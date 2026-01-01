Registrieren
Schutz vor Multi-Channel-Phishing mit Cloudflare

Implementieren Sie einen mehrschichtigen Schutz, der über Ihren Posteingang hinausgeht
Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet einen automatisierten, mehrschichtigen Ansatz zur Abwehr von Phishing-Bedrohungen über E-Mail, SMS, soziale Medien, Instant Messaging und andere Collaboration-Apps.

CLOUDFLARE MACHT DEN UNTERSCHIED
Unkomplizierter, hochwirksamer Schutz

Minimieren Sie das Phishing-Risiko mit branchenführenden Erkennungsfunktionen, die nur minimale Anpassungen erfordern.

Stärkere Konsolidierung, niedrigere Kosten

Reduzieren Sie Ihre Ausgaben mit einer einzigen, vollständig integrierten Plattform, die alle Phishing-Anwendungsfälle abdeckt.

Schnell einsatzbereit, einfach zu verwalten

Erhalten Sie sofortigen Schutz und reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die laufende Verwaltung.

FUNKTIONSWEISE

Vollständiger Multi-Channel-Schutz mit einer einzigen Plattform

Nutzen Sie die einheitliche Sicherheitsplattform von Cloudflare, um zunächst E-Mails zu schützen und dann zusätzliche Zero Trust-Services zu aktivieren, um den Phishing-Schutz auf alle Kanäle auszuweiten.

Kurzdarstellung der Lösung lesen
Einfache Implementierung und Skalierung

Fügen Sie schnell E-Mail-Sicherheit hinzu, um den wichtigsten Kanal zu schützen, und aktivieren Sie dann problemlos Multi-Channel-Funktionen in Ihrem eigenen Tempo.

E-Mail-Bedrohungen stoppen

Automatische Blockierung von Angriffen zur Übernahme geschäftlicher E-Mail-Konten (BEC), bösartigen Anhängen und anderen E-Mail-basierten Bedrohungen mit Hilfe von ML-gestützter kontextbezogener Analyse.

Durch Datendiebstahl verursachte Sicherheitsverstöße verhindern

Implementieren Sie bedingten Zugriff und Phishing-resistente FIDO2-Sicherheitsschlüssel, die als letzte Verteidigungslinie dienen, wenn Anmeldedaten gestohlen oder kompromittiert werden.

Trügerische linkbasierte Angriffe blockieren

Schirmen Sie Nutzer vor gezielten Angriffen ab, die verschiedene Kollaborationstools verwenden, um Nutzer zum Klicken auf geschickt verschleierte Links zu verleiten.

Werner Enterprises bekämpft Phishing und konsolidiert die Sicherheit mit Cloudflare

Werner Enterprises ist eines der größten Speditionsunternehmen in den Vereinigten Staaten und steht im Zentrum einer vernetzten Allianz von erstklassigen Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen musste den Phishing-Schutz für seine große, verstreute Belegschaft verbessern, da die Angriffe immer häufiger und raffinierter wurden.

Werner hat sich für Cloudflare Email Security entschieden, um die Posteingänge von Microsoft 365 zu schützen, den Schutz der Mobilgeräte- und Roaming-Nutzer zu verbessern und einen proaktiveren Ansatz zur Verhinderung von Phishing zu verfolgen. Das Unternehmen hat bösartige E-Mails reduziert und gleichzeitig die Komplexität der Verwaltung verringert.

„Seit der Implementierung ist die Anzahl der bösartigen oder verdächtigen E-Mails, die unsere Benutzer täglich erhalten, um 50 % zurückgegangen.“

Sind Sie bereit, Phishing über mehrere Kanäle zu stoppen?

Kontakt
Anerkennung durch Analysten

Cloudflare unter den Top 3 in der Kategorie „Aktuelles Angebot“ bei dieser Analysten-Bewertung von E-Mail-Sicherheitslösungen

Cloudflare wird in der „Forrester Wave™-Bewertung von Sicherheitslösungen für E-Mails, Messengerdienste und Groupware, die im zweiten Quartal 2025 erschienen ist, als „Strong Performer“ eingestuft. Wir haben in neun Kategorien – darunter Anti-Malware und Sandboxing, Erkennung bösartiger URL und Websicherheit, Bedrohungsdaten sowie Inhaltsanalyse und -verarbeitung – die bestmögliche Bewertung (5.0/5.0) erhalten.

In dem Bericht heißt es: „Cloudflare ist eine gute Wahl für Unternehmen, die die aktuellen Sicherheitstools für E-Mails, Messengerdienste und Groupware um eine tiefgreifende Analyse und Verarbeitung von Inhalten sowie um Funktionen zur Erkennung von Schadsoftware ergänzen möchten.

Zum Bericht
Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereinfacht den Schutz vor Multi-Channel-Phishing

Die einheitliche Cloud-native Sicherheits- und Konnektivitätsplattform von Cloudflare richtet sich gegen Phishing in den Bereichen E-Mail, Instant Messaging, SMS, soziale Netzwerke und anderen Kollaborationstools.

Modulare Architektur

Erfüllen Sie eine ganze Reihe von Sicherheitsanforderungen, indem Sie von der umfassenden Interoperabilität und Anpassungsfähigkeit profitieren.

Performance

Schützen und befähigen Sie Mitarbeitende überall mit einem globalen Netzwerk, das etwa 50 ms von 95 % aller Internetnutzer entfernt ist.

Bedrohungsdaten

Verhindern Sie eine ganze Reihe von Cyberangriffen mit den Erkenntnissen, die durch die Beobachtung (Proxying) von ~20 % des Internets und die tägliche Blockierung von Milliarden Bedrohungen gewonnen werden.

Icon Security-Shield-Schutz
Einheitliche Schnittstelle

Konsolidieren Sie Ihre Tools und Arbeitsabläufe.

Ressourcen

Kurzdarstellung der Lösung

Erfahren Sie, wie Cloudflare mit E-Mail-Sicherheits- und Zero Trust- Services einen umfassenden Phishing-Schutz für Mitarbeiter und Anwendungen bietet.

Kurzbeschreibung jetzt anfordern
Erkenntnisse

Entdecken Sie, wie Sie Nutzer präventiv vor Phishing, BEC-Angriffen und linkbasierten Angriffen mit Cloudflare Email Security schützen können.

Website besuchen
Erkenntnisse

Identifizieren Sie die Phishing-Angriffe, die Ihren derzeitigen E-Mail-Schutz umgehen – ohne Kosten und ohne Auswirkungen auf Ihre Nutzer.

Jetzt kostenlose Analyse anfordern
Kurzdarstellung der Lösung

Lesen Sie, wie Cloudflare das Phishing-Risiko durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen und Kontrollen zur Browserisolierung verringern kann.

Kurzdarstellung herunterladen
Kundenreferenz

Erfahren Sie, wie Cloudflare einen ausgeklügelten textbasierten Phishing-Angriff mit einer Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) vereitelt hat, die Hardware-Keys verwendet.

Kundenreferenz lesen
Berichte

Untersuchen Sie die wichtigsten Angriffsmuster auf der Grundlage von etwa 13 Milliarden E-Mails, die Cloudflare über einen Zeitraum von einem Jahr verarbeitet hat.

Bericht herunterladen
