Cloudflare는 Forrester Wave™: 2025년 2분기 이메일, 메시징, 협업 보안 솔루션 부문에서 우수 성과 기업으로 선정되었습니다. Cloudflare는 맬웨어 방지 및 샌드박싱, 악성 URL 감지 및 웹 보안, 위협 인텔리전스, 콘텐츠 분석 및 처리 등 9개 범주에서 5.0/5.0 만점으로 최고점을 받았습니다.

보고서에 따르면 "Cloudflare는 심층적인 콘텐츠 분석 및 처리, 그리고 맬웨어 감지 기능으로 현재의 이메일, 메시징, 협업 보안 도구를 보강하고자 하는 조직의 경우 확실한 선택입니다."