AI를 기반으로 한 고효율 보호로 다른 보호 기능이 놓친 위협을 포착합니다.

이메일 기반 맬웨어, 비즈니스 이메일 손상(BEC), 멀티 채널(링크 기반) 공격 등의 피싱 위협이 사용자에게 도달하기 전에 손쉽게 차단하고 격리합니다

피싱 위험 평가
Cloudflare Email Security의 이점

99.99% 피싱 감지 정확도

AI를 기반으로 한 업계 최고 수준의 정확도로 BEC, 멀티 채널(예: 이메일, 메시징 애플리케이션, 협업 도구), 링크 기반 회피 공격 등 정교한 피싱 위협을 차단합니다.

단순한 이메일 보호를 넘어서는 보호

이메일과 기타 협업 애플리케이션(소셜 미디어, Slack, Teams, SMS 등)의 조합을 사용하여 사용자를 악용하고 무단 액세스를 확보하는 표적 피싱 공격으로부터 보호합니다.

융통성 있는 배포 옵션

인라인을 통해, API를 통해, 아니면 두 가지 모두를 통해 전송 전 이메일 처리, 실시간 링크 분석, 전송 후 취소를 결합하여 완벽한 보호 기능을 제공합니다.

Email Security - 작동 방식

작동 방식

AI 기반 감지

Cloudflare에서는 AI, 글로벌 위협 인텔리전스, 전문가 기반 규칙을 결합하여 BEC와 같은 정교한 피싱 위협을 감지합니다. 각 이메일은 발신자 평판, 메시지 감정, 대화 맥락 등 수백 가지 속성에 걸쳐 분석됩니다. 특허받은 Cloudflare의 이메일 감지 지문(EDF)으로 피싱 캠페인 전반에 걸쳐 숨겨진 패턴을 발견합니다. 통합 감지 엔진이 ML 점수와 실시간 위협 신호를 병합하여 악의적 이메일을 즉시 차단합니다. Cloudflare의 AI 감사 모델과 전 NSA 및 CIA 보안 분석가의 지원을 받는 지속적인 재스캔과 피드백 루프를 통해 정확도가 지속해서 개선됩니다.

M365를 사용하시나요? 무료 피싱 레트로 스캔을 실행하여 현재 필터에서 놓친 피싱 위협이 무엇인지 확인하세요.

분석가의 인정

이 이메일 보안 분석가 보고서의 '현재 제품' 부문에서 Cloudflare는 상위 3위 안에 들었습니다

Cloudflare는 Forrester Wave™: 2025년 2분기 이메일, 메시징, 협업 보안 솔루션 부문에서 우수 성과 기업으로 선정되었습니다. Cloudflare는 맬웨어 방지 및 샌드박싱, 악성 URL 감지 및 웹 보안, 위협 인텔리전스, 콘텐츠 분석 및 처리 등 9개 범주에서 5.0/5.0 만점으로 최고점을 받았습니다.

보고서에 따르면 "Cloudflare는 심층적인 콘텐츠 분석 및 처리, 그리고 맬웨어 감지 기능으로 현재의 이메일, 메시징, 협업 보안 도구를 보강하고자 하는 조직의 경우 확실한 선택입니다."

Email Security - 분석가의 인정

고객 후기

Werner Enterprises - 인용 슬라이드 로고

“Cloudflare를 구현한 이후로 당사의 사용자가 매일 수신하는 악의적이거나 의심스러운 이메일의 수가 50% 감소했습니다. 시간이 많이 절약되어 다른 목표에 투자할 수 있게 되었습니다.”

사이버 보안 담당 이사 — Werner Enterprises

Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색
이메일 보안 주요 사용 사례

회피 공격과 새롭게 떠오르는 공격까지 차단하는 AI 기반 보호 기능으로 다른 보호 기능이 놓치는 피싱 위협을 차단합니다.

보안 실드 보호 체크 마크 - 아이콘
BEC 공격 차단

직원 및 벤더를 사칭하여 데이터를 탈취하고 사기성 결제를 유도하는 기만적인 공격을 감지합니다.

보안 실드 보호 - 아이콘
멀티 채널 공격 차단 및 격리

악의적 링크, QR 코드, 이메일을 통해 최초 전송 이후 활성화되는 지연된 피싱 공격, 메시징, 협업 애플리케이션으로부터 직원을 보호합니다.

아이콘 타일 랜섬웨어
랜섬웨어 및 맬웨어 방지

최종 사용자의 장치에 악성 소프트웨어를 배포하려고 하는 위험한 첨부 파일과 링크를 차단합니다.

전 세계의 조직이 피싱으로부터 인력을 보호할 수 있도록 지원합니다

리소스

썸네일 - 인사이트 - 템플릿 5 그래프

보고서

Email Security 개요

피싱, 비즈니스 이메일 손상, 이메일 공급망 공격으로부터 사용자를 선제적으로 보호하는 방법을 알아보세요.

썸네일 - 인사이트 - 템플릿 1 전구

보고서

Email Security 제품 패키지

이 데이터 시트를 다운로드하여 이메일 보안 제품 패키지(Advantage, Enterprise, Enterprise + PhishGuard)에 포함되어 있는 주요 기능을 자세히 알아보세요.

인사이트 썸네일 - 로켓
Cloudflare + Microsoft 365: 통합 피싱 보호

Cloudflare가 통합된 로우 터치 솔루션을 제공하여 사용자와 데이터를 비즈니스 이메일 손상(BEC) 및 멀티 채널 공격을 비롯한 피싱으로부터 보호하는 방법을 알아보세요.

Email Security FAQ

