作为美国最大的整车货运承运商之一，Werner Enterprises 位于世界级供应链解决方案互联联盟的中心。随着网络钓鱼攻击的频率和复杂性不断增加，该公司需要为其庞大且分散的员工队伍加强钓鱼防护。

Werner 部署 Cloudflare Email Security 以保护 Microsoft 365 收件箱，增强对移动和远程用户的保护，并采取更主动的方式来阻止网络钓鱼。该公司不但简化了管理，还成功减少了恶意电子邮件的数量。