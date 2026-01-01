Inscreva-se
Cloudy LLM summarizations of email detection | Leia o blog >

Proteja-se contra phishing multicanal com a Cloudflare

Implemente proteção em camadas que se estende além da sua caixa de entrada
Multi-channel phishing - Hero image

A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece uma abordagem automatizada e multicamadas para interromper ameaças de phishing em e-mails, SMS, mídia social, mensagens instantâneas e outros aplicativos de colaboração.

Multi-channel phishing - Hero image
A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Proteção de baixo impacto e alta eficácia

Minimize o risco de phishing com recursos de detecção líderes do setor que exigem ajustes mínimos.

Dólar
Maior consolidação, menor custo

Reduza os gastos com uma plataforma única e totalmente integrada que aborda todos os casos de uso de phishing.

Performance acceleration rocket orange
Rápido de implantar, fácil de gerenciar

Obtenha proteção imediata e reduza o tempo e o esforço necessários para o gerenciamento contínuo.

Como funciona

Implemente proteção multicanal completa com uma única plataforma

Multi-channel phishing - How it works - Image

Use a plataforma de segurança unificada da Cloudflare para primeiro proteger o e-mail e, em seguida, habilitar serviços Zero Trust adicionais para estender a proteção contra phishing em todos os canais.

Ler o resumo da solução
Multi-channel phishing - How it works - Image
icon scale aqua
Implante e escale com facilidade

Aplique rapidamente a segurança de e-mail para proteger o canal mais crítico e, em seguida, habilite facilmente os recursos multicanal no seu próprio ritmo.

Detenha as ameaças por e-mail

Bloqueie automaticamente ataques de comprometimento de e-mail empresarial (BEC), anexos maliciosos e outras ameaças baseadas em e-mail usando análise contextual com tecnologia de ML.

Evite violações por roubo de credenciais

Implemente acesso condicional e chaves de segurança FIDO2 resistentes a phishing que atuam como uma última linha de defesa se as credenciais forem roubadas ou comprometidas.

Prevent financial and identity theft icon
Bloqueie ataques enganosos baseados em links

Isole os usuários de ataques direcionados que usam vários aplicativos de colaboração para induzi-los a clicar em links habilmente ofuscados.

A Werner Enterprises reprime phishing e consolida a segurança com a Cloudflare

Uma das maiores transportadoras de carga em caminhões dos Estados Unidos, a Werner Enterprises está no centro de uma aliança conectada de soluções de cadeia de suprimentos de classe mundial. A empresa precisava intensificar a proteção contra phishing para sua grande e dispersa força de trabalho, à medida que os ataques aumentavam em frequência e sofisticação.

A Werner adotou o Cloudflare Email Security para proteger as caixas de entrada do Microsoft 365, melhorar a proteção para usuários móveis e em roaming e adotar uma abordagem mais proativa para impedir phishing. A empresa reduziu os e-mails maliciosos e, ao mesmo tempo, reduziu a complexidade do gerenciamento.

“Desde que implementamos, vimos uma redução de 50% no número de e-mails maliciosos ou suspeitos que nossos usuários recebem todos os dias.”

Pronto para acabar com o phishing em vários canais?

Fale conosco
Reconhecimento do analista

A Cloudflare ficou entre as três primeiras na categoria "Oferta atual" neste relatório de analista de segurança de e-mail

A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Colaboration Security Solutions, T2 de 2025. Recebemos as pontuações mais altas possíveis, 5,0/5,0 em 9 critérios, incluindo antimalware e sandbox, detecção de URL maliciosos e segurança na web, inteligência contra ameaças e análise e processamento de conteúdo.

De acordo com o relatório, "A Cloudflare é uma escolha sólida para organizações que buscam aumentar as ferramentas atuais de segurança de e-mail, mensagens e colaboração com recursos profundos de análise de conteúdo e processamento e detecção de malware."

Leia o relatório
Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica a proteção contra phishing multicanal

A plataforma unificada de serviços de segurança e conectividade nativos de nuvem da Cloudflare aborda phishing em e-mails, mensagens instantâneas, SMS, redes sociais e outros aplicativos de colaboração.

Arquitetura combinável

Atenda a uma gama completa de requisitos de segurança aproveitando ampla interoperabilidade e personalização.

Desempenho

Proteja e capacite funcionários em todos os lugares com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de 95% dos usuários da internet.

Inteligência contra ameaças

Evite uma gama completa de ataques cibernéticos com inteligência coletada por meio de proxy em cerca de 20% da web e do bloqueio de bilhões de ameaças diariamente.

Ícone de proteção do escudo de segurança
Interface unificada:

Consolide suas ferramentas e fluxos de trabalho.

Recursos

Slide 1 of 6
RESUMO DA SOLUÇÃO

Saiba como a Cloudflare oferece proteção completa contra phishing para funcionários e aplicativos com segurança de e-mail e serviços Zero Trust.

Solicite o resumo da solução
Resumo da solução - miniatura
Informações

Descubra como proteger preventivamente os usuários contra phishing, ataques de BEC e ataques baseados em links com o Cloudflare Email Security.

Visite a página web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Informações

Identifique os ataques de phishing que estão escapando de suas defesas de e-mail atuais, sem nenhum custo e sem impacto para seus usuários.

Solicite uma avaliação gratuita
Insights da Cloudflare
RESUMO DA SOLUÇÃO

Leia como a Cloudflare pode reduzir os riscos de phishing baseado em links aplicando proteções e controles de isolamento do navegador.

Baixe o resumo
Resumo da solução - miniatura
Estudo de caso

Saiba como a Cloudflare frustrou um sofisticado ataque de phishing baseado em texto com autenticação multifator (MFA) que usa chaves físicas.

Leia o estudo de caso
Miniatura do blog
Relatório

Explore os principais padrões de ataque com base em aproximadamente 13 bilhões de e-mails processados pela Cloudflare durante um período de um ano.

Acesse o relatório
RESUMO DA SOLUÇÃO

Saiba como a Cloudflare oferece proteção completa contra phishing para funcionários e aplicativos com segurança de e-mail e serviços Zero Trust.

Solicite o resumo da solução
Resumo da solução - miniatura
Informações

Descubra como proteger preventivamente os usuários contra phishing, ataques de BEC e ataques baseados em links com o Cloudflare Email Security.

Visite a página web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Informações

Identifique os ataques de phishing que estão escapando de suas defesas de e-mail atuais, sem nenhum custo e sem impacto para seus usuários.

Solicite uma avaliação gratuita
Insights da Cloudflare
RESUMO DA SOLUÇÃO

Leia como a Cloudflare pode reduzir os riscos de phishing baseado em links aplicando proteções e controles de isolamento do navegador.

Baixe o resumo
Resumo da solução - miniatura
Estudo de caso

Saiba como a Cloudflare frustrou um sofisticado ataque de phishing baseado em texto com autenticação multifator (MFA) que usa chaves físicas.

Leia o estudo de caso
Miniatura do blog
Relatório

Explore os principais padrões de ataque com base em aproximadamente 13 bilhões de e-mails processados pela Cloudflare durante um período de um ano.

Acesse o relatório
RESUMO DA SOLUÇÃO

Saiba como a Cloudflare oferece proteção completa contra phishing para funcionários e aplicativos com segurança de e-mail e serviços Zero Trust.

Solicite o resumo da solução
Resumo da solução - miniatura
Informações

Descubra como proteger preventivamente os usuários contra phishing, ataques de BEC e ataques baseados em links com o Cloudflare Email Security.

Visite a página web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Informações

Identifique os ataques de phishing que estão escapando de suas defesas de e-mail atuais, sem nenhum custo e sem impacto para seus usuários.

Solicite uma avaliação gratuita
Insights da Cloudflare
RESUMO DA SOLUÇÃO

Leia como a Cloudflare pode reduzir os riscos de phishing baseado em links aplicando proteções e controles de isolamento do navegador.

Baixe o resumo
Resumo da solução - miniatura
Estudo de caso

Saiba como a Cloudflare frustrou um sofisticado ataque de phishing baseado em texto com autenticação multifator (MFA) que usa chaves físicas.

Leia o estudo de caso
Miniatura do blog
Relatório

Explore os principais padrões de ataque com base em aproximadamente 13 bilhões de e-mails processados pela Cloudflare durante um período de um ano.

Acesse o relatório

COMECE A USAR

SOLUÇÕES

SUPORTE

CONFORMIDADE

INTERESSE PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum