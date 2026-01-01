Zarejestruj się
Zapewnij sobie ochronę przed wielokanałowym phishingiem dzięki Cloudflare

Wdróż wielowarstwową ochronę, która wykracza poza skrzynkę odbiorczą
Connectivity cloud firmy Cloudflare oferuje zautomatyzowane, wielowarstwowe podejście do powstrzymywania zagrożeń phishingowych w wiadomościach e-mail, SMS, mediach społecznościowych, komunikatorach internetowych i innych aplikacjach do współpracy.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Skuteczna ochrona z minimalną konfiguracją

Zminimalizuj ryzyko phishingu dzięki wiodącej w branży skuteczności wykrywania, która wymaga minimalnej konfiguracji.

Większa konsolidacja, niższe koszty

Zmniejsz wydatki dzięki jednej, w pełni zintegrowanej platformie, która zapobiega wszystkim rodzajom phishingu.

Szybkie wdrożenie, łatwe zarządzanie

Zyskaj natychmiastową ochronę przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i wysiłku związanych z bieżącym nią zarządzaniem.

JAK TO DZIAŁA

Pełna ochrona wielokanałowa za pomocą jednej platformy

Skorzystaj z ujednoliconej platformy bezpieczeństwa Cloudflare, aby najpierw zapewnić ochronę poczty e-mail, a następnie włączyć dodatkowe usługi Zero Trust rozszerzające ochronę przed phishingiem na wszystkie kanały.

Przeczytaj krótki opis rozwiązania
Łatwe wdrażanie i skalowanie

Szybko zastosuj zabezpieczenia poczty e-mail, aby chronić najważniejszy kanał, a następnie z łatwością włączaj funkcje wielokanałowe we własnym tempie.

Powstrzymywanie zagrożeń e-mailowych

Automatycznie blokuj ataki typu business email compromise (BEC), złośliwe załączniki i inne zagrożenia związane z pocztą e-mail, wykorzystując analizę kontekstową opartą na uczeniu maszynowym (ML).

Zapobiegaj naruszeniom wynikającym z kradzieży danych uwierzytelniających

Wdróż dostęp warunkowy i odporne na phishing klucze zabezpieczeń FIDO2, które działają jako ostatnia linia obrony w przypadku kradzieży lub naruszenia bezpieczeństwa danych uwierzytelniających.

Blokuj oszustwa oparte na linkach

Odizoluj użytkowników od ukierunkowanych ataków, które wykorzystują różne aplikacje do współpracy, aby nakłonić użytkowników do kliknięcia sprytnie podstawionych linków.

Firma Werner Enterprises ogranicza phishing i konsoliduje zabezpieczenia, korzystając z usług Cloudflare

Werner Enterprises, jeden z największych przewoźników samochodowych w Stanach Zjednoczonych, znajduje się w centrum połączonego sojuszu światowej klasy rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Ze względu na wzrost liczby oraz stopnia zaawansowania ataków phishingowych firma stanęła przed koniecznością zwiększenia ochrony przed phishingiem dla swojej licznej, rozproszonej kadry pracowniczej.

Firma Werner zdecydowała się korzystać z usługi Cloudflare Email Security, aby chronić skrzynki odbiorcze Microsoft 365, poprawić ochronę użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych i roamingu oraz przyjąć bardziej proaktywne podejście do powstrzymywania phishingu. Firma ograniczyła liczbę złośliwych wiadomości e-mail, jednocześnie zmniejszając złożoność zarządzania.

„Odkąd wdrożyliśmy to rozwiązanie, zaobserwowaliśmy 50-procentowy spadek liczby złośliwych i podejrzanych wiadomości e-mail otrzymywanych przez naszych użytkowników”.

Chcesz zacząć zapobiegać phishingowi w różnych kanałach?

Skontaktuj się z nami
Wyróżnienie od analityków

Cloudflare znalazła się wśród 3 najlepszych w kategorii „Aktualna oferta” w tym raporcie analityka zabezpieczeń poczta e-mail

Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie „The Forrester Wave™: poczta e-mail, Messaging and Collaboration Security Solutions”, 2. kwartał 2025 r. Otrzymaliśmy najwyższą możliwą ocenę, 5.0/5.0 w 9 kategoriach, takich jak ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i sandboxing, wykrywanie złośliwych adres URL i bezpieczeństwo Internet , analiza zagrożeń oraz analiza i przetwarzanie treści.

Według raportu „Cloudflare jest dobrym wyborem dla organizacji, które chcą uzupełnić obecne narzędzia zabezpieczające pocztę e-mail, przesyłanie wiadomości i współpracę o możliwości dogłębnej analizy i przetwarzania treści oraz wykrywania złośliwego oprogramowania.

Przeczytaj raport
Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud firmy Cloudflare upraszcza ochronę przed phishingiem w wielu kanałach

Platforma Cloudflare, łącząca chmurowe rozwiązania bezpieczeństwa natywne dla chmury oraz usługi łączności, przeciwdziała phishingowi w e-mailach, komunikatorach, SMS-ach, mediach społecznościowych oraz innych aplikacjach współpracy.

Komponowalna architektura

Spełnij pełen zakres wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystując szeroką interoperacyjność i konfigurowalne usługi.

Wydajność

Zapewnij pracownikom ochronę i możliwość wydajnej pracy z dowolnego miejsca dzięki globalnej sieci, która znajduje się w odległości około 50 ms od 95% użytkowników Internetu.

Analiza zagrożeń

Zapobiegaj pełnemu zakresowi cyberataków dzięki wiedzy zebranej podczas obsługi ~20% sieci i blokowania miliardów zagrożeń dziennie.

Ujednolicony interfejs

Skonsoliduj narzędzia i przepływy pracy.

Zasoby

Krótki opis rozwiązania

Dowiedz się, w jaki sposób Cloudflare zapewnia pełną ochronę przed phishingiem wśród pracowników i aplikacji dzięki zabezpieczeniom poczty e-mail oraz usługom Zero Trust.

Uzyskaj krótki opis rozwiązania
Dane

Odkryj, jak proaktywnie chronić użytkowników przed phishingiem, atakami BEC i atakami z wykorzystaniem linków dzięki usłudze Cloudflare Email Security.

Odwiedź stronę
Dane

Zidentyfikuj ataki phishingowe, które omijają Twoje obecne zabezpieczenia poczty e-mail — bez żadnych kosztów i utrudnień dla użytkowników.

Poproś o bezpłatną ocenę
Krótki opis rozwiązania

Przeczytaj, w jaki sposób Cloudflare może zmniejszyć ryzyko phishingu wykorzystującego linki, stosując mechanizmy kontrolne i zabezpieczenia w formie izolacji przeglądarki.

Pobierz krótki opis
Studium przypadku

Dowiedz się, jak firma Cloudflare unieszkodliwiła zaawansowany atak phishingowy oparty na wiadomościach tekstowych dzięki wieloskładnikowemu uwierzytelnianiu (MFA) z wykorzystaniem kluczy sprzętowych.

Zapoznaj się ze studium przypadku
Raport

Poznaj główne wzorce ataków określone w oparciu o około 13 miliardów wiadomości e-mail przeanalizowanych przez Cloudflare w ciągu jednego roku.

Uzyskaj raport
