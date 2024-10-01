使用更现代、可扩展的方法简化复杂、不堪重负的 VPN：
Cloudflare Access
为第三方协作者提供一流体验，快速、安全地访问应用：
Cloudflare Access
将 Zero Trust 延伸到敏感的基础设施资源，而不会破坏开发人员工作流程：
Cloudflare Access
通过符合 FIDO2 标准的多因素认证(MFA)和 Zero Trust 策略，阻止网络钓鱼和最危险的威胁手段。
Cloudflare Access
以卓越的速度和一致性在全球范围内实施简单的恶意软件防护：
Cloudflare Gateway
Cloudflare 浏览器隔离
管理对 SaaS 应用和 AI 工具的访问和使用，提供更好的可见性和控制：
Cloudflare CASB
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对 Web、SaaS 应用和 AI 工具中的敏感数据和源代码重获可见性和控制：
Cloudflare Zero Trust
我们的组合式平台和网络更容易保护任何连接，以便位于任何地方的用户和设备安全、高效地使用应用程序和互联网
通过充分利用广泛的互操作性和可定制服务，满足全面的安全和网络需求。
我们强大的全球网络与大约 95% 的互联网用户距离仅 50 毫秒左右，提供卓越的用户体验。
我们代理大约 20% 的 Web 站点，每天阻止 ~1580 亿次威胁，帮助您高效地路由流量并拦截更多攻击。
在Cloudflare 的统一平台和控制平面上整合安全访问服务边缘(SASE)/Zero Trust 能力，实现更好的总体拥有成本。