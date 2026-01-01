Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、コラボレーションセキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」認定マルウェア対策とサンドボックス、悪意のあるURLの検出とWebセキュリティ、脅威インテリジェンス、コンテンツ分析と処理を含む9つの基準で、最高点（5.0点中5.0点）獲得。

本レポートでは、「Cloudflareは、現在のメール、メッセージング、コラボレーションツールを、深いコンテンツ分析、処理、マルウェア検出機能で補強したい企業にとって堅固な選択肢」と評価されています。