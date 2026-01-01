Me interesa

Protección de las redes WiFi públicas y de invitados

Filtrado de DNS seguro y eficaz en una de las resoluciones de DNS más grandes y rápidas del mundo
  • Aplica políticas de uso aceptable
  • Bloquea contenido malicioso e inapropiado
  • Optimiza el rendimiento de la red y el uso del ancho de banda
BENEFICIOS
Filtrado
Filtrado de contenido y amenazas

Bloquea contenido peligroso, ilegal, inapropiado y de alto consumo del ancho de banda para aplicar tu política de uso aceptable y proteger la reputación de tu red.

Experiencias de calidad para los usuarios

Proporciona una navegación web segura y confortable para los usuarios,con el respaldo de una de las resoluciones de DNS más rápidas del mundo.

Eliminación del retorno

Evita el retorno del tráfico hacia Internet a través de las pilas de seguridad locales lentas e ineficientes. Acelera el tráfico con un filtrado sencillo y nativo de la nube.

Configuración rápida

Simplemente dirija los enrutadores o puntos de acceso a Cloudflare para comenzar a utilizarlo en cualquier ubicación o entidad física, sin necesidad de software de cliente.

CÓMO FUNCIONA

Filtro para las consultas DNS de tu red WiFi de invitados

Cloudflare's solution for securing guest wifi networks

Permite o bloquea consultas según la cobertura integral de los riesgos de seguridad, las categorías de contenido o el tipo de aplicación.

  • Establece políticas de anulación de DNS para redirigir consultas a páginas de destino seguras, portales cautivos o a la página de políticas de uso aceptable.
  • Utiliza las opciones flexibles para resolver las consultas de DNS basadas en direcciones IP o nombres de host únicos.
  • Aplica diferentes políticas de filtrado en la red de WiFi para invitados frente a la red corporativa.
Cloudflare's solution for securing guest wifi networks

Simplifica y asegura tu red WiFi de invitados

Te ayudamos
¿Por qué Cloudflare?
Gestión sencilla

Permite que Cloudflare realice la resolución de DNS ascendente con múltiples puntos de acceso para el tráfico desde cualquier ubicación. API intuitivas y un proveedor de Terraform disponibles para administrar todos los servicios de Cloudflare mediante la programación.

Velocidad y privacidad globales

Implementa protecciones de filtrado cerca de los usuarios finales en todas partes. Cloudflare opera uno de los Resoluciones de DNS más grandes y rápidos del mundo y está diseñado para la privacidad sin retención de direcciones IP de origen.

Información sobre amenazas respaldada por IA

Cloudflare resuelve más de 4 billones de consultas DNS por día. Esta visibilidad en tiempo real de dominios emergentes y de riesgo potencia los modelos de búsqueda de amenazas respaldados por IA/ML.

La elección de CISA

En 2021, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de los EE. UU. (CISA) eligió a Cloudflare como su solucionador DNS para proteger y reducir el riesgo en las agencias federales.

Recursos

RESUMEN DE SOLUCIONES

Explora las funciones clave para defenderte de las amenazas y filtrar el contenido

Leer ahora
Seminario web

Elimina las ciberamenazas y deleita a tus invitados: asegura las redes WiFi con Cloudflare

Regístrate ahora
Documentación

Implementa el filtrado de DNS para las redes WiFi de invitados

Leer ahora
Más información sobre cómo proteger la red WiFi de invitados

Lee la arquitectura de referencia

Preguntas frecuentes

