Cloudflare 在“2025 年第二季度 Forrester Wave™：电子邮件、消息传递与协作安全解决方案”报告中被评为“表现卓越者”。我们在 9 项标准中获得了满分(5.0/5.0)，包括反恶意软件和沙盒、恶意 URL 检测和Web安全、威胁情报以及内容分析和处理。

报告称： “对于希望通过深度内容分析、处理和恶意软件检测能力来增强当前电子邮件、消息传递和协作安全工具的组织来说， Cloudflare 是一个可靠的选择。