ufficio
Proteggi il Wi-Fi per gli ospiti

Difenditi dalle minacce informatiche, applica criteri di utilizzo accettabile e ottimizza le esperienze dei visitatori sulle reti Wi-Fi ospiti.

Segno di spunta di protezione dello scudo di sicurezza - Icona
Proteggi i tuoi dati sensibili

Riacquista piena visibilità e controllo del forward proxy su dati sensibili e codice sorgente su applicazioni Web, SaaS e private.

Aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a progredire verso Zero Trust

Prezzi

Funzionalità di protezione dalle minacce su tutta la piattaforma Zero Trust

Piano Free

$0

per sempre

Ideale per team con meno di 50 utenti o per test di proof-of-concept aziendali.

Pagamento a consumo

$7

per utente/mese (pagato annualmente)

Ideale per team con oltre 50 utenti che risolvono casi d'uso SSE limitati e non necessitano di servizi di supporto aziendale.

Piano di contratto

Prezzo personalizzato

per utente/mese (pagato annualmente)

Ideale per le organizzazioni che puntano a una distribuzione SSE o SASE completa e che desiderano anche il massimo supporto.

Protezione dalle minacce

Categorie di sicurezza complete
Categorie di sicurezza complete

Blocca tramite ransomware, phishing, domini DGA, tunneling DNS, C2, botnet e altro ancora.
Filtri DNS ricorsivi
Filtri DNS ricorsivi

Filtra per sicurezza o categoria di contenuto. Distribuisci tramite il nostro client del dispositivo o tramite router per le posizioni.
Filtraggio HTTP(S)
Filtraggio HTTP(S)

Controlla il traffico in base a origine, paese di destinazione, domini, host, metodi HTTP, URL e altro. Ispezione TLS 1.3 senza limiti.
Filtraggio del firewall L4
Filtraggio del firewall L4

Consenti o blocca il traffico in base a porte, IP e protocolli TCP/UDP.
Analisi antivirus
Analisi antivirus

Scansiona i file caricati/scaricati tra diversi tipi (PDF, ZIP, RAR ecc.)
Intelligence delle minacce integrata
Intelligence delle minacce integrata

Rilevamento tramite i nostri algoritmi di machine learning e feed di minacce di terzi.
Supporto solo IPv6 e dual stack
Supporto solo IPv6 e dual stack

Tutte le funzionalità disponibili per la connettività IPv4 e IPv6.
Proxy SSH e registrazione dei comandi
Proxy SSH e registrazione dei comandi

Crea criteri di rete per gestire e monitorare l'accesso SSH alle tue applicazioni.
Criteri a livello di rete per le sedi fisiche
Criteri a livello di rete per le sedi fisiche

Connettività sicura per il filtro DNS direttamente dagli uffici.
Browser Isolation remoto (integrato nativo)
Browser Isolation remoto (integrato nativo)

Esegui il rendering di tutto il codice del browser sul perimetro, anziché in locale, per mitigare le minacce. Distribuisci con o senza un client del dispositivo. Controlla in modo selettivo cosa e quando isolare l'attività.
Sicurezza delle e-mail
Sicurezza delle e-mail

Blocca il phishing e la compromissione delle e-mail aziendali.
Endpoint proxy per il supporto dei file PAC
Endpoint proxy per il supporto dei file PAC

Applica i criteri HTTP a livello di browser configurando un file PAC. Applica i filtri senza distribuire il software client sui dispositivi degli utenti.
IP di uscita dedicati
IP di uscita dedicati

Intervallo dedicato di IP (IPv4 o IPv6) geolocalizzato in una o più posizioni di rete Cloudflare.

Funzionalità principali

Uso
Uptime
Uptime

Accordi sul livello di servizio (SLA) per piani a pagamento con uptime del 100% e un servizio attendibile di cui ti puoi fidare.

Supporto e servizi
Supporto e servizi

Le opzioni di supporto variano in base al tipo di piano. Vari servizi di consulenza professionale e di implementazione pratica disponibili come componenti aggiuntivi ai piani contrattuali.
Conservazione standard dei log
Conservazione standard dei log

I log di Zero Trust vengono archiviati per un periodo di tempo variabile in base al tipo di piano e al servizio utilizzato. Gli utenti con contratto possono esportare i log tramite Logpush.

Software per i connettori di applicazioni
Software per i connettori di applicazioni

Collega in modo sicuro le risorse a Cloudflare senza un indirizzo IP instradabile pubblicamente. Non richiede infrastrutture VM e non presenta limitazioni di produttività.

Software per i dispositivi client (agenti)
Software per i dispositivi client (agenti)

Invia in modo sicuro e privato il traffico dai dispositivi degli utenti finali alla rete globale di Cloudflare. Abilita funzionalità come la creazione di regole di posizione del dispositivo o l'applicazione di criteri di filtraggio ovunque. Auto-registrazione o distribuzione tramite MDM.

Zero Trust Network Access (ZTNA)
Zero Trust Network Access (ZTNA)

ZTNA fornisce un accesso granulare basato sull'identità e sul contesto a tutte le risorse interne self-hosted, SaaS e non Web (ad esempio SSH).

Secure Web Gateway (SWG)
Secure Web Gateway (SWG)

SWG protegge da ransomware, phishing e altre minacce tramite criteri di filtraggio di rete L4-7, DNS e HTTP per una navigazione in Internet più rapida e sicura.

Digital Experience Monitoring (DEX)
Digital Experience Monitoring (DEX)

Fornisce visibilità incentrata sull'utente sulle prestazioni dei dispositivi, della rete e delle applicazioni nell'intera organizzazione Zero Trust.

Monitoraggio del flusso di rete
Monitoraggio del flusso di rete

Fornisce visibilità sul traffico di rete e avvisi in tempo reale per informazioni unificate sulle attività di rete. Disponibile gratuitamente per tutti.

Cloud Access Security Broker (CASB)
Cloud Access Security Broker (CASB)

CASB monitora costantemente le app SaaS inattive per rilevare potenziali esposizioni dei dati dovute a configurazioni errate o rilevamenti di posizioni deboli.

Prevenzione contro la perdita dei dati (DLP)
Prevenzione contro la perdita dei dati (DLP)

DLP rileva i dati sensibili in transito e inattivi su Web, SaaS e app private con controlli o guide di correzione per impedire perdite o esposizioni.

Log Explorer
Log Explorer

Log Explorer fornisce archiviazione nativa, conservazione e analisi dei log degli eventi HTTP e di sicurezza.

PREZZI

  • Pagamento a consumo: gratuito per i primi 10 GB, poi 1 dollaro per GB al mese.
  • Contratto: prezzi personalizzati
Browser Isolation remoto (RBI)
Browser Isolation remoto (RBI)

Il Browser Isolation remoto estende i controlli di difesa dalle minacce e di protezione dei dati alle attività di navigazione eseguendo tutto il codice del browser sulla rete globale di Cloudflare.

Sicurezza delle e-mail
Sicurezza delle e-mail

La sicurezza delle e-mail contribuisce a bloccare e isolare le minacce di phishing multicanale, tra cui malware e compromissione delle e-mail aziendali.

Servizi di rete per SASE
Servizi di rete per SASE

Cloudflare One è la nostra piattaforma SASE monofornitore che unisce i servizi di sicurezza Zero Trust dei piani sopra indicati con i servizi di rete, tra cui Magic WAN e Firewall.

Controllo degli accessi

Criteri di accesso personalizzabili
Criteri di accesso personalizzabili

Criteri personalizzati per applicazioni e reti private, oltre a tester dei criteri. Supporta l'autenticazione temporanea, la giustificazione dello scopo e qualsiasi metodo di autenticazione fornito dal provider di identità.
Proteggi l'accesso a tutte le tue app e reti private
Proteggi l'accesso a tutte le tue app e reti private

Proteggi app self-hosted, SaaS e non Web (SSH, VNC, RDP), IP interni e nomi host o qualsiasi traffico TCP o UDP L4-7 arbitrario.
Autenticazione tramite provider di identità (IdP)
Autenticazione tramite provider di identità (IdP)

Autenticati tramite IdP aziendali e social, inclusi più IdP contemporaneamente. Puoi anche utilizzare connettori SAML e OIDC generici.
Contesto basato sull'identità
Contesto basato sull'identità

Configura l'accesso contestuale in base a gruppi di IdP, geolocalizzazione, posizione del dispositivo, durata della sessione, API esterne ecc.
Integrazione delle posizioni del dispositivo
Integrazione delle posizioni del dispositivo

Verifica la posizione del dispositivo con integrazioni di provider di protezione degli endpoint di terzi.
Opzione di accesso clientless
Opzione di accesso clientless

Accesso clientless per app Web e SSH o VNC basati su browser.
SSH e VNC basati su browser
SSH e VNC basati su browser

Accesso SSH e VNC privilegiato tramite terminale nel browser.
Split tunneling
Split tunneling

Split tunneling per connettività locale o tramite VPN.
Launcher di applicazioni
Launcher di applicazioni

Avvio applicazioni personalizzabile per tutte le app, inclusi i segnalibri per le app al di fuori di Access.
Autenticazione basata su token
Autenticazione basata su token

Supporto di token di servizio per i servizi automatizzati.
Supporto di Internal DNS
Supporto di Internal DNS

Configura il fallback dei domini locali. Definisci un resolver DNS interno per risolvere le richieste di rete privata.
Automazione infrastructure-as-code (tramite Terraform)
Automazione infrastructure-as-code (tramite Terraform)

Automatizza la distribuzione di risorse e connessioni Cloudflare.
Autenticazione MTL
Autenticazione MTL

Autenticazione basata su certificati per IoT e altri casi d'uso di mTLS.

Protezione dei dati

Accesso Zero Trust per mitigare la perdita di dati (tramite ZTNA)
Accesso Zero Trust per mitigare la perdita di dati (tramite ZTNA)

Imposta criteri di privilegio minimo per applicazione per garantire che gli utenti accedano solo ai dati di cui hanno bisogno.
Controlli di caricamento/download di file basati sul tipo Mime (tramite SWG)
Controlli di caricamento/download di file basati sul tipo Mime (tramite SWG)

Consenti o blocca caricamenti/download di file in base al tipo Mime.
Controlli delle applicazioni e dei tipi di applicazione (tramite SWG)
Controlli delle applicazioni e dei tipi di applicazione (tramite SWG)

Consenti o blocca il traffico verso app o tipi di app specifici.
CASB per rilevare il rischio di perdita di dati dalle app SaaS
CASB per rilevare il rischio di perdita di dati dalle app SaaS

Aggiungi Cloudflare CASB per rilevare se configurazioni errate nelle applicazioni SaaS perdono dati sensibili. Visualizza l'elenco completo delle integrazioni supportate.
Prevenzione contro la perdita dei dati (DLP)
Prevenzione contro la perdita dei dati (DLP)

Ispeziona il traffico HTTP(S) e i file per verificare la presenza di dati sensibili. Il livello gratuito include profili predefiniti come informazioni finanziarie, mentre i piani contrattuali completi includono anche profili personalizzati, set di dati personalizzati, OCR, registri DLP e molto altro.
Controlli sulle interazioni dei dati all'interno di un browser (tramite RBI)
Controlli sulle interazioni dei dati all'interno di un browser (tramite RBI)

Limita le azioni di download, caricamento, copia/incolla, input da tastiera e stampa all'interno di pagine Web e applicazioni isolate. Impedisci la fuga di dati sui dispositivi locali e controlla gli input degli utenti su siti Web sospetti. Distribuisci con o senza un client del dispositivo.

Protezione delle app SaaS

Accesso in linea e controlli del traffico per ogni app SaaS
Accesso in linea e controlli del traffico per ogni app SaaS

Tutti i controlli di accesso, i controlli dei dati e le funzionalità di protezione dalle minacce (come descritto nelle sezioni precedenti) si applicano in modo coerente alle app SaaS.
Controlli dei tenant delle app SaaS
Controlli dei tenant delle app SaaS

Consenti il traffico solo ai tenant aziendali delle app SaaS. Impedisci la fuga di dati sensibili ai tenant personali o degli utenti.
Rilevamento shadow IT
Rilevamento shadow IT

Esamina le app visitate dagli utenti finali. Imposta lo stato di approvazione per tali app.
Integrazioni approfondite di app SaaS
Integrazioni approfondite di app SaaS

Integra con le app SaaS più utilizzate (ad esempio, Google Workspace, Microsoft 365) per scansionare, rilevare e monitorare i problemi di sicurezza. Visualizza l'elenco completo delle integrazioni supportate.
Monitoraggio continuo dei rischi per la sicurezza dei dati e delle attività degli utenti
Monitoraggio continuo dei rischi per la sicurezza dei dati e delle attività degli utenti

Le integrazioni API monitorano continuamente le app SaaS per rilevare attività sospette, esfiltrazione di dati, accessi non autorizzati e altro ancora.
Rilevamento condivisione file
Rilevamento condivisione file

Identifica i comportamenti di condivisione di file inappropriati all'interno delle app SaaS più utilizzate.
Gestione e correzione della posizione delle app SaaS
Gestione e correzione della posizione delle app SaaS

Scopri configurazioni errate e autorizzazioni utente errate all'interno delle app SaaS. Risultati immediati della sicurezza grazie alle guide di correzione dettagliate.
Prevenzione contro la perdita dei dati (DLP)
Prevenzione contro la perdita dei dati (DLP)

Ispeziona il traffico HTTP(S) e i file per verificare la presenza di dati sensibili. Il livello gratuito include profili predefiniti come informazioni finanziarie, mentre i piani contrattuali completi includono anche profili personalizzati, set di dati personalizzati, OCR, registri DLP e molto altro.
Rilevamento di phishing per app di e-mail basate su cloud
Rilevamento di phishing per app di e-mail basate su cloud

Blocca il phishing e la compromissione delle e-mail aziendali con la sicurezza delle e-mail di Cloudflare.

Visibilità

Conservazione standard dei log di attività
Conservazione standard dei log di attività

Nei piani contrattuali, i log DNS vengono archiviati per 6 mesi mentre i log HTTP e di rete per 30 giorni.
Log di accesso e autenticazione
Log di accesso e autenticazione

Dettagli completi per tutte le richieste, utenti e dispositivi, inclusi i motivi di blocco. Le decisioni sui criteri di blocco vengono archiviate per una settimana e i log di autenticazione per sei mesi.
Log del connettore app (tunnel)
Log del connettore app (tunnel)

Log di audit per lo stato della connessione dei tunnel e per quando viene registrato un nuovo record DNS per un'app.
Visibilità Shadow IT con gruppi di applicazioni in categorie
Visibilità Shadow IT con gruppi di applicazioni in categorie

Monitora l'utilizzo e verifica lo stato di approvazione nelle applicazioni visitate dagli utenti finali.
Registrazione dei comandi SSH
Registrazione dei comandi SSH

Riproduzione completa di tutti i comandi eseguiti durante una sessione SSH. Fornisce visibilità SSH a livello di rete.
Private Network Discovery
Private Network Discovery

Monitora passivamente il traffico di rete privata per classificare le app rilevate e gli utenti che vi accedono.
Escludi le informazioni di identificazione personale (PII)
Escludi le informazioni di identificazione personale (PII)

Per impostazione predefinita, i log non memorizzeranno le informazioni di identificazione personale (PII) dei dipendenti (IP di origine, e-mail utente, ID utente e così via) e non saranno disponibili per tutti i ruoli nell'organizzazione.
Digital Experience Monitoring (DEX)
Digital Experience Monitoring (DEX)

Fornisce informazioni predittive, cronologiche e in tempo reale su interruzioni delle applicazioni, problemi di rete e rallentamenti delle prestazioni per mantenere gli utenti produttivi. Visualizza le funzionalità.
Monitoraggio del flusso di rete
Risultati CASB
Risultati CASB

Per risultati si intende i problemi di sicurezza rilevati all'interno delle applicazioni SaaS che coinvolgono utenti, dati inattivi e altre impostazioni di configurazione. Il livello gratuito include risultati di base, mentre i piani contrattuali includono dettagli più approfonditi su ogni istanza.
Cancellazione delle informazioni di identificazione personale (PII)
Cancellazione delle informazioni di identificazione personale (PII)

Le informazioni di identificazione personale possono essere cancellate dai log per tutti i ruoli di autorizzazione ad eccezione di quelli appositamente designati.
Logpush su SIEM
Logpush su SIEM

Integrazioni con strumenti di analisi e SIEM come Sumo Logic, Splunk e Datadog.
Log Explorer
Log Explorer

Log Explorer fornisce archiviazione nativa, conservazione e analisi dei log degli eventi HTTP e di sicurezza.

PREZZI

  • Pagamento a consumo: gratuito per i primi 10 GB, poi 1 dollaro per GB al mese.
  • Contratto: prezzi personalizzati
Logpush su archiviazione cloud
Logpush su archiviazione cloud

Supporto integrato per una o più destinazioni di archiviazione contemporaneamente, inclusi AWS, Azure, Google Cloud e qualsiasi API compatibile con S3.

On-ramp per prestazioni di rete e connettività

Rete velocissima
Rete velocissima

50 ms di distanza dal 95% della popolazione connessa a Internet in tutto il mondo.
Anycast Network globale
Anycast Network globale

La rete Anycast copre 330 città in 125 paesi con 388 Tb/s di capacità perimetrale di rete.
Interconnessioni globali
Interconnessioni globali

13.000 interconnessioni, inclusi i principali provider di servizi Internet, servizi cloud e aziende.
Un piano di controllo per tutti i servizi perimetrali
Un piano di controllo per tutti i servizi perimetrali

Rete progettata in modo tale che ogni servizio operante sul perimetro sia realizzato per essere eseguito in ogni datacenter e disponibile per ogni cliente.
Ispezione a passaggio singolo per il traffico L3-7
Ispezione a passaggio singolo per il traffico L3-7

Tutto il traffico viene elaborato in un unico passaggio nel datacenter più vicino all'origine. Niente più backhauling.
Smart routing sul backbone virtuale
Smart routing sul backbone virtuale

Percorsi ottimizzati per evitare problemi di congestione.
Software per i dispositivi client (agenti)
Software per i dispositivi client (agenti)

Disponibile su tutti i principali sistemi operativi (Win, Mac, iOS, Android, Linux, ChromeOS).
Più modalità per client dispositivo (agente)
Più modalità per client dispositivo (agente)

La modalità predefinita invia il traffico attraverso i tunnel WireGuard per abilitare l'intera gamma di funzionalità di sicurezza.

Usa la modalità DoH per applicare solo i criteri di filtro DNS oppure usa la modalità proxy per filtrare il traffico solo verso app specifiche.
Distribuzione gestita e opzioni di registrazione automatica
Distribuzione gestita e opzioni di registrazione automatica

Distribuisci l'intero parco istanze dei dispositivi tramite strumenti MDM. In alternativa, gli utenti possono scaricare autonomamente il client del dispositivo per la registrazione automatica.
Connettore app (tunnel)
Connettore app (tunnel)

Connetti le risorse a Cloudflare senza un indirizzo IP instradabile pubblicamente. Distribuisci tramite l'interfaccia utente, l'API o la CLI.

Risorse

Miniatura del report
Mettere in sicurezza i luoghi di lavoro distribuiti

Modernizza la sicurezza delle filiali con passaggi iniziali accessibili come il filtro DNS basato sulla posizione.

Miniatura del workshop virtuale
Difesa dalle minacce di phishing multicanale

Scopri come Cloudflare protegge utenti, app e reti dal phishing multicanale.

Miniatura video
Tour interattivo della piattaforma Zero Trust di Cloudflare

Passa in rassegna le funzionalità principali in una dashboard simulata e scopri i flussi di lavoro con gli oltre 25 filmati dimostrativi.

Domande frequenti su Cloudflare Gateway

Icona Protezione con scudo di sicurezza

Ottieni Cloudflare Gateway per la tua azienda

