Bezpieczeństwo publicznych sieci Wi-Fi oraz sieci Wi-Fi dla gości

Bezpieczne i skuteczne filtrowanie DNS oparte na jednym z największych i najszybszych resolwerów DNS na świecie
  • Egzekwuj zasady akceptowalnego użycia
  • Blokuj złośliwe i nieodpowiednie treści
  • Optymalizuj wydajność i przepustowość sieci
KORZYŚCI
Filtrowanie
Filtrowanie treści i zagrożeń

Blokuj niebezpieczne, nielegalne, nieodpowiednie oraz wymagające dużej przepustowości treści, aby egzekwować zasady akceptowalnego użycia i chronić reputację sieci.

Wysokiej jakości doświadczenia odwiedzających

Zapewnij gościom udogodnienie w postaci bezpiecznego przeglądania Internetu wspierane przez jeden z najszybszych resolwerów DNS na świecie.

Eliminacja dosyłania ruchu

Przestań dosyłać ruch do Internetu przez wolne, nieefektywne lokalne stosy zabezpieczeń. Przyspiesz ruch dzięki lekkiemu filtrowaniu w natywnej technologii chmurowej.

Szybka konfiguracja

Skieruj routery lub punkty dostępu do Cloudflare, aby rozpocząć pracę w dowolnej lokalizacji fizycznej lub jednostce — nie jest potrzebne żadne oprogramowanie klienckie.

JAK TO DZIAŁA

Filtrowanie zapytań DNS z sieci Wi-Fi dla gości

Cloudflare's solution for securing guest wifi networks

Zezwalaj na zapytania lub blokuj na podstawie kompleksowej analizy zagrożeń bezpieczeństwa, kategorii treści lub typu aplikacji.

  • Ustaw zasady nadpisywania DNS, aby przekierowywać zapytania do bezpiecznych stron docelowych, portali przechwytujących lub strony z zasadami dopuszczalnego użytkowania.
  • Korzystaj z elastycznych opcji rozwiązywania zapytań DNS w oparciu o adresy IP lub unikalne nazwy hostów.
  • Egzekwuj różne zasady filtrowania w sieci Wi-Fi dla gości i w sieci firmowej.
Cloudflare's solution for securing guest wifi networks

Uprość i zabezpiecz sieć Wi-Fi dla gości

Dlaczego Cloudflare?
Proste zarządzanie

Powierz Cloudflare rozpoznawanie DNS upstream z wieloma rozwiązaniami typu on-ramp dla ruchu z dowolnej lokalizacji. Intuicyjne interfejsy API i dostawca Terraform umożliwiają programowe zarządzanie wszystkimi usługami Cloudflare.

Globalna szybkość i prywatność

Egzekwuj zabezpieczenia filtrujące blisko użytkowników końcowych na całym świecie. Cloudflare obsługuje jeden z największych i najszybszych na świecie resolwerów DNS, a oferowane rozwiązania są projektowane z myślą o prywatności, bez przechowywania źródłowych adresów IP.

Analiza zagrożeń wspierana przez SI

Cloudflare obsługuje ponad 4 biliony zapytań DNS dziennie. Ta widoczność w czasie rzeczywistym dotycząca niedawno zauważonych i ryzykownych domen napędza modele poszukiwania zagrożeń wspierane przez sztuczną inteligencje i uczenie maszynowe.

Wybór CISA

W 2021 roku amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) wybrała Cloudflare jako swój ochronny resolwer DNS, aby zmniejszyć ryzyko występujące w agencjach federalnych.

Zasoby

Krótki opis rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości obrony przed zagrożeniami i filtrowania treści

Przeczytaj teraz
Krótki opis rozwiązania – miniatura
Webinarium

Pokonaj cyberzagrożenia i zachwyć swoich gości: zabezpiecz sieci Wi-Fi z Cloudflare

Zarejestruj się teraz
Blog miniaturka
Dokumentacja

Dowiedz się, jak zaimplementować filtrowanie DNS w sieci Wi-Fi dla gości

Przeczytaj teraz
Dowiedz się więcej o zabezpieczaniu sieci Wi-Fi dla gości

Zapoznaj się z architekturą referencyjną

FAQ

ROZPOCZĘCIE

ROZWIĄZANIA

OBSŁUGA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

INTERES PUBLICZNY

FIRMA

