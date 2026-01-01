A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece uma abordagem automatizada e multicamadas para interromper ameaças de phishing em e-mails, SMS, mídia social, mensagens instantâneas e outros aplicativos de colaboração.
Minimize o risco de phishing com recursos de detecção líderes do setor que exigem ajustes mínimos.
Reduza os gastos com uma plataforma única e totalmente integrada que aborda todos os casos de uso de phishing.
Obtenha proteção imediata e reduza o tempo e o esforço necessários para o gerenciamento contínuo.
Use a plataforma de segurança unificada da Cloudflare para primeiro proteger o e-mail e, em seguida, habilitar serviços Zero Trust adicionais para estender a proteção contra phishing em todos os canais.
Aplique rapidamente a segurança de e-mail para proteger o canal mais crítico e, em seguida, habilite facilmente os recursos multicanal no seu próprio ritmo.
Bloqueie automaticamente ataques de comprometimento de e-mail empresarial (BEC), anexos maliciosos e outras ameaças baseadas em e-mail usando análise contextual com tecnologia de ML.
Implemente acesso condicional e chaves de segurança FIDO2 resistentes a phishing que atuam como uma última linha de defesa se as credenciais forem roubadas ou comprometidas.
Isole os usuários de ataques direcionados que usam vários aplicativos de colaboração para induzi-los a clicar em links habilmente ofuscados.
Uma das maiores transportadoras de carga em caminhões dos Estados Unidos, a Werner Enterprises está no centro de uma aliança conectada de soluções de cadeia de suprimentos de classe mundial. A empresa precisava intensificar a proteção contra phishing para sua grande e dispersa força de trabalho, à medida que os ataques aumentavam em frequência e sofisticação.
A Werner adotou o Cloudflare Email Security para proteger as caixas de entrada do Microsoft 365, melhorar a proteção para usuários móveis e em roaming e adotar uma abordagem mais proativa para impedir phishing. A empresa reduziu os e-mails maliciosos e, ao mesmo tempo, reduziu a complexidade do gerenciamento.
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Colaboration Security Solutions, T2 de 2025. Recebemos as pontuações mais altas possíveis, 5,0/5,0 em 9 critérios, incluindo antimalware e sandbox, detecção de URL maliciosos e segurança na web, inteligência contra ameaças e análise e processamento de conteúdo.
De acordo com o relatório, "A Cloudflare é uma escolha sólida para organizações que buscam aumentar as ferramentas atuais de segurança de e-mail, mensagens e colaboração com recursos profundos de análise de conteúdo e processamento e detecção de malware."
A plataforma unificada de serviços de segurança e conectividade nativos de nuvem da Cloudflare aborda phishing em e-mails, mensagens instantâneas, SMS, redes sociais e outros aplicativos de colaboração.
Atenda a uma gama completa de requisitos de segurança aproveitando ampla interoperabilidade e personalização.
Proteja e capacite funcionários em todos os lugares com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de 95% dos usuários da internet.
Evite uma gama completa de ataques cibernéticos com inteligência coletada por meio de proxy em cerca de 20% da web e do bloqueio de bilhões de ameaças diariamente.
Consolide suas ferramentas e fluxos de trabalho.