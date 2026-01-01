Registrati
Proteggiti dal phishing multicanale con Cloudflare

Implementa una protezione a più livelli che si estenda oltre la posta in arrivo
La connettività cloud di Cloudflare offre un approccio automatizzato e multilivello per bloccare le minacce di phishing tramite e-mail, SMS, social media, messaggistica istantanea e altre app di collaborazione.

Cloudflare fa la differenza
Protezione a basso contatto e ad alta efficacia

Riduci al minimo il rischio di phishing con funzionalità di rilevamento leader del settore che richiedono una messa a punto minima.

Maggiore consolidamento, costi inferiori

Riduci la spesa con un'unica piattaforma completamente integrata che gestisce tutti i casi di phishing.

Veloce da implementare, facile da gestire

Ottieni una protezione immediata riducendo il tempo e gli sforzi necessari per la gestione continuativa.

Come funziona

Implementa una protezione multicanale completa con un'unica piattaforma

Utilizza la piattaforma di sicurezza unificata di Cloudflare per proteggere prima la posta elettronica, quindi abilita servizi Zero Trust aggiuntivi per estendere la protezione dal phishing su tutti i canali.

Leggi la sintesi della soluzione
Distribuisci e scala con facilità

Aumenta rapidamente la sicurezza delle email per proteggere il canale più critico e quindi abilita facilmente le funzionalità multicanale al tuo ritmo.

Blocca le minacce via email

Blocca automaticamente gli attacchi BEC (Business Email Compromise), gli allegati dannosi e altre minacce basate sulle email con l'analisi contestuale basata su ML.

Previeni le violazioni causate dal furto di credenziali

Implementa chiavi di sicurezza FIDO2 ad accesso condizionale e resistenti al phishing che fungono da ultima linea di difesa in caso di furto o compromissione delle credenziali.

Blocca gli attacchi ingannevoli basati su link

Isola gli utenti da attacchi mirati che utilizzano varie app di collaborazione per indurre gli utenti a fare clic su link abilmente offuscati.

Werner Enterprises frena il phishing e consolida la sicurezza con Cloudflare

Werner Enterprises, uno dei più grandi trasportatori di merci su camion degli Stati Uniti, è al centro di un'alleanza connessa di soluzioni di supply chain di livello mondiale. L'azienda aveva bisogno di rafforzare la protezione contro il phishing per la sua numerosa forza lavoro distribuita in più sedi, poiché gli attacchi diventavano sempre più frequenti e sofisticati.

Werner ha adottato Cloudflare Email Security per proteggere le caselle di posta di Microsoft 365, migliorare la protezione per gli utenti mobili e in roaming e adottare un approccio più proattivo per bloccare il phishing. L'azienda ha ridotto le e-mail dannose, riducendo al contempo la complessità di gestione.

"Da quando abbiamo implementato questa funzionalità, abbiamo riscontrato una riduzione del 50% nel numero di e-mail dannose o sospette che i nostri utenti ricevono ogni giorno".

Sei pronto a fermare il phishing su più canali?

Contattaci
Riconoscimento dell'analista

Cloudflare si è classificato tra i primi 3 nella categoria "Offerta corrente" in questo report di analisi di Email Security

Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 2025. Abbiamo ricevuto i punteggi più alti possibili, 5/5 in 9 categorie, tra cui antimalware e sandboxing, rilevamento URL dannosi e sicurezza Web, intelligence delle minacce e analisi ed elaborazione dei contenuti.

Secondo il report, "Cloudflare è una scelta solida per le organizzazioni che cercano di aumentare gli attuali strumenti di sicurezza di e-mail, messaggistica e collaborazione con funzionalità di analisi ed elaborazione approfondite dei contenuti e rilevamento malware.

Leggi il report
Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica la protezione multicanale dal phishing

La piattaforma unificata di servizi di sicurezza e connettività cloud native di Cloudflare affronta il phishing tramite e-mail, messaggistica istantanea, SMS, social e altre app di collaborazione.

Architettura componibile

Soddisfa un'ampia gamma di requisiti di sicurezza sfruttando l'ampia interoperabilità e personalizzazione.

Prestazioni

Proteggi e rafforza i tuoi dipendenti ovunque con una rete globale che dista circa 50 ms dal 95% degli utenti Internet.

Intelligence delle minacce

Previeni un'ampia gamma di attacchi informatici con le informazioni raccolte tramite proxy su circa il 20% del Web e bloccando miliardi di minacce ogni giorno.

Interfaccia unificata

Consolida i tuoi strumenti e flussi di lavoro.

Risorse

Sintesi della soluzione

Scopri come Cloudflare offre una protezione completa contro il phishing a dipendenti e applicazioni con sicurezza della posta elettronica e servizi Zero Trust.

Scarica la sintesi della soluzione
Sintesi della soluzione - miniatura
Approfondimenti

Scopri come proteggere preventivamente gli utenti da attacchi di phishing, BEC e basati su link con Cloudflare Email Security.

Visita la pagina Web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Approfondimenti

Identifica gli attacchi di phishing che eludono le tue attuali difese e-mail, senza alcun costo e senza alcun impatto sui tuoi utenti.

Richiedi una valutazione gratuita
Approfondimenti su Cloudflare
Sintesi della soluzione

Scopri come Cloudflare può ridurre i rischi di phishing basati sui link applicando protezioni e controlli di isolamento del browser.

Scarica il documento
Sintesi della soluzione - miniatura
Case study

Scopri come Cloudflare ha sventato un sofisticato attacco di phishing basato su testo con l'autenticazione a più fattori (MFA) che utilizza chiavi fisiche.

Leggi il case study
Miniatura del blog
Report

Esplora i principali modelli di attacco basati su circa 13 miliardi di e-mail elaborate da Cloudflare in un periodo di un anno.

Scarica il report
Sintesi della soluzione

