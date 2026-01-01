米国で最大級のトラック運送会社の1社であるWerner Enterprisesは、世界クラスのサプライチェーンソリューション連盟の中心で活躍しています。攻撃がその頻度と洗練化を高めており、同社は、巨大で分散化された従業員を守るフィッシング保護策を必要としていました。

Wernerは、Microsoft 365の受信箱の保護、モバイルおよびローミングユーザー保護の改善、そしてフィッシングを食い止めるためのより積��極的なアプローチをとるに当たり、Cloudflare Email Securityを採用しました。同社では、管理の複雑性を低減させながら、悪意のあるメールを減らすことに成功しました。