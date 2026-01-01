Blocca i contenuti pericolosi, illegali, inappropriati e ad alto consumo di larghezza di banda per applicare la tua politica di utilizzo accettabile e salvaguardare la reputazione della tua rete.
Offri una navigazione Web sicura come servizio per gli ospiti, supportata da uno dei resolver DNS più veloci al mondo.
Interrompi il backhauling del traffico diretto a Internet attraverso stack di sicurezza on-prem lenti e inefficienti. Accelera il traffico con un filtro leggero e cloud native.
Basta indirizzare i router o i punti di accesso a Cloudflare per iniziare in qualsiasi posizione fisica o entità, senza bisogno di software client.
Consenti o blocca le query in base a una copertura completa dei rischi per la sicurezza, delle categorie di contenuti o del tipo di applicazione.
Lascia che Cloudflare si occupi della risoluzione DNS a monte con più on-ramp per il traffico da qualsiasi posizione. API intuitive e provider Terraform disponibili per gestire tutti i servizi Cloudflare in modo programmatico.
Applica le protezioni di filtraggio il più vicino possibile agli utenti finali ovunque. Cloudflare gestisce uno dei resolver DNS più grandi e veloci al mondo ed è progettato per la riservatezza senza conservazione degli IP di origine.
Cloudflare risolve oltre 4mila triliardi di query DNS ogni giorno. Questa visibilità in tempo reale su domini nuovi e rischiosi alimenta i modelli di threat hunting supportati da IA/ML.
Nel 2021, l'Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA) degli Stati Uniti ha scelto Cloudflare come resolver DNS di protezione per ridurre i rischi tra le agenzie federali.