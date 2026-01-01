注册

Email Security

高效能的 AI 驱动防护，捕获其他解决方案遗漏的安全威胁。

轻松阻止和隔离网络钓鱼威胁，包括通过电子邮件传播的恶意软件、企业电子邮件破坏（BEC）和（基于链接的）多渠道攻击，防止其到达您的用户

评估您的网络钓鱼风险
阅读产品简介
Cloudflare Email Security 的优势

99.99% 的网络钓鱼检测准确率

以 AI 驱动的行业领先准确性阻止复杂的网络钓鱼威胁，包括 BEC、多渠道（如电子邮件、消息应用程序和协作工具）和基于链接的规避型攻击。

超越电子邮件的防护

预防针对性的网络钓鱼攻击，此类攻击结合使用电子邮件和其他协作应用（如社交媒体、Slack、Teams、SMS）来利用用户以获得未授权的访问权限。

灵活的部署选项

可内联、通过 API 部署或双管齐下——整合投递前电子邮件处理、实时链接分析和投递后撤回，提供全面保护。

工作方式

AI 驱动的检测

通过结合 AI、全球威胁情报和专家驱动的规则，我们能够有效检测包括 BEC 在内的的高级网络钓鱼威胁。系统会分析每封电子邮件的数百个属性—— 从发件人信誉、内容情绪到对话上下文等。我们的专利电子邮件检测指纹（EDF）技术能揭示网络钓鱼活动中的隐藏模式。统一检测引擎将机器学习评分与实时威胁信号合并，从而即时拦截恶意电子邮件。在我们的 AI 审计模型和前 NSA 和 CIA 安全分析师的支持下，系统进行持续重新扫描和反馈循环，推动准确性不断提高。

使用 Microsoft 365？欢迎运行免费的网络钓鱼追溯扫描，找出您的现有过滤器漏掉了哪些网络钓鱼威胁。

立即开始扫描

分析师认可

在这份邮件安全分析师报告中，Cloudflare 在“当前产品”类别中排名前三

Cloudflare 在“2025 年第二季度 Forrester Wave™：电子邮件、消息传递与协作安全解决方案”报告中被评为“表现卓越者”。我们在 9 项标准中获得了满分(5.0/5.0)，包括反恶意软件和沙盒、恶意 URL 检测和Web安全、威胁情报以及内容分析和处理。

报告称： “对于希望通过深度内容分析、处理和恶意软件检测能力来增强当前电子邮件、消息传递和协作安全工具的组织来说， Cloudflare 是一个可靠的选择。

阅读报告
客户感言

Werner enterprises - 引言幻灯片徽标

“自从实施 Cloudflare 以来，我们发现用户每天收到的恶意或可疑电子邮件数量减少了 50%。这就为我们腾出了几个小时，可重新投入到其他目标上。”

网络安全总监 — Werner Enterprises

日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色
Email Security 的主要使用场景

通过 AI 驱动的防护技术，拦截其他解决方案遗漏的网络钓鱼威胁，即使可规避检测及新型攻击手段也无所遁形。

阻止 BEC 攻击

检测冒充员工和供应商以窃取数据并获得欺诈性付款的欺骗性攻击。

阻止并隔离多渠道攻击

在电子邮件、即时通讯和协作应用中，保护员工不受恶意链接、二维码和延迟激活的网络钓鱼攻击侵害。

预防勒索软件和恶意软件

防范试图在最终用户设备上部署恶意软件的危险附件和链接。

探索更多使用场景

帮助全球组织保护其员工免受网络钓鱼攻击

查看案例研究

资源

报告

Email Security 概述

了解如何预防钓鱼、企业电子邮件破坏和电子邮件供应链攻击，以保护您的用户。

了解更多
报告

Email Security 产品套餐

下载本资料单，了解各种 Email Security 安全产品套餐所含功能的详细信息：Advantage、Enterprise 和 Enterprise + PhishGuard。

了解更多
Cloudflare + Microsoft 365：集成网络钓鱼防护

查看 Cloudflare 如何提供一个低干预的集成解决方案来保护用户和数据免受网络钓鱼攻击，包括企业电子邮件破坏（BEC）和多渠道攻击。

了解更多

Email Security 常见问题解答

为您的企业获取 Cloudflare Email Security

咨询 Email Security 安全专家
