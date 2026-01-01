Cloudflare 全球连通云提供一种自动化、分层的方式，阻止通过电子邮件、短信、社交媒体、即时通讯和其他协作应用传播的网络钓鱼威胁。
业界领先的检测能力，近零调优，最大程度减少网络钓鱼风险。
一站式、全集成平台解决所有网络钓鱼用例，帮助降低支出
立即获得保护，并减少持续管理所需的时间和精力。
快速部署电子邮件安全解决方案，以保护这一最关键的通讯渠��道，随后根据自身节奏轻松启用多渠道功能。
使用机器学习驱动的上下文分析，自动阻止企业电子邮件破坏（BEC）攻击、恶意附件和其他基于电子邮件的威胁。
实施条件访问和防网络钓鱼 FIDO2 安全密钥，作为凭据被盗或泄露时的最后防线。
保护用户以防使用各种协作应用诱使用户点击巧妙伪装链接的针对性攻击。
Cloudflare 在“2025 年第二季度 Forrester Wave™：电子邮件、消息传递与协作安全解决方案”报告中被评为“表现卓越者”。我们在 9 项标准中获得了满分(5.0/5.0)，包括反恶意软件和沙盒、恶意 URL 检测和Web安全、威胁情报以及内容分析和处理。
报告称： “ 对于希望通过深度内容分析、处理和恶意软件检测能�力来增强当前电子邮件、消息传递和协作安全工具的组织来说， Cloudflare是一个可靠的选择。
Cloudflare 的一站式云原生安全和连接服务平台应对通过电子邮件、即时通讯、短信、社交媒体和其他协作应用传播的网络钓鱼攻击。
利用广泛的互操作性和定制化来满足全面的安全需求。
使用距离 95% 互联网用户约 50 ms 的全球网络，保护和赋能员工，无论身处何地。
利用通过代理约 20% 网站、每日阻止数以亿计威胁过程中收集的情报，全面阻止各种网络攻击。
整合您的工具和工作流程。