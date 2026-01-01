Bloquez les contenus dangereux, illégaux, inappropriés et gourmands en bande passante afin d'appliquer votre politique d'utilisation acceptable et de protéger la réputation de votre réseau.
Proposez une navigation web sécurisée en tant que service d'agrément pour vos invités grâce à l'un des résolveurs DNS les plus rapides du monde.
Arrêtez de rediriger le trafic destiné à Internet vers des piles de sécurité sur site lentes et inefficaces. Accélérez le trafic grâce à un filtrage léger et cloud-native.
Faites simplement pointer vos routeurs ou vos points d'accès vers Cloudflare pour commencer, depuis n'importe quel emplacement ou entité physique. Aucun logiciel client n'est nécessaire.
Autorisez ou bloquez les requêtes en fonction de politiques couvrant l’ensemble des risques de sécurité, des catégories de contenu ou des types d’application.
Laissez Cloudflare se charger de la résolution DNS en amont grâce à plusieurs accès directs (on-ramps) pour le trafic dans n'importe quel emplacement. Des API intuitives et un fournisseur Terraform sont disponibles pour gérer l'ensemble des services Cloudflare de manière programmatique.
Appliquez des protections par filtrage près de vos utilisateurs finaux partout dans le monde. Cloudflare exploite l'un des résolveurs DNS les plus étendus et les plus rapides du monde. Notre résolveur est conçu pour la confidentialité et ne conserve pas les adresses IP sources.
Cloudflare résout plus de 4 000 milliards de requêtes DNS chaque jour. Cette visibilité en temps réel sur les domaines nouvellement observés et les domaines à risque nourrit les modèles de détection des menaces soutenus par IA/ML.
En 2021, l'U.S. Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA, l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures) a choisi Cloudflare comme résolveur DNS protecteur afin de réduire les risques pesant sur l'ensemble des agences fédérales.