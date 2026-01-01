注册
利用 Cloudflare 防范多渠道网络钓鱼

实施超越收件箱的分层保护
Cloudflare 全球连通云提供一种自动化、分层的方式，阻止通过电子邮件、短信、社交媒体、即时通讯和其他协作应用传播的网络钓鱼威胁。

Cloudflare 的不同之处
低干预、高效率的保护

业界领先的检测能力，近零调优，最大程度减少网络钓鱼风险。

美元
更高程度整合，更低成本

一站式、全集成平台解决所有网络钓鱼用例，帮助降低支出

Performance acceleration rocket orange
快速部署，易于管理

立即获得保护，并减少持续管理所需的时间和精力。

工作方式

通过一站式平台实现全面的多渠道防护

利用 Cloudflare 的统一安全平台，首先保护电子邮件，然后启用其他 Zero Trust 服务，将网络钓鱼防护扩展到所有渠道。

阅读解决方案简介
icon scale aqua
轻松部署和扩展

快速部署电子邮件安全解决方案，以保护这一最关键的通讯渠道，随后根据自身节奏轻松启用多渠道功能。

阻止电子邮件威胁

使用机器学习驱动的上下文分析，自动阻止企业电子邮件破坏（BEC）攻击、恶意附件和其他基于电子邮件的威胁。

防止凭据盗窃导致的泄露

实施条件访问和防网络钓鱼 FIDO2 安全密钥，作为凭据被盗或泄露时的最后防线。

Prevent financial and identity theft icon
阻止基于欺骗性链接的攻击

保护用户以防使用各种协作应用诱使用户点击巧妙伪装链接的针对性攻击。

Werner Enterprises 利用 Cloudflare 遏制网络钓鱼攻击并整合安全

作为美国最大的整车货运承运商之一，Werner Enterprises 位于世界级供应链解决方案互联联盟的中心。随着网络钓鱼攻击的频率和复杂性不断增加，该公司需要为其庞大且分散的员工队伍加强钓鱼防护。

Werner 部署 Cloudflare Email Security 以保护 Microsoft 365 收件箱，增强对移动和远程用户的保护，并采取更主动的方式来阻止网络钓鱼。该公司不但简化了管理，还成功减少了恶意电子邮件的数量。

“自从实施以来，我们发现用户每天收到的恶意或可疑电子邮件数量减少了 50%。”

准备好阻止多渠道网络钓鱼了吗？

联系我们
分析机构的表彰

在这份邮件安全分析师报告中，Cloudflare 在“当前产品”类别中排名前三

Cloudflare 在“2025 年第二季度 Forrester Wave™：电子邮件、消息传递与协作安全解决方案”报告中被评为“表现卓越者”。我们在 9 项标准中获得了满分(5.0/5.0)，包括反恶意软件和沙盒、恶意 URL 检测和Web安全、威胁情报以及内容分析和处理。

报告称： “ 对于希望通过深度内容分析、处理和恶意软件检测能力来增强当前电子邮件、消息传递和协作安全工具的组织来说， Cloudflare是一个可靠的选择。

阅读报告
选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 全球连通云简化多渠道网络钓鱼防护

Cloudflare 的一站式云原生安全和连接服务平台应对通过电子邮件、即时通讯、短信、社交媒体和其他协作应用传播的网络钓鱼攻击。

组合式架构

利用广泛的互操作性和定制化来满足全面的安全需求。

性能

使用距离 95% 互联网用户约 50 ms 的全球网络，保护和赋能员工，无论身处何地。

威胁情报

利用通过代理约 20% 网站、每日阻止数以亿计威胁过程中收集的情报，全面阻止各种网络攻击。

安全护盾保护图标
同一界面

整合您的工具和工作流程。

资源

解决方案简介

了解 Cloudflare 如何通过电子邮件安全和 Zero Trust 服务为员工和应用提供全面的网络钓鱼保护。

获取解决方案详情
解决方案简介 - 缩略图
洞察力

探索如何使用 Cloudflare Email Security 主动防范钓鱼、BEC 和基于链接的攻击。

访问网页
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
洞察力

识别当前电子邮件防御措施无法阻挡的网络钓鱼攻击——无任何费用，也不会对您的用户造成影响。

申请一次免费评估
Cloudflare 洞察
解决方案简介

了解 Cloudflare 如何通过应用浏览器隔离保护和控制来降低基于链接的网络钓鱼风险。

下载简介
解决方案简介 - 缩略图
案例研究

了解 Cloudflare 如何利用基于硬件密钥的多因素认证（MFA），成功挫败一起复杂短信钓鱼攻击。

阅读案例研究
Blog thumbnail
报告

基于 Cloudflare 在一年内处理的大约 130 亿封电子邮件，探索关键的攻击模式。

获取报告
