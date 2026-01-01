Registrati

Semplifica la sicurezza SASE e dell'ambiente di lavoro

 
Connetti e proteggi persone, app, reti e agenti IA con la nostra piattaforma cloud native unificata

Sono troppi i percorsi di adozione SASE che subiscono rallentamenti a causa di "piattaforme" sconnesse e gravate da debito tecnico. La connettività cloud di Cloudflare è la risposta moderna: una piattaforma componibile che si adatta a qualsiasi caso d'uso per semplificare la protezione dell'ambiente di lavoro e modernizzare la rete.
 
 

Parla con un esperto
Guarda SASE in azione
Piattaforma SASE di Cloudflare

 

Proteggere l'uso dell'IA per la forza lavoro

Implementa i controlli sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e la gestione dello stato di sicurezza dell'intelligenza artificiale (AI-SPM) per mitigare i rischi e proteggere i dati.

Ulteriori informazioni

VANTAGGI

Migliora l'efficienza dell'IT e l'esperienza dell'utente riducendo al contempo i rischi informatici

Contenitore di icone
Operazioni IT e di rete efficienti

Accelera la tua implementazione SASE. Cloudflare connette e protegge l'end-to-end utilizzando un'unica rete e un unico piano di controllo con sicurezza integrata, migliorando l'efficienza del team IT del 13%.

Utenti multipli - Arancione
Esperienze utente affidabili

Garantisci una connettività rapida e affidabile con una protezione coerente da qualsiasi luogo. Fornisci sicurezza dell'ambiente di lavoro per la tua azienda utilizzando la stessa infrastruttura critica che protegge circa il 20% del web.

Simbolo del dollaro - arancione
Meno rischi e meno costi

Abilita l'accesso con privilegi minimi e proteggi i dati con criteri di sicurezza Zero Trust e connettività quantistica sicura. Cloudflare migliora l'efficienza del team addetto alla sicurezza del 29%.

RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA

Cosa dicono i principali analisti

Immagine analista - Gartner
Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Leggi il report
Immagine di analista - Forrester
Ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria "Strategia" in The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 2025
Leggi il report
Immagine di analista - Forrester
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Security Solutions, T2 2025
Leggi il report

In che modo Cloudflare offre SASE

Guida per l'acquirente ai casi d'uso SASE

Leggi la guida

Utilizzo sicuro dell'IA generativa e agentica da parte della forza lavoro

Scarica la sintesi della soluzione

Casi d'uso principali

Visualizza tutto
Riquadro bulbo oculare - Icona
Scopri lo shadow IT e l'IA

Gestisci l'accesso e l'utilizzo delle app SaaS e degli strumenti di IA con maggiore visibilità e controllo.

Ulteriori informazioni
Segno di spunta di protezione dello scudo di sicurezza - Icona
Utilizzo sicuro della GenAI da parte della forza lavoro

Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con visibilità e controlli sull'utilizzo

Ulteriori informazioni
Cloudflare-zero-trust
Sostituisci la tua VPN

Riduci la dipendenza da VPN complicate e sovraccariche con un approccio più moderno e scalabile per l'accesso remoto.

Ulteriori informazioni
Icona quadrata - Phishing
Blocca le minacce di phishing mirate

Proteggi la posta elettronica e altre app di collaborazione da attacchi BEC, malware, collegamenti dannosi e attacchi basati su IA.

Ulteriori informazioni
Icona quadrata - Struttura multiutente
Accesso sicuro di terzi

Fornisci un'esperienza all'avanguardia ai collaboratori esterni con un accesso rapido e sicuro alle applicazioni e all'infrastruttura.

Ulteriori informazioni
Icona quadrata - Filtro
Protezione del traffico Web per i lavoratori da remoto

Applica la protezione antimalware con velocità e coerenza eccezionali in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni

Cloudflare aiuta Conrad Electronic ad acquisire la sicurezza Zero Trust e a tagliare i costi di rete

Testimonianze - Immagine di Conrad
Conrad Electronic - logo chiaro

"Con Cloudflare, tutto è diventato molto più semplice. Tutte le risorse interne ed esterne hanno un account col nostro provider di identità e possono collegarsi a specifici sistemi tramite un single sign-on. Il fatto di non dover più gestire 1.000 profili VPN migliora la nostra sicurezza e ci fa risparmiare tempo e denaro".

Case study su SASE e sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro

Prodotti

Consolida la sicurezza e modernizza la tua rete

Icona quadrata - Cloudflare-access
Zero Trust Network Access (ZTNA)

Applica controlli di accesso granulari alle risorse interne.

Ulteriori informazioni
Icona quadrata - Cloudflare-gateway
Secure Web Gateway (SWG)

Proteggere e controllare il traffico Internet aziendale per mitigare il rischio.

Ulteriori informazioni
Icona quadrata - Cloudflare-browser
Browser Isolation remoto (RBI)

Proteggere dalle minacce provenienti da Internet e dai dati senza alcun calo delle prestazioni.

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i prodotti

Risorse

La guida per i CISO all'adozione di SASE

EBOOK

La guida per i CISO all'adozione di SASE

Modernizza la sicurezza delle filiali con passaggi iniziali accessibili come il filtraggio DNS basato sulla posizione.

Leggi l'ebook
Crittografia post-quantistica

Blog

Crittografia post-quantistica nella piattaforma di Cloudflare

Scopri le protezioni post-quantistiche fornite per l'accesso Zero Trust e i casi d'uso del filtraggio web.

Leggi il blog
Documentazione

Documentazione

Evolvere verso SASE con l'architettura di riferimento di Cloudflare
Leggi l'architettura di riferimento
Icona Protezione con scudo di sicurezza

Inizia a modernizzare la rete e la sicurezza con SASE

Discuti i tuoi principali casi d'uso con il nostro team oppure avvia oggi stesso una Proof of Concept con il nostro piano gratuito.

Parla con un esperto
Seleziona il tuo livello professionale... *
Altro
Contribuente individuale
Direttore
Dirigenti
Responsabile
Studente
Vicepresidente
Seleziona la tua funzione lavorativa... *
Altro
DevOps
Executive
Finanza/approvvigionamento
Infrastruttura
Ingegneria
IT
Prodotto
Rete
Sicurezza
Stampa/media
Studente
Vendite/Marketing
Seleziona il tuo paese...
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia, Stato Plurinazionale di
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Congo, Repubblica Democratica del
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guernsey
Guiana francese
Guinea
Guinea equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola di Man
Isola di Natale
Isola Norfolk
Isole Aland
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Comore
Isole Cook
Isole Falkland (Malvinas)
Isole Faroe
Isole Heard e McDonald
Isole Solomon
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Israele
Italia
Jersey
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia, ex Repubblica jugoslava di
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Martinica
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Moldavia, Repubblica di
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palestina
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Pitcairn
Polinesia francese
Polonia
Portogallo
Portorico
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica Popolare del Laos
Repubblica Dominicana
Reunion
Romania
Ruanda
Sahara Occidentale
Saint Barthélemy
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (parte francese)
Saint Martin (parte olandese)
Saint Pierre e Miquelon
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
San Marino
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)
Sao Tome e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svalbard e Jan Mayen
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania, Repubblica Unita di
Territori della Francia del Sud
Territorio britannico dell'Oceano Indiano
Thailandia
Timor-Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, Repubblica Bolivariana di
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe

 
Inviando il presente modulo, accetti di ricevere informazioni da Cloudflare in relazione ai nostri prodotti, eventi e offerte speciali. Puoi annullare l'iscrizione a tali messaggi in qualsiasi momento. Non vendiamo in nessun caso i tuoi dati e rispettiamo le tue scelte in materia di privacy. Consulta a nostra Informativa sulla privacy per maggiori informazioni.
Scegli il piano