Schutz für Gast- und öffentliches WLAN

Sichere, effektive DNS-Filterung auf einem der weltweit größten und schnellsten DNS-Resolver
  • Richtlinien zur akzeptablen Nutzung durchsetzen
  • Schädliche und unangemessene Inhalte blockieren
  • Netzwerkperformance und Bandbreite optimieren
VORTEILE
Filterung
Inhalte und Bedrohungen filtern

Blockieren Sie gefährliche, illegale, unangemessene und Bandbreiten-intensive Inhalte, um Ihre Richtlinie zur akzeptablen Nutzung durchzusetzen und den Ruf Ihres Netzwerks zu schützen.

Hochwertige Besuchererlebnisse

Bieten Sie sicheres Surfen im Web als Service für Gäste – unterstützt von einem der schnellsten DNS-Resolver der Welt.

Schluss mit Backhauling

Stoppen Sie das ineffiziente Backhauling von Internet-Traffic über On-Prem-Sicherheitsarchitekturen. Beschleunigen Sie den Datenverkehr mit leichter, cloud-nativer Filterung.

Schnelle Einrichtung

Richten Sie einfach Router oder Zugangspunkte auf Cloudflare aus, um an jedem physischen Standort oder bei jeder Entität zu beginnen – es ist keine Client-Software erforderlich.

FUNKTIONSWEISE

Filtern Sie DNS-Anfragen aus Ihrem Gast-WLAN-Netzwerk.

Erlauben oder blockieren Sie Abfragen basierend auf einer umfassenden Abdeckung von Sicherheitsrisiken, Inhaltskategorien oder Anwendungsarten.

  • Legen Sie DNS-Überschreibungsrichtlinien fest, um Anfragen an sichere Zielseiten, Captive-Portale oder Seite der Richtlinie zur akzeptablen Nutzung umzuleiten.
  • Flexible Optionen zur Auflösung von DNS-Abfragen basierend auf IP-Adressen oder eindeutigen Hostnamen.
  • Setzen Sie unterschiedliche Filterrichtlinien für Ihr Gast-WLAN und Ihr Unternehmensnetzwerk durch.
Vereinfachen und sichern Sie Ihr Gäste-WLAN

Kontakt zu einem ExpertenAm Webinar teilnehmen
Was spricht für Cloudflare?
Einfache Verwaltung

Lassen Sie Cloudflare Ihre vorgelagerte DNS-Auflösung mit mehreren On-Ramps für den Datenverkehr von jedem Standort aus durchführen. Intuitive APIs und Terraform-Provider sind verfügbar, um alle Cloudflare-Services programmatisch zu verwalten.

Globale Geschwindigkeit und Datenschutz

Setzen Sie Filtermaßnahmen überall in der Nähe der Endnutzer durch. Cloudflare betreibt einen der weltweit größten und schnellsten DNS-Resolver und ist für Datenschutz konzipiert, ohne dass Quell-IP-Adressen gespeichert werden.

KI-gestützte Bedrohungsdaten

Cloudflare bearbeitet täglich über 4 Billionen DNS-Anfragen. Diese Echtzeiteinsicht in neu entdeckte und risikobehaftete Domains treibt KI/ML-gestützte Modelle zur Bedrohungserkennung an.

Bevorzugte Wahl der CISA

Im Jahr 2021 wählte die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktur (CISA) Cloudflare als ihre schützende DNS-Auflösung, um das Risiko in allen Bundesbehörden zu verringern.

Ressourcen

Kurzdarstellung der Lösung

Erkunden Sie die wichtigsten Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen und zum Filtern von Inhalten.

Jetzt lesen
Webinar

Cyberbedrohungen abwehren, Gäste begeistern: Sichern Sie WLAN-Netzwerke mit Cloudflare

Jetzt registrieren
Dokumentation

Erfahren Sie, wie Sie DNS-Filterung für Gäste-WLAN-Netzwerke implementieren

Jetzt lesen
Erfahren Sie mehr über die Sicherung von Gast-WLANs

Referenzarchitektur lesen

