Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet einen automatisierten, mehrschichtigen Ansatz zur Abwehr von Phishing-Bedrohungen über E-Mail, SMS, soziale Medien, Instant Messaging und andere Collaboration-Apps.
Minimieren Sie das Phishing-Risiko mit branchenführenden Erkennungsfunktionen, die nur minimale Anpassungen erfordern.
Reduzieren Sie Ihre Ausgaben mit einer einzigen, vollständig integrierten Plattform, die alle Phishing-Anwendungsfälle abdeckt.
Erhalten Sie sofortigen Schutz und reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die laufende Verwaltung.
Nutzen Sie die einheitliche Sicherheitsplattform von Cloudflare, um zunächst E-Mails zu schützen und dann zusätzliche Zero Trust-Services zu aktivieren, um den Phishing-Schutz auf alle Kanäle auszuweiten.
Fügen Sie schnell E-Mail-Sicherheit hinzu, um den wichtigsten Kanal zu schützen, und aktivieren Sie dann problemlos Multi-Channel-Funktionen in Ihrem eigenen Tempo.
Automatische Blockierung von Angriffen zur Übernahme geschäftlicher E-Mail-Konten (BEC), bösartigen Anhängen und anderen E-Mail-basierten Bedrohungen mit Hilfe von ML-gestützter kontextbezogener Analyse.
Implementieren Sie bedingten Zugriff und Phishing-resistente FIDO2-Sicherheitsschlüssel, die als letzte Verteidigungslinie dienen, wenn Anmeldedaten gestohlen oder kompromittiert werden.
Schirmen Sie Nutzer vor gezielten Angriffen ab, die verschiedene Kollaborationstools verwenden, um Nutzer zum Klicken auf geschickt verschleierte Links zu verleiten.
Werner Enterprises ist eines der größten Speditionsunternehmen in den Vereinigten Staaten und steht im Zentrum einer vernetzten Allianz von erstklassigen Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen musste den Phishing-Schutz für seine große, verstreute Belegschaft verbessern, da die Angriffe immer häufiger und raffinierter wurden.
Werner hat sich für Cloudflare Email Security entschieden, um die Posteingänge von Microsoft 365 zu schützen, den Schutz der Mobilgeräte- und Roaming-Nutzer zu verbessern und einen proaktiveren Ansatz zur Verhinderung von Phishing zu verfolgen. Das Unternehmen hat bösartige E-Mails reduziert und gleichzeitig die Komplexität der Verwaltung verringert.
Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft. Wir haben in neun Kategorien – darunter Anti-Malware und Sandboxing, Erkennung bösartiger URL und Websicherheit, Bedrohungsdaten sowie Inhaltsanalyse und -verarbeitung – die bestmögliche Bewertung (5.0/5.0) erhalten.
In dem Bericht heißt es: „Cloudflare ist eine gute Wahl für Unternehmen, die die aktuellen Sicherheitstools für E-Mails, Messengerdienste und Groupware um eine tiefgreifende Analyse und Verarbeitung von Inhalten sowie um Funktionen zur Erkennung von Schadsoftware ergänzen möchten.
Die einheitliche Cloud-native Sicherheits- und Konnektivitätsplattform von Cloudflare richtet sich gegen Phishing in den Bereichen E-Mail, Instant Messaging, SMS, soziale Netzwerke und anderen Kollaborationstools.
Erfüllen Sie eine ganze Reihe von Sicherheitsanforderungen, indem Sie von der umfassenden Interoperabilität und Anpassungsfähigkeit profitieren.
Schützen und befähigen Sie Mitarbeitende überall mit einem globalen Netzwerk, das etwa 50 ms von 95 % aller Internetnutzer entfernt ist.
Verhindern Sie eine ganze Reihe von Cyberangriffen mit den Erkenntnissen, die durch die Beobachtung (Proxying) von ~20 % des Internets und die tägliche Blockierung von Milliarden Bedrohungen gewonnen werden.
Konsolidieren Sie Ihre Tools und Arbeitsabläufe.