Werner Enterprises ist eines der größten Speditionsunternehmen in den Vereinigten Staaten und steht im Zentrum einer vernetzten Allianz von erstklassigen Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen musste den Phishing-Schutz für seine große, verstreute Belegschaft verbessern, da die Angriffe immer häufiger und raffinierter wurden.

Werner hat sich für Cloudflare Email Security entschieden, um die Posteingänge von Microsoft 365 zu schützen, den Schutz der Mobilgeräte- und Roaming-Nutzer zu verbessern und einen proaktiveren Ansatz zur Verhinderung von Phishing zu verfolgen. Das Unternehmen hat bösartige E-Mails reduziert und gleichzeitig die Komplexität der Verwaltung verringert.