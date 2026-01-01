S'inscrire

Sécurisez le Wi-Fi public et le Wi-Fi destiné à vos invités

Un filtrage DNS sécurisé et efficace sur l'un des résolveurs DNS les plus étendus et les plus rapides du monde
  • Appliquez des politiques d'utilisation acceptable
  • Bloquez le contenu malveillant et inapproprié
  • Optimisez les performances et la bande passante de votre réseau
AVANTAGES
Filtrage
Filtrez le contenu et les menaces

Bloquez les contenus dangereux, illégaux, inappropriés et gourmands en bande passante afin d'appliquer votre politique d'utilisation acceptable et de protéger la réputation de votre réseau.

Une expérience visiteur de qualité

Proposez une navigation web sécurisée en tant que service d'agrément pour vos invités grâce à l'un des résolveurs DNS les plus rapides du monde.

Éliminez la redirection

Arrêtez de rediriger le trafic destiné à Internet vers des piles de sécurité sur site lentes et inefficaces. Accélérez le trafic grâce à un filtrage léger et cloud-native.

Configuration rapide

Faites simplement pointer vos routeurs ou vos points d'accès vers Cloudflare pour commencer, depuis n'importe quel emplacement ou entité physique. Aucun logiciel client n'est nécessaire.

Fonctionnement

Filtrez les requêtes DNS du réseau Wi-Fi destiné à vos invités

Autorisez ou bloquez les requêtes en fonction de politiques couvrant l’ensemble des risques de sécurité, des catégories de contenu ou des types d’application.

  • Définissez des politiques de substitution DNS afin de rediriger les requêtes vers des pages de destination sûres, des portails captifs ou une page de politique d’utilisation acceptable.
  • Des options flexibles pour résoudre les requêtes DNS en fonction des adresses IP ou des noms d’hôte uniques.
  • Appliquez des politiques de filtrage différentes sur le réseau Wi-Fi destiné à vos invités par rapport à celles en vigueur sur le réseau de votre entreprise.
Simplifiez et sécurisez le réseau Wi-Fi destiné à vos invités

Discuter avec un expertAssister à notre webinaire
Pourquoi Cloudflare ?
Gestion simple

Laissez Cloudflare se charger de la résolution DNS en amont grâce à plusieurs accès directs (on-ramps) pour le trafic dans n'importe quel emplacement. Des API intuitives et un fournisseur Terraform sont disponibles pour gérer l'ensemble des services Cloudflare de manière programmatique.

Rapidité et confidentialité à l'échelle mondiale

Appliquez des protections par filtrage près de vos utilisateurs finaux partout dans le monde. Cloudflare exploite l'un des résolveurs DNS les plus étendus et les plus rapides du monde. Notre résolveur est conçu pour la confidentialité et ne conserve pas les adresses IP sources.

Ensemble d'informations sur les menaces soutenu par IA

Cloudflare résout plus de 4 000 milliards de requêtes DNS chaque jour. Cette visibilité en temps réel sur les domaines nouvellement observés et les domaines à risque nourrit les modèles de détection des menaces soutenus par IA/ML.

Le choix de la CISA

En 2021, l'U.S. Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA, l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures) a choisi Cloudflare comme résolveur DNS protecteur afin de réduire les risques pesant sur l'ensemble des agences fédérales.

Ressources

Dossier de solution

Découvrez les capacités essentielles qui vous permettront de vous protéger contre les menaces et de filtrer le contenu.

Lire maintenant
Webinaire

Déjouez les cybermenaces et rassurez vos visiteurs : sécurisez les réseaux Wi-Fi grâce à Cloudflare

S'inscrire dès maintenant
Documentation

Apprenez à mettre en œuvre le filtrage DNS pour les réseaux Wi-Fi destinés à vos invités.

Lire maintenant
Découvrez davantage d'informations sur la sécurisation des réseaux Wi-Fi destinés à vos invités

Consultez l'architecture de référence

FAQ

