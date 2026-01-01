Uma das maiores transportadoras de carga em caminhões dos Estados Unidos, a Werner Enterprises está no centro de uma aliança conectada de soluções de cadeia de suprimentos de classe mundial. A empresa precisava intensificar a proteção contra phishing para sua grande e dispersa força de trabalho, à medida que os ataques aumentavam em frequência e sofisticação.

A Werner adotou o Cloudflare Email Security para proteger as caixas de entrada do Microsoft 365, melhorar a proteção para usuários móveis e em roaming e adotar uma abordagem mais proativa para impedir phishing. A empresa reduziu os e-mails maliciosos e, ao mesmo tempo, reduziu a complexidade do gerenciamento.