Sono troppi i percorsi di adozione SASE che subiscono rallentamenti a causa di "piattaforme" sconnesse e gravate da debito tecnico. La connettività cloud di Cloudflare è la risposta moderna: una piattaforma componibile che si adatta a qualsiasi caso d'uso per semplificare la protezione dell'ambiente di lavoro e modernizzare la rete.
VANTAGGI
Migliora l'efficienza dell'IT e l'esperienza dell'utente riducendo al contempo i rischi informatici
Operazioni IT e di rete efficienti
Accelera la tua implementazione SASE. Cloudflare connette e protegge l'end-to-end utilizzando un'unica rete e un unico piano di controllo con sicurezza integrata, migliorando l'efficienza del team IT del 13%.
Esperienze utente affidabili
Garantisci una connettività rapida e affidabile con una protezione coerente da qualsiasi luogo. Fornisci sicurezza dell'ambiente di lavoro per la tua azienda utilizzando la stessa infrastruttura critica che protegge circa il 20% del web.
Meno rischi e meno costi
Abilita l'accesso con privilegi minimi e proteggi i dati con criteri di sicurezza Zero Trust e connettività quantistica sicura. Cloudflare migliora l'efficienza del team addetto alla sicurezza del 29%.
RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA
Cosa dicono i principali analisti
Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria "Strategia" in The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 2025
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Security Solutions, T2 2025
In che modo Cloudflare offre SASE
Sicurezza dell'ambiente di lavoro
Network-as-a-service
Architettura di rete
On-ramp e connettori
Guida per l'acquirente ai casi d'uso SASE
Utilizzo sicuro dell'IA generativa e agentica da parte della forza lavoro
Casi d'uso principali
Scopri lo shadow IT e l'IA
Gestisci l'accesso e l'utilizzo delle app SaaS e degli strumenti di IA con maggiore visibilità e controllo.
Utilizzo sicuro della GenAI da parte della forza lavoro
Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con visibilità e controlli sull'utilizzo
Sostituisci la tua VPN
Riduci la dipendenza da VPN complicate e sovraccariche con un approccio più moderno e scalabile per l'accesso remoto.
Blocca le minacce di phishing mirate
Proteggi la posta elettronica e altre app di collaborazione da attacchi BEC, malware, collegamenti dannosi e attacchi basati su IA.
Accesso sicuro di terzi
Fornisci un'esperienza all'avanguardia ai collaboratori esterni con un accesso rapido e sicuro alle applicazioni e all'infrastruttura.
Protezione del traffico Web per i lavoratori da remoto
Applica la protezione antimalware con velocità e coerenza eccezionali in tutto il mondo.
Cloudflare aiuta Conrad Electronic ad acquisire la sicurezza Zero Trust e a tagliare i costi di rete
"Con Cloudflare, tutto è diventato molto più semplice. Tutte le risorse interne ed esterne hanno un account col nostro provider di identità e possono collegarsi a specifici sistemi tramite un single sign-on. Il fatto di non dover più gestire 1.000 profili VPN migliora la nostra sicurezza e ci fa risparmiare tempo e denaro".
Case study su SASE e sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro
Prodotti
Consolida la sicurezza e modernizza la tua rete
Zero Trust Network Access (ZTNA)
Applica controlli di accesso granulari alle risorse interne.
Secure Web Gateway (SWG)
Proteggere e controllare il traffico Internet aziendale per mitigare il rischio.
Browser Isolation remoto (RBI)
Proteggere dalle minacce provenienti da Internet e dai dati senza alcun calo delle prestazioni.
Risorse
EBOOK
La guida per i CISO all'adozione di SASE
Modernizza la sicurezza delle filiali con passaggi iniziali accessibili come il filtraggio DNS basato sulla posizione.
Blog
Crittografia post-quantistica nella piattaforma di Cloudflare
Scopri le protezioni post-quantistiche fornite per l'accesso Zero Trust e i casi d'uso del filtraggio web.
Documentazione
Evolvere verso SASE con l'architettura di riferimento di Cloudflare
