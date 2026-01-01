미국 최대 트럭 화물 운송업체 중 한 곳인 Werner Enterprises는 세계적인 수준의 공급망 솔루션 네트워크의 중심에 있습니다. 이 회사는 빈번해지고 정교해지는 공격에 맞서 분산된 대규모 인력을 보호하기 위해 피싱 방어를 강화할 필요성을 느꼈습니다.

Werner는 Microsoft 365 받은 편지함을 보호하고, 모바일 및 로밍 사용자를 위한 보호를 개선하며, 피싱 방지에 보다 적극적인 접근을 취하기 위해 Cloudflare 이메일 보안을 채택했습니다. 이로 인해 악성 이메일 수가 줄어들면서 관리의 복잡성도 감소했습니다.