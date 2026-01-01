Me interesa
Resúmenes de Cloudy LLM de detecciones de correo electrónico | Leer el blog >

Protégete contra el phishing multicanal con Cloudflare

Implementa una protección por capas que no se limite solo a tu bandeja de entrada
Multi-channel phishing - Hero image

La conectividad cloud de Cloudflare ofrece un enfoque automatizado y multicapa para detener las amenazas de phishing a través del correo electrónico, SMS, redes sociales, mensajería instantánea y otras aplicaciones de colaboración.

Multi-channel phishing - Hero image
LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Protección casi sin configuración y muy eficaz

Minimiza el riesgo de phishing con capacidades de detección líderes en el sector que requieren un ajuste mínimo.

Dólar
Mayor consolidación, menor costo

Reduce el gasto con una única plataforma totalmente integrada que aborda todos los casos de uso de phishing.

Performance acceleration rocket orange
Fácil de implementar y gestionar

Benefíciate de una protección inmediata a la vez que reduces el tiempo y el esfuerzo necesarios para la gestión continua.

CÓMO FUNCIONA

Implementa una protección multicanal completa con una única plataforma

Multi-channel phishing - How it works - Image

Utiliza la plataforma de seguridad unificada de Cloudflare para proteger primero el correo electrónico y, a continuación, habilita servicios adicionales de Zero Trust para ampliar la protección contra el phishing a todos los canales.

Leer el resumen de solución
Multi-channel phishing - How it works - Image
icon scale aqua
Implementa y escala con facilidad

Incorpora rápidamente la seguridad del correo electrónico para proteger el canal más importante, y luego activa con facilidad las funciones multicanal a tu propio ritmo.

Detén las amenazas al correo electrónico

Bloquea automáticamente los ataques al correo electrónico corporativo (BEC), los archivos adjuntos maliciosos y otras amenazas por correo electrónico mediante el análisis contextual basado en el aprendizaje automático.

Evita las fugas por robo de credenciales

Implementa el acceso condicional y las claves de seguridad FIDO2 resistentes al phishing que actúan como última línea de defensa en caso de que se vulneren o roben las credenciales.

Prevent financial and identity theft icon
Bloquea los ataques basados en enlaces engañosos

Aísla a los usuarios de ataques selectivos que utilizan varias aplicaciones de colaboración para incitar a los usuarios a hacer clic en enlaces ofuscados.

Werner Enterprises detiene los intentos de phishing y consolida la seguridad con Cloudflare

Werner Enterprises, uno de los mayores transportistas de carga de camiones de Estados Unidos, está en el centro de una alianza de soluciones para cadenas de suministro de categoría mundial. La empresa necesitaba aumentar la protección contra el phishing para su numerosa y dispersa plantilla a medida que los ataques aumentaban en términos de frecuencia y sofisticación.

Werner implementó la solución Cloudflare Email Security para proteger las bandejas de entrada de Microsoft 365, mejorar la protección de los usuarios móviles e itinerantes y adoptar un enfoque más proactivo para detener el phishing. La empresa logró reducir la entrada de correos electrónicos maliciosos y la complejidad de la gestión.

"Desde que lo implementamos, hemos observado una reducción del 50 % en el número de correos electrónicos maliciosos o sospechosos que nuestros usuarios reciben cada día".

¿Estás listo para detener el phishing multicanal?

Te ayudamos
Reconocimientos de analistas

Cloudflare se ubicó entre los 3 primeros en la categoría "Oferta actual" en este informe de analistas de seguridad del correo electrónico

Cloudflare ha sido reconocido como "competidor sólido" en el informe The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025. Recibimos las mayores puntuaciones posibles, 5.0/5.0 en 9 criterios, que incluyen antimalware y aislamiento de entornos, detección de URL maliciosas y seguridad web, información sobre amenazas y análisis y procesamiento de contenido.

Según el informe, "Cloudflare es una opción sólida para las organizaciones que buscan mejorar las herramientas actuales de seguridad de correo electrónico, mensajería y colaboración con análisis y procesamiento de contenido detallados y capacidades de detección de malware.

Leer informe
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica la protección contra el phishing multicanal

La plataforma unificada de Cloudflare de servicios de seguridad y conectividad nativos de la nube aborda el phishing en el correo electrónico, la mensajería instantánea, los SMS, las redes sociales y otras aplicaciones de colaboración.

Arquitectura modular

Aborda la totalidad de los requisitos relacionados con la seguridad y la red, y aprovecha las ventajas de una amplia interoperabilidad y servicios personalizables.

Rendimiento

Protege y brinda a todos tus usuarios las herramientas que necesitan con una red global que está aproximadamente a 50 m/s del 95 % de los usuarios de Internet.

Información sobre amenazas

Evita una amplia gama de ciberataques con la información obtenida del redireccionamiento mediante proxy de aproximadamente el 20 % de la web y del bloqueo de miles de millones de amenazas diarias.

Icono del escudo de seguridad de protección
Interfaz unificada

Consolida tus herramientas y flujos de trabajo.

Recursos

Slide 1 of 6
RESUMEN DE SOLUCIONES

Descubre cómo Cloudflare ofrece una protección completa contra el phishing a todos los usuarios y aplicaciones con la seguridad del correo electrónico y los servicios Zero Trust.

Obtener el resumen de la solución
Resumen de la solución - miniatura
Análisis

Descubre cómo proteger preventivamente a los usuarios de los intentos de phishing, los ataques BEC y los ataques a través de enlaces de correos electrónicos con Cloudflare Email Security.

Visita la página web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Análisis

Descubre qué ataques de phishing pasan por alto tus sistemas de seguridad del correo electrónico, sin coste y sin impacto en tus usuarios finales.

Solicita una evaluación gratuita
Información de Cloudflare
RESUMEN DE SOLUCIONES

Descubre cómo Cloudflare puede reducir los riesgos de hacer clic en enlaces de phishing mediante la aplicación de protecciones y controles de aislamiento del navegador.

Descargar informe
Resumen de la solución - miniatura
Caso práctico

Descubre cómo Cloudflare bloqueó un sofisticado ataque de phishing basado en texto con autenticación multifactor (MFA) que utiliza claves duras.

Leer caso práctico
Blog thumbnail
Informe

Analiza las principales tendencias de los ataques sobre la base de aproximadamente 13 000 millones de correos electrónicos procesados por Cloudflare durante un año.

Descargar informe
RESUMEN DE SOLUCIONES

Descubre cómo Cloudflare ofrece una protección completa contra el phishing a todos los usuarios y aplicaciones con la seguridad del correo electrónico y los servicios Zero Trust.

Obtener el resumen de la solución
Resumen de la solución - miniatura
Análisis

Descubre cómo proteger preventivamente a los usuarios de los intentos de phishing, los ataques BEC y los ataques a través de enlaces de correos electrónicos con Cloudflare Email Security.

Visita la página web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Análisis

Descubre qué ataques de phishing pasan por alto tus sistemas de seguridad del correo electrónico, sin coste y sin impacto en tus usuarios finales.

Solicita una evaluación gratuita
Información de Cloudflare
RESUMEN DE SOLUCIONES

Descubre cómo Cloudflare puede reducir los riesgos de hacer clic en enlaces de phishing mediante la aplicación de protecciones y controles de aislamiento del navegador.

Descargar informe
Resumen de la solución - miniatura
Caso práctico

Descubre cómo Cloudflare bloqueó un sofisticado ataque de phishing basado en texto con autenticación multifactor (MFA) que utiliza claves duras.

Leer caso práctico
Blog thumbnail
Informe

Analiza las principales tendencias de los ataques sobre la base de aproximadamente 13 000 millones de correos electrónicos procesados por Cloudflare durante un año.

Descargar informe
RESUMEN DE SOLUCIONES

Descubre cómo Cloudflare ofrece una protección completa contra el phishing a todos los usuarios y aplicaciones con la seguridad del correo electrónico y los servicios Zero Trust.

Obtener el resumen de la solución
Resumen de la solución - miniatura
Análisis

Descubre cómo proteger preventivamente a los usuarios de los intentos de phishing, los ataques BEC y los ataques a través de enlaces de correos electrónicos con Cloudflare Email Security.

Visita la página web
Protecting GraphQL APIs from malicious queries - thumbnail
Análisis

Descubre qué ataques de phishing pasan por alto tus sistemas de seguridad del correo electrónico, sin coste y sin impacto en tus usuarios finales.

Solicita una evaluación gratuita
Información de Cloudflare
RESUMEN DE SOLUCIONES

Descubre cómo Cloudflare puede reducir los riesgos de hacer clic en enlaces de phishing mediante la aplicación de protecciones y controles de aislamiento del navegador.

Descargar informe
Resumen de la solución - miniatura
Caso práctico

Descubre cómo Cloudflare bloqueó un sofisticado ataque de phishing basado en texto con autenticación multifactor (MFA) que utiliza claves duras.

Leer caso práctico
Blog thumbnail
Informe

Analiza las principales tendencias de los ataques sobre la base de aproximadamente 13 000 millones de correos electrónicos procesados por Cloudflare durante un año.

Descargar informe

PRIMEROS PASOS

SOLUCIONES

SOPORTE

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

INTERÉS PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadTérminos de usoInformar sobre problemas de seguridadConfianza y seguridadMarca comercial