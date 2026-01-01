サインアップ
Cloudflareでマルチチャネルフィッシングから保護

受信トレイを超えて機能する多層式保護を実装
Cloudflareのコネクティビティクラウドは、自動化されマルチレイヤーのアプローチでフィッシングの脅威をメール、SMS、ソーシャルメディア、インスタントメッセンジャー、その他コラボアプリに渡り保護します。

Cloudflareの違い
ロータッチで高効率の保護

最低限のチューニングで業界屈指の検出効果を発揮し、フィッシングのリスクを最小化。

幅広い統合、低コスト

すべてのフィッシングユースケースに対応できる単一かつ完全統合されたプラットフォームで支出を削減。

迅速に展開、簡単に管理

継続的管理に必要な時間と労力を削減しつつ、即時の保護を確保します。

仕組み

完全なマルチチャネル保護を単一のプラットフォームで実装

Cloudflareの統合型セキュリティプラットフォームを活用して、まずはメールを保護し、続いてZero Trustサービスを付加的に運用してあらゆるチャネルに渡りフィッシング保護を拡張できます。

ソリューションブリーフを読む
労力をかけないデプロイとスケーリング

メールセキュリティを素早くレイヤー化し、最も重要なチャネルを保護し、続いて労力をかけずにマルチチャネル能力を貴社独自のペースで実現。

メールの脅威を食い止める

ビジネスメース侵害（BEC）攻撃、悪意のある添付ファイル、その他メールベースの脅威を機械学習搭載のコンテキスト分析を活用して自動的に阻止。

認証情報の窃取により発生する漏洩を防ぐ

条件付きアクセス、および認証情報が盗難または侵害された際の最終防衛ラインとして機能する対フィッシングFIDO2セキュリティキーを実装。

リンクベースの詐欺攻撃をブロック

多彩なコラボアプリを用い巧妙に偽装されたリンクをクリックさせようとする標的型攻撃からユーザーを完全隔離。

Werner Enterprises、Cloudflareと共にフィッシングを軽減しセキュリティを統合

米国で最大級のトラック運送会社の1社であるWerner Enterprisesは、世界クラスのサプライチェーンソリューション連盟の中心で活躍しています。攻撃がその頻度と洗練化を高めており、同社は、巨大で分散化された従業員を守るフィッシング保護策を必要としていました。

Wernerは、Microsoft 365の受信箱の保護、モバイルおよびローミングユーザー保護の改善、そしてフィッシングを食い止めるためのより積極的なアプローチをとるに当たり、Cloudflare Email Securityを採用しました。同社では、管理の複雑性を低減させながら、悪意のあるメールを減らすことに成功しました。

「当社では採用を進めた結果、当社のユーザーが毎日受信する、多くの悪意のあるまたは疑わしいEメールを50%削減できました。」

マルチチャネルに渡りフィッシングを食い止めるための行動を起こしましょう。

お問い合わせ
アナリストの評価

Cloudflare、本メールセキュリティアナリストレポートの「現行サービス」カテゴリーでトップ3にランクイン

Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、コラボレーションセキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」認定マルウェア対策とサンドボックス、悪意のあるURLの検出とWebセキュリティ、脅威インテリジェンス、コンテンツ分析と処理を含む9つの基準で、最高点（5.0点中5.0点）獲得。

本レポートでは、「Cloudflareは、現在のメール、メッセージング、コラボレーションツールを、深いコンテンツ分析、処理、マルウェア検出機能で補強したい組織にとって堅固な選択肢」と評価されています。

レポートを読む
Cloudflareとの出会い

Cloudflareのコネクティビティクラウドが、マルチチャネルフィッシング保護を簡素化

Cloudflareのクラウドネイティブなセキュリティの統合型プラットフォームとコネクティビティサービスが、メール、インスタントメッセンジャー、SMS、ソーシャルメディア、他コラボアプリに渡るフィッシングに対処します。

構成可能なアーキテクチャ

広範な相互運用性とカスタマイゼーションを活用し、セキュリティのあらゆる要件に対応します。

パフォーマンス

インターネットユーザーの95%からおよそ50ミリ秒の近さにあるグローバルネットワークで、あらゆる場所の従業員のために保護を実現。

脅威インテリジェンス

Webの最大20%をプロキシし、毎日数十億単位の脅威をブロックすることから得たインテリジェンスにより、サイバー攻撃を全面的に阻止。

統合インターフェース

ツールとワークフローを統合。

リソース

ソリューション概説

メールセキュリティおよびZero Trustサービスにより、従業員とアプリケーションに渡り、Cloudflareが完全なフィッシング保護を実現する仕組みを徹底解説します。

ソリューション概要を入手
ソリューション概説 - サムネイル
インサイト

Cloudflare Email Securityで、フィッシング、ビジネスメール詐欺攻撃、リンクベースの攻撃からユーザーを先制的に保護する方法を解説します。

Webページを開く
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
インサイト

コストをかけず、ユーザーに影響することが一切なく、現在お使いのメール防御を侵害するフィッシング攻撃を特定

無料評価をリクエスト
Cloudflareのインサイト
ソリューション概説

Cloudflareがブラウザ分離保護と管理を適用してリンクベースのフィッシングのリスクを防ぐ仕組みを解説します。

ブリーフをダウンロード
ソリューション概説 - サムネイル
導入事例

Cloudflareがハードキーを用いるマルチ要素認証（MFA）で巧妙な文字ベースのフィッシング攻撃を撃退した方法を解説します。

導入事例を読む
ブログサムネイル
レポート

Cloudflareが1年間で処理するおよそ130億件のメールに基づく主な攻撃動向を取り上げています。

レポートを入手する
