Protege las redes wifi públicas y de invitados

Filtrado de DNS seguro y eficaz en uno de los solucionadores DNS más grandes y rápidos del mundo
  • Aplica una política de uso aceptable.
  • Bloquea el contenido malicioso e inapropiado.
  • Optimiza el rendimiento de la red y el ancho de banda.
BENEFICIOS
Filtrado
Filtrar el contenido y las amenazas

Bloquea el contenido peligroso, ilegal, inapropiado y que consuma mucho ancho de banda para aplicar tu política de uso aceptable y proteger la reputación de tu red.

Experiencias de calidad para los visitantes

Proporciona navegación web segura como una cortesía hacia los invitados, con la tecnología de uno de los solucionadores DNS más rápidos del mundo.

Di adiós al redireccionamiento

Deja de redirigir el tráfico a Internet a través de conjuntos de soluciones de seguridad locales lentas e ineficaces. Acelera el tráfico con un filtrado ligero y nativo de nube.

Configuración rápida

Para empezar en cualquier ubicación física o entidad, tan solo apunta los enrutadores o puntos de acceso a Cloudflare, sin necesidad de software cliente.

Cómo funciona

Filtra las consultas DNS de tu red wifi de invitados

Permite o bloquea las consultas según una cobertura integral de los riesgos de seguridad, las categorías de contenido o el tipo de aplicaciones.

  • Establece políticas de anulación de DNS para redirigir las consultas a páginas de destino seguras, portales cautivos o a la página de la política de uso aceptable.
  • Opciones flexibles para la resolución de las consultas DNS en función de direcciones IP o nombres de host únicos.
  • Aplica políticas de filtrado distintas en la red wifi de invitados respecto a la red corporativa.
Simplifica y protege tu red wifi de invitados

Te ayudamos
¿Por qué Cloudflare?
Gestión sencilla

Deja que Cloudflare gestione la resolución de DNS ascendente con varios accesos para el tráfico desde cualquier ubicación. API intuitivas y proveedor de Terraform disponibles para gestionar todos los servicios de Cloudflare de forma programática.

Velocidad y privacidad globales

Aplica el filtrado protector cerca de los usuarios finales en todas partes. Cloudflare opera uno de los solucionadores DNS mayores y más rápidos del mundo, diseñado para proteger la privacidad sin retención de las direcciones IP de origen.

Información sobre amenazas basada en IA

Cloudflare resuelve más de 4 billones de consultas DNS al día. Esta visibilidad en tiempo real de los nuevos dominios observados y de los dominios de riesgo proporciona información a los modelos de detección de amenazas basados en la IA y el aprendizaje automático.

La elección de CISA

En 2021, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) eligió a Cloudflare como su solucionador DNS protector para reducir el riesgo en las agencias federales.

Recursos

Resumen de la solución

Descubre las principales funciones que te protegerán contra las amenazas y filtrarán el contenido.

Leer ahora
Seminario web

Acaba con las ciberamenazas e impresiona a tus invitados: protege tus redes wifi con Cloudflare.

Regístrate ya
Documentación

Descubre cómo implementar el filtrado de DNS para las redes wifi de invitados.

Leer ahora
Más información sobre cómo proteger la red wifi de invitados

Leer arquitectura de referencia

Preguntas frecuentes

