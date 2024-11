Les solutions Zero Trust de Cloudflare boostent la sécurité et la performance des Wi-Fi publics dans les établissements secondaires de Seine-et-Marne

Pour le département de Seine-et-Marne, la numérisation et l’accès à Internet au sein des établissements scolaires étaient des priorités immédiates. Ce département en région parisienne connait une forte augmentation de la population. Les jeunes inscrits dans les 129 établissements secondaires publics ont besoin d’un accès Internet pour utiliser les matériels éducatifs mis à leur disposition ainsi que d’une connectivité de qualité.

Le département a anticipé le besoin d’une cyber sécurité adéquate qui leur permettra d’offrir l’accès Wi-Fi sans compromettre leurs réseaux.

Le défi : Déployer des bornes Wi-Fi et la sécurité dans les 129 établissements secondaires publics du département, rapidement et efficacement

L'utilisation d'Internet repose dans les établissements scolaires du département repose essentiellement sur les appareils mobiles personnels, lesquels présentent de nombreux risques en termes de sécurité. Le département avait besoin d'un service de sécurité réseau efficace sur n'importe quel appareil. Pour relever ces défis, le département cherchait une solution clé en main qui puisse non seulement optimiser les bornes Wi-Fi avec une capacité suffisante pour soutenir le trafic en mode “invité”, mais également assurer une sécurité complète et facile à gérer, avec des mises à jour très régulières. La capacité d’évolution de la solution faisait partie des principaux critères de sélection, car l’administration anticipait déjà la croissance du trafic Internet et des risques cyber relatifs.

Cloudflare assure la gestion sécurisée du trafic pour les appareils connectés

En optant pour la solution de connectivité sécurisée Cloudflare Gateway dotée de fonctionnalités de filtrage DNS pour protéger ses utilisateurs et déployée avec l’aide de DC Communication, le département de la Seine et Marne a choisi les leaders du marché. Après une phase de “proof of concept”, le département, DC Communication, Cambium Networks et Cloudflare sont parvenus à finaliser le déploiement sur l’ensemble des établissements dans un temps extrêmement réduit.

Cloudflare Gateway offre une solution de sécurité de la connexion et du trafic complète. Les utilisateurs se connectent à travers un pare-feu via Active Directory, à partir d’un portail captif dédié StormShield. Les sites malveillants et les cyberattaques sont bloqués de manière efficace sans avoir besoin de dédier du temps pour l’administration.

Pour les établissements secondaires, la gestion de leur trafic est effectuée par les équipes du département avec l'appui de DC Communication, et les solutions Cambium Networks et Cloudflare sont pratiques et rentables. Comme l’explique Olivier Millien, sous-directeur du numérique établissements secondaires, “cette solution complète nous permet d’assurer la connectivité et l’accès à l’information pour les étudiants, les enseignants, les personnels, en évitant les potentiels problèmes liés à la cybersécurité, ce qui permet un travail plus efficace de la part de nos équipes internes.”

Pour DC Communication, les solutions Cambium Networks et Cloudflare leur permettent de garantir un service haut de gamme à long terme. Rémy Millescamps, directeur général de DC Communication, explique : “Les points d’accès sont capables de gérer de gros volumes de connexions simultanées, ce qui nous permet de répondre à la croissance de terminaux connectés avec une solution clé en main très facile à gérer.”

Séparer la partie pédagogique des fonctions administratives grâce à une formule Wi-Fi dédiée aux étudiants et aux enseignants

Avec l’installation des bornes Wi-Fi dans les établissements secondaires, le département a eu l’opportunité d’apporter des usages de mobilité. Ainsi, l’accès au Wi-Fi est dédié aux élèves et aux enseignants, ainsi qu’aux équipes administratives.

Aujourd’hui, les bornes Wi-Fi installées dans les établissements secondaires du département permettent aux élèves et aux enseignants de se connecter à Internet partout dans les établissements. La connectivité accélérée soutenue par Cloudflare Gateway garantit l’accès en ligne à jusqu’à 300 tablettes/ordinateurs portables par établissement.

De plus, les enseignants peuvent également utiliser le réseau Wi-Fi du collège pour connecter leur ordinateur personnel sans compromettre la sécurité du réseau des établissements. Cela augmente l’expérience utilisateur et offre un meilleur cadre de travail.

Une solution de connectivité sans fil polyvalente et réactive

Pour le département, la sécurité de la navigation sur Internet et la protection par filtrage DNS contre les cyberattaques n’ont pas été les seuls avantages obtenus en déployant la solution proposée par DC Communication et Cloudflare. Il était important de mettre en place une solution rapide à installer, adaptable, réactive et durable.

La plupart des solutions sur le marché n’auraient pas garanti le même niveau de sécurité et la réactivité à une diversité de menaces aussi large. Rémy Millescamps explique : “Cloudflare Gateway garantit la sécurité pour des applications très diverses utilisées sur le réseau Wi-Fi des établissements scolaires. Cela comprend un grand nombre de logiciels pédagogiques ainsi que des plates-formes de vidéos. ”