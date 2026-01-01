Bloqueie conteúdo perigoso, ilegal, inadequado e que consome muita largura de banda para aplicar sua política de uso aceitável e proteger a reputação de sua rede.
Ofereça navegação segura na web como uma comodidade para os visitantes, com o suporte de um dos resolvedores de DNS mais rápidos do mundo.
Pare de fazer backhaul de tráfego destinado à internet através de pilhas de segurança locais lentas e ineficientes. Acelere o tráfego com filtragem leve e nativa de nuvem.
Basta direcionar roteadores ou pontos de acesso para a Cloudflare para começar em qualquer local físico ou entidade, sem necessidade de software cliente.
Permita ou bloqueie consultas com base em uma cobertura abrangente de riscos de segurança, categorias de conteúdo ou tipo de aplicativo.
Permita que a Cloudflare realize a resolução de DNS upstream com múltiplas vias de acesso para tráfego de qualquer local. APIs intuitivas e provedor Terraform disponíveis para gerenciar todos os serviços da Cloudflare de forma programática.
Aplique proteções de filtragem perto dos usuários finais em todos os lugares. A Cloudflare opera um dos maiores e mais rápidos resolvedores de DNS do mundo e é projetada para privacidade sem retenção de IPs de origem.
A Cloudflare resolve mais de quatro trilhões de consultas de DNS diariamente. Essa visibilidade em tempo real de domínios recém-vistos e arriscados alimenta os modelos de caça a ameaças apoiados por IA/ML.
Em 2021, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA (CISA) escolheu a Cloudflare como seu resolvedor de DNS protetor para reduzir o risco nas agências federais.