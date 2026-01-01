Registrati
Esplora i casi d'uso specifici per il lavoro ibrido dove i nostri servizi cloud-native fanno la differenza.
Illustration of a person working from home with Cloudflare swag

La messa in sicurezza del lavoro ibrido coinvolge numerose discipline in ambito di security, e richiede grande attenzione e collaborazione lungo l'intera azienda.

Scopri come Cloudflare è in grado di farti raggiungere i tuoi obiettivi e come semplifichiamo i processi di sicurezza fondamentali.

CASI D'USO
eyeball - round icon
Scopri lo shadow IT e la shadow AI

Gestisci l'accesso e l'utilizzo delle app SaaS e degli strumenti di intelligenza artificiale con maggiore visibilità e controllo, utilizzando:

  • CASB Cloudflare

  • Cloudflare DLP

Ulteriori informazioni
Utilizzo sicuro della GenAI da parte della forza lavoro

Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con controlli di visibilità e utilizzo, utilizzando:

  • Cloudflare Zero Trust

Ulteriori informazioni
Zero Trust shield - round icon
Sostituisci la tua VPN

Semplifica VPN complicate e sovraccariche con un approccio più moderno e scalabile utilizzando:

  • Cloudflare Access

Ulteriori informazioni
Phishing round icon
Proteggiti dagli attacchi di phishing multi-canale

Protezione a più livelli che va oltre la casella di posta in arrivo: app di posta elettronica, SMS e collaborazione sicure con Cloudflare grazie a:

  • Cloudflare Email Security

  • Cloudflare Zero Trust

Ulteriori informazioni
User multi - round icon
Accesso sicuro di terze parti

Fornisci un'esperienza di prima classe ai collaboratori di terze parti con un accesso rapido e sicuro alle applicazioni che utilizzano:

  • Cloudflare Access

Ulteriori informazioni
Server 1 - round icon
Fornisci un accesso privilegiato all'infrastruttura

Estendi i controlli Zero Trust alle risorse infrastrutturali sensibili senza interrompere i flussi di lavoro degli sviluppatori, utilizzando:

  • Cloudflare Access

Ulteriori informazioni
filtering - round icon
Sicurezza Web per i lavoratori in remoto

Applica la protezione contro il malware con velocità e coerenza eccezionali in tutto il mondo, utilizzando:

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare Browser Isolation

Ulteriori informazioni
data protection - round icon
Proteggi i tuoi dati sensibili

Riacquista visibilità e controllo sui dati sensibili e sul codice sorgente su applicazioni Web, SaaS e private, utilizzando:

  • Cloudflare Zero Trust

Ulteriori informazioni
Security fingerprint - round icon
Attiva l'MFA resistente al phishing

Contrasta il phishing e i vettori di minaccia più pericolosi con MFA conforme a FIDO2 e Zero Trust utilizzando:

  • Cloudflare Access

Ulteriori informazioni
Icon round Wifi
Wi-Fi sicuro per ospiti e pubblico

Difenditi dalle minacce informatiche, applica criteri di utilizzo accettabile e ottimizza le esperienze dei visitatori sulle reti Wi-Fi ospiti.

  • Filtro DNS Cloudflare

Ulteriori informazioni
Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica la sicurezza del lavoro ibrido

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
La nostra piattaforma componibile e la nostra rete garantiscono la sicurezza di ogni connessione. Gli utenti, indipendentemente da dove si trovano e dal dispositivo che usano, rimangono protetti e produttivi quando usano Internet o le loro applicazioni.

La nostra piattaforma e le rete componibili semplificano la protezione di qualsiasi connessione, così gli utenti su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo possono rimanere al sicuro e produttivi utilizzando Internet, le applicazioni e l'infrastruttura.

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Ease of use orange
Implementazione più semplice

Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Esperienza utente finale

Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.

Cloud multi orange
Architettura agile

Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protezione convergente

Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.

Come valutare le piattaforme SASE per i casi d'uso ad alta priorità

Scarica l'ebook
Canva si serve di Cloudflare per proteggere la sua forza lavoro ibrida, che conta oltre 3.500 dipendenti

Canva aveva bisogno di un sistema efficace per gestire e blindare l'uso delle applicazioni da parte dei suoi 3.500 dipendenti e di numerose agenzie esterne.

Grazie a Cloudflare Access, il servizio ZTNA di Cloudflare, i team di sicurezza di Canva possono includere e escludere gli utenti con estrema facilità, e monitorare la loro attività sulla rete.

Cloudflare Access ci ha consentito di non essere costretti a sviluppare un sistema interno di gestione delle identità e degli accessi (IAM)... volevamo offrire ai dipendenti diversi livelli di autorizzazione su CanvaWorld, e Access ci consente di farlo agevolmente".

Contatta un rappresentante per le aziende di Cloudflare

Contattaci

