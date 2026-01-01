Connectivity cloud firmy Cloudflare oferuje zautomatyzowane, wielowarstwowe podejście do powstrzymywania zagrożeń phishingowych w wiadomościach e-mail, SMS, mediach społecznościowych, komunikatorach internetowych i innych aplikacjach do współpracy.
Zminimalizuj ryzyko phishingu dzięki wiodącej w branży skuteczności wykrywania, która wymaga minimalnej konfiguracji.
Zmniejsz wydatki dzięki jednej, w pełni zintegrowanej platformie, która zapobiega wszystkim rodzajom phishingu.
Zyskaj natychmiastową ochronę przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i wysiłku związanych z bieżącym nią zarządzaniem.
Skorzystaj z ujednoliconej platformy bezpieczeństwa Cloudflare, aby najpierw zapewnić ochronę poczty e-mail, a następnie włączyć dodatkowe usługi Zero Trust rozszerzające ochronę przed phishingiem na wszystkie kanały.
Szybko zastosuj zabezpieczenia poczty e-mail, aby chronić najważniejszy kanał, a następnie z łatwością włączaj funkcje wielokanałowe we własnym tempie.
Automatycznie blokuj ataki typu business email compromise (BEC), złośliwe załączniki i inne zagrożenia związane z pocztą e-mail, wykorzystując analizę kontekstową opartą na uczeniu maszynowym (ML).
Wdróż dostęp warunkowy i odporne na phishing klucze zabezpieczeń FIDO2, które działają jako ostatnia linia obrony w przypadku kradzieży lub naruszenia bezpieczeństwa danych uwierzytelniających.
Odizoluj użytkowników od ukierunkowanych ataków, które wykorzystują różne aplikacje do współpracy, aby nakłonić użytkowników do kliknięcia sprytnie podstawionych linków.
Werner Enterprises, jeden z największych przewoźników samochodowych w Stanach Zjednoczonych, znajduje się w centrum połączonego sojuszu światowej klasy rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Ze względu na wzrost liczby oraz stopnia zaawansowania ataków phishingowych firma stanęła przed koniecznością zwiększenia ochrony przed phishingiem dla swojej licznej, rozproszonej kadry pracowniczej.
Firma Werner zdecydowała się korzystać z usługi Cloudflare Email Security, aby chronić skrzynki odbiorcze Microsoft 365, poprawić ochronę użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych i roamingu oraz przyjąć bardziej proaktywne podejście do powstrzymywania phishingu. Firma ograniczyła liczbę złośliwych wiadomości e-mail, jednocześnie zmniejszając złożoność zarządzania.
Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie „The Forrester Wave™: poczta e-mail, Messaging and Collaboration Security Solutions”, 2. kwartał 2025 r. Otrzymaliśmy najwyższą możliwą ocenę, 5.0/5.0 w 9 kategoriach, takich jak ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i sandboxing, wykrywanie złośliwych adres URL i bezpieczeństwo Internet , analiza zagrożeń oraz analiza i przetwarzanie treści.
Według raportu „Cloudflare jest dobrym wyborem dla organizacji, które chcą uzupełnić obecne narzędzia zabezpieczające pocztę e-mail, przesyłanie wiadomości i współpracę o możliwości dogłębnej analizy i przetwarzania treści oraz wykrywania złośliwego oprogramowania.
Platforma Cloudflare, łącząca chmurowe rozwiązania bezpieczeństwa natywne dla chmury oraz usługi łączności, przeciwdziała phishingowi w e-mailach, komunikatorach, SMS-ach, mediach społecznościowych oraz innych aplikacjach współpracy.
Spełnij pełen zakres wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystując szeroką interoperacyjność i konfigurowalne usługi.
Zapewnij pracownikom ochronę i możliwość wydajnej pracy z dowolnego miejsca dzięki globalnej sieci, która znajduje się w odległości około 50 ms od 95% użytkowników Internetu.
Zapobiegaj pełnemu zakresowi cyberataków dzięki wiedzy zebranej podczas obsługi ~20% sieci i blokowania miliardów zagrożeń dziennie.
Skonsoliduj narzędzia i przepływy pracy.