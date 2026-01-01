Email Security
高效能的 AI 驱动防护，捕获其他解决方案遗漏的安全威胁。
轻松阻止和隔离网络钓鱼威胁，包括通过电子邮件传播的恶意软件、企业电子邮件破坏（BEC）和（基于链接的）多渠道攻击，防止其到达您的用户
Cloudflare Email Security 的优势
99.99% 的网络钓鱼检测准确率
以 AI 驱动的行业领先准确性阻止复杂的网络钓鱼威胁，包括 BEC、多渠道（如电子邮件、消息应用程序和协作工具）和基于链接的规避型攻击。
超越电子邮件的防护
预防针对性的网络钓鱼攻击，此类攻击结合使用电子邮件和其他协作应用（如社交媒体、Slack、Teams、SMS）来利用用户以获得未授权的访问权限。
灵活的部署选项
可内联、通过 API 部署或双管齐下——整合投递前电子邮件处理、实时链接分析和投递后撤回，提供全面保护。
工作方式
AI 驱动的检测
通过结合 AI、全球威胁情报和专家驱动的规则，我们能够有效检测包括 BEC 在内的的高级网络钓鱼威胁。系统会分析每封电子邮件的数百个属性—— 从发件人信誉、内容情绪到对话上下文等。我们的专利电子邮件检测指纹（EDF）技术能揭示网络钓鱼活动中的隐藏模式。统一检测引擎将机器学习评分与实时威胁信号合并，从而即时拦截恶意电子邮件。在我们的 AI 审计模型和前 NSA 和 CIA 安全分析师的支持下，系统进行持续重新扫描和反馈循环，推动准确性不断提高。
分析师认可
在这份邮件安全分析师报告中，Cloudflare 在“当前产品”类别中排名前三
Cloudflare 在“2025 年第二季度 Forrester Wave™：电子邮件、消息传递与协作安全解决方案”报告中被评为“表现卓越者”。我们在 9 项标准中获得了满分(5.0/5.0)，包括反恶意软件和沙盒、恶意 URL 检测和Web安全、威胁情报以及内容分析和处理。
报告称： “对于希望通过深度内容分析、处理和恶意软件检测能力来增强当前电子邮件、消息传递和协作安全工具的组织来说， Cloudflare 是一个可靠的选择。
客户感言
“自从实施 Cloudflare 以来，我们发现用户每天收到的恶意或可疑电子邮件数量减少了 50%。这就为我们腾出了几个小时，可重新投入到其他目标上。”
网络安全总监 — Werner Enterprises
Email Security 的主要使用场景
通过 AI 驱动的防护技术，拦截其他解决方案遗漏的网络钓鱼威胁，即使可规避检测及新型攻击手段也无所遁形。
阻止 BEC 攻击
检测冒充员工和供应商以窃取数据并获得欺诈性付款的欺骗性攻击。
阻止并隔离多渠道攻击
在电子邮件、即时通讯和协作应用中，保护员工不受恶意链接、二维码和延迟激活的网络钓鱼攻击侵害。
预防勒索软件和恶意软件
防范试图在最终用户设备上部署恶意软件的危险附件和链接。