Cloudflare의 클라우드 연결성은 이메일, SMS, 소셜 미디어, 인스턴트 메시징, 기타 협업 애플리케이션 전반의 피싱 위협을 차단하기 위해 자동화된 다중 계층 접근 방식을 제공합니다.
조정이 거의 필요 없는 업계 최고 수준의 감지 기능으로 피싱 위험을 최소화합니다.
모든 피싱 사용 사례를 다루는 완전 통합 단일 플랫폼으로 지출을 줄입니다.
즉각적인 보호를 받으면서 관리에 필요한 시간과 노력을 줄입니다.
Cloudflare의 통합 보안 플랫폼을 사용하여 이메일을 먼저 보호하고, 추가로 Zero Trust 서비스를 활성화하여 피싱 방어 기능을 모든 채널로 확장하세요.
가장 중요한 채널을 보호하기 위해 이메일 보안을 신속하게 계층화하고, 필요에 따라 멀티 채널 기능을 원하는 속도로 손쉽게 활성화합니다.
ML 기반 컨텍스트 분석을 사용하여 비즈니스 이메일 손상(BEC) 공격, 악성 첨부 파일, 기타 이메일 기반 위협을 자동으로 차단합니다.
조건부 액세스를 구현하고 피싱 방지 기능을 갖춘 FIDO2 보안 키를 활용하여, 자격 증명이 도난당하거나 유출되었을 경우 최후의 방어선 역할을 수행하도록 설정합니다.
다양한 협업 애플리케이션을 악용하여 사용자가 교묘하게 위장된 링크를 클릭하도록 유도하는 표적 공격으로부터 사용자를 보호합니다.
미국 최대 트럭 화물 운송업체 중 한 곳인 Werner Enterprises는 세계적인 수준의 공급망 솔루션 네트워크의 중심에 있습니다. 이 회사는 빈번해지고 정교해지는 공격에 맞서 분산된 대규모 인력을 보호하기 위해 피싱 방어를 강화할 필요성을 느꼈습니다.
Werner는 Microsoft 365 받은 편지함을 보호하고, 모바일 및 로밍 사용자를 위한 보호를 개선하며, 피싱 방지에 보다 적극적인 접근을 취하기 위해 Cloudflare 이메일 보안을 채택했습니다. 이로 인해 악성 이메일 수가 줄어들면서 관리의 복잡성도 감소했습니다.
Cloudflare, Forrester Wave™: 2025년 2분기 이메일, 메시징, 협업 보안 솔루션 부문에서 우수 성과 기업으로 선정. Cloudflare는 맬웨어 방지 및 샌드박싱, 악성 URL 감지 및 웹 보안, 위협 인텔리전스, 콘텐츠 분석 및 처리 등 9개 범주에서 5.0/5.0 만점으로 최고점을 받았습니다.
보고서에 따르면 "Cloudflare는 심층적인 콘텐츠 분석 및 처리, 그리고 맬웨어 감지 기능으로 현재의 이메일, 메시징, 협업 보안 도구를 보강하고자 하는 조직의 경우 확실한 선택입니다."
클라우드 네이티브 보안과 연결성 서비스로 구성된 Cloudflare의 통합 플랫폼은 이메일, 인스턴트 메시징, SMS, 소셜 및 기타 협업 애플리케이션의 피싱을 해결합니다.
광범위한 상호 운용성과 사용자 지정 기능을 활용하여 모든 보안 요구 사항을 해결합니다.
인터넷 사용자의 95%를 약 50밀리초 이내로 연결하는 전역 네트워크를 통해 전 세계 어디서나 직원을 보호하고 지원합니다.
웹의 최대 20%를 프록시 설정하고 매일 수십억 건의 위협을 차단하여 수집한 인텔리전스를 통해 모든 종류의 사이버 공격을 방지합니다.
도구와 워크플로우를 통합합니다.