Cloudflareのコネクティビティクラウドは、自動化されマルチレイヤーのアプローチでフィッシングの脅威をメール、SMS、ソーシャルメディア、インスタントメッセンジャー、その他コラボアプリに渡り保護します。
最低限のチューニングで業界屈指の検出効果を発揮し、フィッシングのリスクを最小化。
すべてのフィッシングユースケースに対応できる単一かつ完全統合されたプラットフォームで支出を削減。
継続的管理に必要な時間と労力を削減しつつ、即時の保護を確保します。
Cloudflareの統合型セキュリティプラットフォームを活用して、まずはメールを保護し、続いてZero Trustサービスを付加的に運用してあらゆるチャネルに渡りフィッシング保護を拡張できます。
メールセキュリティを素早くレイヤー化し、最も重要なチャネルを保護し、続いて労力をかけずにマルチチャネル能力を貴社独自のペースで実現。
ビジネスメース侵害（BEC）攻撃、悪意のある添付ファイル、その他メールベースの脅威を機械学習搭載のコンテキスト分析を活用して自動的に阻止。
条件付きアクセ�ス、および認証情報が盗難または侵害された際の最終防衛ラインとして機能する対フィッシングFIDO2セキュリティキーを実装。
多彩なコラボアプリを用い巧妙に偽装されたリンクをクリックさせようとする標的型攻撃からユーザーを完全隔離。
米国で最大級のトラック運送会社の1社であるWerner Enterprisesは、世界クラスのサプライチェーンソリューション連盟の中心で活躍しています。攻撃がその頻度と洗練化を高めており、同社は、巨大で分散化された従業員を守るフィッシング保護策を必要としていました。
Wernerは、Microsoft 365の受信箱の保護、モバイルおよびローミングユーザー保護の改善、そしてフィッシングを食い止めるためのより積��極的なアプローチをとるに当たり、Cloudflare Email Securityを採用しました。同社では、管理の複雑性を低減させながら、悪意のあるメールを減らすことに成功しました。
Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、コラボレーションセキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」認定マルウェア対策とサンドボックス、悪意のあるURLの検出とWebセキュリティ、脅威インテリジェンス、コンテンツ分析と処理を含む9つの基準で、最高点（5.0点中5.0点）獲得。
本レポートでは、「Cloudflareは、現在のメール、メッセージング、コラボレーションツールを、深いコンテンツ分析、処理、マルウェア検出機能で補強したい組織にとって堅固な選択肢」と評価されています。
Cloudflareのクラウドネイティブなセキュリティの統合型プラットフォームとコネクティビティサービスが、メール、インスタントメッセンジャー、SMS、ソーシャルメディア、他コラボアプリに渡るフィッシングに対処します。
広範な相互運用性とカスタマイゼーションを活用し、セキュリティのあらゆる要件に対応します。
インターネットユーザーの95%からおよそ50ミリ秒の近さにあるグローバルネットワークで、あらゆる場所の従業員のために保護を実現。
Webの最大20%をプロキシし、毎日数十億単位の脅威をブロックすることから得たインテリジェンスにより、サイバー攻撃を全面的に阻止。
ツールとワークフローを統合。