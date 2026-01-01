Werner Enterprises, jeden z największych przewoźników samochodowych w Stanach Zjednoczonych, znajduje się w centrum połączonego sojuszu światowej klasy rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Ze względu na wzrost liczby oraz stopnia zaawansowania ataków phishingowych firma stanęła przed koniecznością zwiększenia ochrony przed phishingiem dla swojej licznej, rozproszonej kadry pracowniczej.

Firma Werner zdecydowała się korzystać z usługi Cloudflare Email Security, aby chronić skrzynki odbiorcze Microsoft 365, poprawić ochronę użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych i roamingu oraz przyjąć bardziej proaktywne podejście do powstrzymywania phishingu. Firma ograniczyła liczbę złośliwych wiadomości e-mail, jednocześnie zmniejszając złożoność zarządzania.