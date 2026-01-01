Bloquea el contenido peligroso, ilegal, inapropiado y que consuma mucho ancho de banda para aplicar tu política de uso aceptable y proteger la reputación de tu red.
Proporciona navegación web segura como una cortesía hacia los invitados, con la tecnología de uno de los solucionadores DNS más rápidos del mundo.
Deja de redirigir el tráfico a Internet a través de conjuntos de soluciones de seguridad locales lentas e ineficaces. Acelera el tráfico con un filtrado ligero y nativo de nube.
Para empezar en cualquier ubicación física o entidad, tan solo apunta los enrutadores o puntos de acceso a Cloudflare, sin necesidad de software cliente.
Permite o bloquea las consultas según una cobertura integral de los riesgos de seguridad, las categorías de contenido o el tipo de aplicaciones.
Deja que Cloudflare gestione la resolución de DNS ascendente con varios accesos para el tráfico desde cualquier ubicación. API intuitivas y proveedor de Terraform disponibles para gestionar todos los servicios de Cloudflare de forma programática.
Aplica el filtrado protector cerca de los usuarios finales en todas partes. Cloudflare opera uno de los solucionadores DNS mayores y más rápidos del mundo, diseñado para proteger la privacidad sin retención de las direcciones IP de origen.
Cloudflare resuelve más de 4 billones de consultas DNS al día. Esta visibilidad en tiempo real de los nuevos dominios observados y de los dominios de riesgo proporciona información a los modelos de detección de amenazas basados en la IA y el aprendizaje automático.
En 2021, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) eligió a Cloudflare como su solucionador DNS protector para reducir el riesgo en las agencias federales.