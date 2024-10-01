Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可。 公告>

使用 Cloudflare 保障混合办公安全

探索我们的云原生服务可以帮助您实现的具体混合办公用例。
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保障混合办公安全涉及多种安全学科，并需要全企业的关注和协作。

了解 Cloudflare 如何实现您的用例并简化关键安全流程。

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使用案例
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取代您的 VPN

使用更现代、可扩展的方法简化复杂、不堪重负的 VPN：

  • Cloudflare Access

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保护第三方访问

为第三方协作者提供一流体验，快速、安全地访问应用：

  • Cloudflare Access

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提供对基础设施的特权访问

将 Zero Trust 延伸到敏感的基础设施资源，而不会破坏开发人员工作流程：

  • Cloudflare Access

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激活防反钓鱼的 MFA

通过符合 FIDO2 标准的多因素认证(MFA)和 Zero Trust 策略，阻止网络钓鱼和最危险的威胁手段。

  • Cloudflare Access

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适用于远程办公人员的 Web 安全

以卓越的速度和一致性在全球范围内实施简单的恶意软件防护：

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare 浏览器隔离

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发现影子 IT

管理对 SaaS 应用和 AI 工具的访问和使用，提供更好的可见性和控制：

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP

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保护您的敏感数据

对 Web、SaaS 应用和 AI 工具中的敏感数据和源代码重获可见性和控制：

  • Cloudflare Zero Trust

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选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 全球连通云简化远程办公安全性

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
我们的组合式平台和网络更容易保护任何连接，以便位于任何地方的用户和设备安全、高效地使用应用程序和互联网

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组合式架构

通过充分利用广泛的互操作性和可定制服务，满足全面的安全和网络需求。

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性能

我们强大的全球网络与大约 95% 的互联网用户距离仅 50 毫秒左右，提供卓越的用户体验。

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情报

我们代理大约 20% 的 Web 站点，每天阻止 ~1580 亿次威胁，帮助您高效地路由流量并拦截更多攻击。

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一个平台，一个网络

在Cloudflare 的统一平台和控制平面上整合安全访问服务边缘(SASE)/Zero Trust 能力，实现更好的总体拥有成本。

如何为高优先级用例评估 SASE 平台

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Canva 使用 Cloudflare 来保护
3500 + 混合办公人员
Canva 使用 Cloudflare 来保护 3500 + 混合办公人员

Canva 需要一种有效的方法来管理和保护其全球 3500 名员工及多个第三方代理的应用程序使用。

通过 Cloudflare Access （Cloudflare 的 ZTNA 服务），Canva 的安全团队更容易加入和注销用户，并跟踪用户的网络活动。

Cloudflare Access 使我们无需开发自己的身份和访问管理 (IAM) 系统……我们希望在 CanvaWorld 为员工提供不同级别的权限，Access 让我们轻松做到。”

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