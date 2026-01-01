Blokuj niebezpieczne, nielegalne, nieodpowiednie oraz wymagające dużej przepustowości treści, aby egzekwować zasady akceptowalnego użycia i chronić reputację sieci.
Zapewnij gościom udogodnienie w postaci bezpiecznego przeglądania Internetu wspierane przez jeden z najszybszych resolwerów DNS na świecie.
Przestań dosyłać ruch do Internetu przez wolne, nieefektywne lokalne stosy zabezpieczeń. Przyspiesz ruch dzięki lekkiemu filtrowaniu w natywnej technologii chmurowej.
Skieruj routery lub punkty dostępu do Cloudflare, aby rozpocząć pracę w dowolnej lokalizacji fizycznej lub jednostce — nie jest potrzebne żadne oprogramowanie klienckie.
Zezwalaj na zapytania lub blokuj na podstawie kompleksowej analizy zagrożeń bezpieczeństwa, kategorii treści lub typu aplikacji.
Powierz Cloudflare rozpoznawanie DNS upstream z wieloma rozwiązaniami typu on-ramp dla ruchu z dowolnej lokalizacji. Intuicyjne interfejsy API i dostawca Terraform umożliwiają programowe zarządzanie wszystkimi usługami Cloudflare.
Egzekwuj zabezpieczenia filtrujące blisko użytkowników końcowych na całym świecie. Cloudflare obsługuje jeden z największych i najszybszych na świecie resolwerów DNS, a oferowane rozwiązania są projektowane z myślą o prywatności, bez przechowywania źródłowych adresów IP.
Cloudflare obsługuje ponad 4 biliony zapytań DNS dziennie. Ta widoczność w czasie rzeczywistym dotycząca niedawno zauważonych i ryzykownych domen napędza modele poszukiwania zagrożeń wspierane przez sztuczną inteligencje i uczenie maszynowe.
W 2021 roku amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) wybrała Cloudflare jako swój ochronny resolwer DNS, aby zmniejszyć ryzyko występujące w agencjach federalnych.