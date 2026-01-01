Bloquea contenido peligroso, ilegal, inapropiado y de alto consumo del ancho de banda para aplicar tu política de uso aceptable y proteger la reputación de tu red.
Proporciona una navegación web segura y confortable para los usuarios,con el respaldo de una de las resoluciones de DNS más rápidas del mundo.
Evita el retorno del tráfico hacia Internet a través de las pilas de seguridad locales lentas e ineficientes. Acelera el tráfico con un filtrado sencillo y nativo de la nube.
Simplemente dirija los enrutadores o puntos de acceso a Cloudflare para comenzar a utilizarlo en cualquier ubicación o entidad física, sin necesidad de software de cliente.
Permite o bloquea consultas según la cobertura integral de los riesgos de seguridad, las categorías de contenido o el tipo de aplicación.
Permite que Cloudflare realice la resolución de DNS ascendente con múltiples puntos de acceso para el tráfico desde cualquier ubicación. API intuitivas y un proveedor de Terraform disponibles para administrar todos los servicios de Cloudflare mediante la programación.
Implementa protecciones de filtrado cerca de los usuarios finales en todas partes. Cloudflare opera uno de los Resoluciones de DNS más grandes y rápidos del mundo y está diseñado para la privacidad sin retención de direcciones IP de origen.
Cloudflare resuelve más de 4 billones de consultas DNS por día. Esta visibilidad en tiempo real de dominios emergentes y de riesgo potencia los modelos de búsqueda de amenazas respaldados por IA/ML.
En 2021, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de los EE. UU. (CISA) eligió a Cloudflare como su solucionador DNS para proteger y reducir el riesgo en las agencias federales.