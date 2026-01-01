La connettività cloud di Cloudflare offre un approccio automatizzato e multilivello per bloccare le minacce di phishing tramite e-mail, SMS, social media, messaggistica istantanea e altre app di collaborazione.
Riduci al minimo il rischio di phishing con funzionalità di rilevamento leader del settore che richiedono una messa a punto minima.
Riduci la spesa con un'unica piattaforma completamente integrata che gestisce tutti i casi di phishing.
Ottieni una protezione immediata riducendo il tempo e gli sforzi necessari per la gestione continuativa.
Utilizza la piattaforma di sicurezza unificata di Cloudflare per proteggere prima la posta elettronica, quindi abilita servizi Zero Trust aggiuntivi per estendere la protezione dal phishing su tutti i canali.
Aumenta rapidamente la sicurezza delle email per proteggere il canale più critico e quindi abilita facilmente le funzionalità multicanale al tuo ritmo.
Blocca automaticamente gli attacchi BEC (Business Email Compromise), gli allegati dannosi e altre minacce basate sulle email con l'analisi contestuale basata su ML.
Implementa chiavi di sicurezza FIDO2 ad accesso condizionale e resistenti al phishing che fungono da ultima linea di difesa in caso di furto o compromissione delle credenziali.
Isola gli utenti da attacchi mirati che utilizzano varie app di collaborazione per indurre gli utenti a fare clic su link abilmente offuscati.
Werner Enterprises, uno dei più grandi trasportatori di merci su camion degli Stati Uniti, è al centro di un'alleanza connessa di soluzioni di supply chain di livello mondiale. L'azienda aveva bisogno di rafforzare la protezione contro il phishing per la sua numerosa forza lavoro distribuita in più sedi, poiché gli attacchi diventavano sempre più frequenti e sofisticati.
Werner ha adottato Cloudflare Email Security per proteggere le caselle di posta di Microsoft 365, migliorare la protezione per gli utenti mobili e in roaming e adottare un approccio più proattivo per bloccare il phishing. L'azienda ha ridotto le e-mail dannose, riducendo al contempo la complessità di gestione.
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 2025. Abbiamo ricevuto i punteggi più alti possibili, 5/5 in 9 categorie, tra cui antimalware e sandboxing, rilevamento URL dannosi e sicurezza Web, intelligence delle minacce e analisi ed elaborazione dei contenuti.
Secondo il report, "Cloudflare è una scelta solida per le organizzazioni che cercano di aumentare gli attuali strumenti di sicurezza di e-mail, messaggistica e collaborazione con funzionalità di analisi ed elaborazione approfondite dei contenuti e rilevamento malware.
La piattaforma unificata di servizi di sicurezza e connettività cloud native di Cloudflare affronta il phishing tramite e-mail, messaggistica istantanea, SMS, social e altre app di collaborazione.
Soddisfa un'ampia gamma di requisiti di sicurezza sfruttando l'ampia interoperabilità e personalizzazione.
Proteggi e rafforza i tuoi dipendenti ovunque con una rete globale che dista circa 50 ms dal 95% degli utenti Internet.
Previeni un'ampia gamma di attacchi informatici con le informazioni raccolte tramite proxy su circa il 20% del Web e bloccando miliardi di minacce ogni giorno.
Consolida i tuoi strumenti e flussi di lavoro.