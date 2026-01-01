サインアップ

高い効果を持つAI搭載の保護機能が、他では他では回避されたり見逃してしまうような脅威も検出します。

メールを媒介とするマルウェア、ビジネスメール詐欺（BEC）、マルチチャネル（リンクを使用）攻撃など、フィッシングの脅威を簡単にブロックし、ユーザーに辿り着く前に分離

フィッシングリスク評価
製品概要を読む
メールセキュリティ - ヒーロー - 画像

Cloudflare Email Securityの利点

角形アイコン - フィッシング
99.99%のフィッシング検出精度

他では回避されたり見逃してしまうような巧妙な、ビジネスメール詐欺（BEC）、マルチチャネル（メール、メッセージアプリ、コラボレーションツールなど）を使用したリンクベースのフィッシングの脅威を、AIを活用した業界トップクラスの精度でブロックします。

Cloudflare-zero-trust
メールだけにとどまらない保護

メールと他のコラボレーションアプリ（ソーシャルメディア、Slack、Teams、SMSなど）を組み合わせてユーザーを騙し、不正にアクセスしようとする標的型フィッシング攻撃から保護します。

使いやすさ - タイル
柔軟な展開オプション

インライン方式やAPI経由、またはその両方で導入可能で、配信前メール処理、リアルタイムリンク分析、配信後の取消機能を組み合わせて完全な保護を実現します。

メールセキュリティ - 仕組み

仕組み

AIを活用した検出

私たちは、AI、グローバルな脅威インテリジェンス、専門家主導のルールを組み合わせて、BEC（ビジネスメール詐欺）などの高度なフィッシングの脅威を検出します。各メールは、送信者の評判やメッセージから読み取った感情、会話の文脈まで、数百の属性について分析されます。当社の特許取得済みメール検出フィンガープリント（EDF）は、フィッシングキャンペーン特有のパターンを見つけ出します。機械学習によるスコアとリアルタイムの脅威シグナルを統合した検出エンジンを使用して、悪意のあるメールを即座にブロックします。継続的な再スキャンとフィードバックループは、当社のAI監査モデルと元NSA（米国国家安全保障局）とCIA（米中央情報局）のセキュリティアナリストにより、精度の絶え間ない向上を実現しています。

Microsoft 365をご利用ですか？現在のフィルターで見逃されていたフィッシングの脅威を確認できる無料のフィッシングRetro Scanをお試しください。

今すぐスキャンを開始

アナリストの評価

Cloudflare、本メールセキュリティアナリストレポートの「現行サービス」カテゴリーでトップ3にランクイン

Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、コラボレーションセキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」認定マルウェア対策とサンドボックス、悪意のあるURLの検出とWebセキュリティ、脅威インテリジェンス、コンテンツ分析と処理を含む9つの基準で、最高点（5.0点中5.0点）獲得。

本レポートでは、「Cloudflareは、現在のメール、メッセージング、コラボレーションツールを、深いコンテンツ分析、処理、マルウェア検出機能で補強したい企業にとって堅固な選択肢」と評価されています。

レポートを読む
メールセキュリティ - アナリスト評価

お客様の声

Gateway製品 - プレースホルダー
Werner Enterprises - 引用スライドロゴ

Cloudflareを実装して以来、ユーザーが日々受信する悪性メールや不審メールが50%減少しました。それにより多くの時間が解放され、他の目的に振り向けられるようになりました。」

サイバーセキュリティディレクター — Werner Enterprises

日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）
日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）

メールセキュリティの主要ユースケース

AIを活用した保護機能で、他では回避されたり見逃してしまうような巧妙で新たなフィッシング攻撃も阻止します。

セキュリティシールド保護チェックマーク - アイコン
ビジネスメール詐欺（BEC）攻撃を阻止

従業員やベンダーを装ってデータを窃取したり不正送金させたりする欺瞞性の高い攻撃を検出します。

セキュリティシールド保護 - アイコン
マルチチャネル攻撃をブロックし、分離

従業員を、メール、メッセージ、コラボレーションアプリを媒介とする悪意あるリンクやQRコードなど、配信後に発動する遅延型フィッシング攻撃から守ります。

アイコンタイルのランサムウェア
ランサムウェアとマルウェアを防止

エンドユーザーのデバイスに悪性ソフトウェアをデプロイしようとする危険な添付ファイルやリンクから防御します。

その他のユースケースを見る

世界中で企業のフィッシング対策と従業員保護を支援

導入事例を見る

リソース

サムネイル - インサイト - テンプレート5 グラフ

レポート

メールセキュリティの概要

ユーザーをフィッシング、ビジネスメール詐欺、メールサプライチェーン攻撃から先制的に保護する方法をご覧ください。

詳細を見る
サムネイル - インサイト - テンプレート1 ライトバルブ

レポート

メールセキュリティ製品パッケージング

このデータシートをダウンロードして、メールセキュリティ製品パッケージ（Advantage、Enterprise、Enterprise + PhishGuard）に含まれる機能の詳細をご確認ください。

詳細を見る
インサイトサムネイル - ロケット
Cloudflare + Microsoft 365：統合フィッシング対策

ビジネスメール詐欺（BEC）やマルチチャネル攻撃などのフィッシングからユーザーとデータを保護するため、Cloudflareがどのように統合されたロータッチソリューションを提供しているかご紹介します。

詳細を見る

メールセキュリティに関するよくある質問

Cloudflare Email Securityを導入しませんか

メールセキュリティ専門家にご相談ください。
