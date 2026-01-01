Registrati

Wi-Fi sicuro per ospiti e pubblico

Filtro DNS sicuro ed efficace su uno dei più grandi e veloci resolver DNS al mondo
  • Applica criteri di utilizzo accettabile
  • Blocca i contenuti dannosi e inappropriati
  • Ottimizza le prestazioni della rete e la larghezza di banda
VANTAGGI
Filtro
Filtra contenuti e minacce

Blocca i contenuti pericolosi, illegali, inappropriati e ad alto consumo di larghezza di banda per applicare la tua politica di utilizzo accettabile e salvaguardare la reputazione della tua rete.

Esperienze di qualità per i visitatori

Offri una navigazione Web sicura come servizio per gli ospiti, supportata da uno dei resolver DNS più veloci al mondo.

Elimina il backhauling

Interrompi il backhauling del traffico diretto a Internet attraverso stack di sicurezza on-prem lenti e inefficienti. Accelera il traffico con un filtro leggero e cloud native.

Configurazione rapida

Basta indirizzare i router o i punti di accesso a Cloudflare per iniziare in qualsiasi posizione fisica o entità, senza bisogno di software client.

Come funziona

Filtra le query DNS dalla rete Wi-Fi degli ospiti.

Consenti o blocca le query in base a una copertura completa dei rischi per la sicurezza, delle categorie di contenuti o del tipo di applicazione.

  • Imposta le politiche di sovrascrittura DNS per reindirizzare le query a pagine di destinazione sicure, portali captive o alla pagina della politica di utilizzo accettabile.
  • Opzioni flessibili per risolvere le query DNS in base agli indirizzi IP o ai nomi host univoci.
  • Applica criteri di filtraggio diversi sulla tua rete Wi-Fi per gli ospiti rispetto alla rete aziendale.
Semplifica e proteggi il tuo Wi-Fi per gli ospiti

Perché Cloudflare?
Gestione semplificata

Lascia che Cloudflare si occupi della risoluzione DNS a monte con più on-ramp per il traffico da qualsiasi posizione. API intuitive e provider Terraform disponibili per gestire tutti i servizi Cloudflare in modo programmatico.

Velocità e privacy globali

Applica le protezioni di filtraggio il più vicino possibile agli utenti finali ovunque. Cloudflare gestisce uno dei resolver DNS più grandi e veloci al mondo ed è progettato per la riservatezza senza conservazione degli IP di origine.

Intelligence delle minacce supportata dall'intelligenza artificiale

Cloudflare risolve oltre 4mila triliardi di query DNS ogni giorno. Questa visibilità in tempo reale su domini nuovi e rischiosi alimenta i modelli di threat hunting supportati da IA/ML.

La scelta del CISA

Nel 2021, l'Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA) degli Stati Uniti ha scelto Cloudflare come resolver DNS di protezione per ridurre i rischi tra le agenzie federali.

Risorse

Sintesi della soluzione

Esplora le funzionalità chiave per difendersi dalle minacce e filtrare i contenuti

Leggi adesso
Webinar

Sconfiggi le minacce informatiche, soddisfa i tuoi ospiti: proteggi le reti WiFi con Cloudflare

Registrati ora
Documentazione

Scopri come implementare il filtro DNS per le reti Wi-Fi per gli ospiti

Leggi adesso
Scopri di più sulla protezione della rete Wi-Fi per gli ospiti

Scopri di più sull'architettura di riferimento

DOMANDE FREQUENTI

