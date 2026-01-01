La messa in sicurezza del lavoro ibrido coinvolge numerose discipline in ambito di security, e richiede grande attenzione e collaborazione lungo l'intera azienda.
Scopri come Cloudflare è in grado di farti raggiungere i tuoi obiettivi e come semplifichiamo i processi di sicurezza fondamentali.
Gestisci l'accesso e l'utilizzo delle app SaaS e degli strumenti di intelligenza artificiale con maggiore visibilità e controllo, utilizzando:
CASB Cloudflare
Cloudflare DLP
Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro qualsiasi strumento di intelligenza artificiale con controlli di visibilità e utilizzo, utilizzando:
Cloudflare Zero Trust
Semplifica VPN complicate e sovraccariche con un approccio più moderno e scalabile utilizzando:
Cloudflare Access
Protezione a più livelli che va oltre la casella di posta in arrivo: app di posta elettronica, SMS e collaborazione sicure con Cloudflare grazie a:
Cloudflare Email Security
Cloudflare Zero Trust
Fornisci un'esperienza di prima classe ai collaboratori di terze parti con un accesso rapido e sicuro alle applicazioni che utilizzano:
Cloudflare Access
Estendi i controlli Zero Trust alle risorse infrastrutturali sensibili senza interrompere i flussi di lavoro degli sviluppatori, utilizzando:
Cloudflare Access
Applica la protezione contro il malware con velocità e coerenza eccezionali in tutto il mondo, utilizzando:
Cloudflare Gateway
Cloudflare Browser Isolation
Riacquista visibilità e controllo sui dati sensibili e sul codice sorgente su applicazioni Web, SaaS e private, utilizzando:
Cloudflare Zero Trust
Contrasta il phishing e i vettori di minaccia più pericolosi con MFA conforme a FIDO2 e Zero Trust utilizzando:
Cloudflare Access
Difenditi dalle minacce informatiche, applica criteri di utilizzo accettabile e ottimizza le esperienze dei visitatori sulle reti Wi-Fi ospiti.
Filtro DNS Cloudflare
La nostra piattaforma e le rete componibili semplificano la protezione di qualsiasi connessione, così gli utenti su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo possono rimanere al sicuro e produttivi utilizzando Internet, le applicazioni e l'infrastruttura.
Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.
Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.
Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.
Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.
Canva aveva bisogno di un sistema efficace per gestire e blindare l'uso delle applicazioni da parte dei suoi 3.500 dipendenti e di numerose agenzie esterne.
Grazie a Cloudflare Access, il servizio ZTNA di Cloudflare, i team di sicurezza di Canva possono includere e escludere gli utenti con estrema facilità, e monitorare la loro attività sulla rete.