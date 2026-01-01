Inscreva-se

Proteger WiFi público e para visitantes

Filtragem de DNS segura e eficaz em um dos maiores e mais rápidos resolvedores de DNS do mundo
  • Aplicar políticas de uso aceitável
  • Bloquear conteúdo malicioso e inadequado
  • Otimizar o desempenho da rede e a largura de banda
BENEFÍCIOS
Filtragem
Filtrar conteúdo e ameaças

Bloqueie conteúdo perigoso, ilegal, inadequado e que consome muita largura de banda para aplicar sua política de uso aceitável e proteger a reputação de sua rede.

Experiências de qualidade para visitantes

Ofereça navegação segura na web como uma comodidade para os visitantes, com o suporte de um dos resolvedores de DNS mais rápidos do mundo.

Eliminar o backhaul

Pare de fazer backhaul de tráfego destinado à internet através de pilhas de segurança locais lentas e ineficientes. Acelere o tráfego com filtragem leve e nativa de nuvem.

Configuração rápida

Basta direcionar roteadores ou pontos de acesso para a Cloudflare para começar em qualquer local físico ou entidade, sem necessidade de software cliente.

Como funciona

Filtrar consultas de DNS a partir de sua rede WiFi para visitantes

Permita ou bloqueie consultas com base em uma cobertura abrangente de riscos de segurança, categorias de conteúdo ou tipo de aplicativo.

  • Defina políticas de substituição de DNS para redirecionar consultas para páginas de destino seguras, portais cativos ou para a página de política de uso aceitável.
  • Opções flexíveis para resolver consultas de DNS com base em endereços IP ou hostnames exclusivos.
  • Imposição de políticas de filtragem diferentes no WiFi da rede de visitantes e da rede corporativa.
Simplifique e proteja seu Wi-Fi para visitantes

Fale com o especialistaParticipe do nosso webinar
Por que usar a Cloudflare
Gerenciamento simples

Permita que a Cloudflare realize a resolução de DNS upstream com múltiplas vias de acesso para tráfego de qualquer local. APIs intuitivas e provedor Terraform disponíveis para gerenciar todos os serviços da Cloudflare de forma programática.

Velocidade e privacidade globais

Aplique proteções de filtragem perto dos usuários finais em todos os lugares. A Cloudflare opera um dos maiores e mais rápidos resolvedores de DNS do mundo e é projetada para privacidade sem retenção de IPs de origem.

Inteligência contra ameaças apoiada por IA

A Cloudflare resolve mais de quatro trilhões de consultas de DNS diariamente. Essa visibilidade em tempo real de domínios recém-vistos e arriscados alimenta os modelos de caça a ameaças apoiados por IA/ML.

Escolha da CISA

Em 2021, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA (CISA) escolheu a Cloudflare como seu resolvedor de DNS protetor para reduzir o risco nas agências federais.

Recursos

RESUMO DA SOLUÇÃO

Explore os principais recursos para se defender contra ameaças e filtrar conteúdo

Leia agora
Webinar

Derrote as ameaças cibernéticas, encante seus visitantes: proteja redes WiFi com a Cloudflare

Inscreva-se agora
Documentação

Aprenda a implementar a filtragem de DNS para redes WiFi para visitantes

Leia agora
Saiba mais sobre como proteger o Wi-Fi para visitantes

Leia a arquitetura de referência

