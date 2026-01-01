Blockieren Sie gefährliche, illegale, unangemessene und Bandbreiten-intensive Inhalte, um Ihre Richtlinie zur akzeptablen Nutzung durchzusetzen und den Ruf Ihres Netzwerks zu schützen.
Bieten Sie sicheres Surfen im Web als Service für Gäste – unterstützt von einem der schnellsten DNS-Resolver der Welt.
Stoppen Sie das ineffiziente Backhauling von Internet-Traffic über On-Prem-Sicherheitsarchitekturen. Beschleunigen Sie den Datenverkehr mit leichter, cloud-nativer Filterung.
Richten Sie einfach Router oder Zugangspunkte auf Cloudflare aus, um an jedem physischen Standort oder bei jeder Entität zu beginnen – es ist keine Client-Software erforderlich.
Erlauben oder blockieren Sie Abfragen basierend auf einer umfassenden Abdeckung von Sicherheitsrisiken, Inhaltskategorien oder Anwendungsarten.
Lassen Sie Cloudflare Ihre vorgelagerte DNS-Auflösung mit mehreren On-Ramps für den Datenverkehr von jedem Standort aus durchführen. Intuitive APIs und Terraform-Provider sind verfügbar, um alle Cloudflare-Services programmatisch zu verwalten.
Setzen Sie Filtermaßnahmen überall in der Nähe der Endnutzer durch. Cloudflare betreibt einen der weltweit größten und schnellsten DNS-Resolver und ist für Datenschutz konzipiert, ohne dass Quell-IP-Adressen gespeichert werden.
Cloudflare bearbeitet täglich über 4 Billionen DNS-Anfragen. Diese Echtzeiteinsicht in neu entdeckte und risikobehaftete Domains treibt KI/ML-gestützte Modelle zur Bedrohungserkennung an.
Im Jahr 2021 wählte die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktur (CISA) Cloudflare als ihre schützende DNS-Auflösung, um das Risiko in allen Bundesbehörden zu verringern.