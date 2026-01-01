La protección del trabajo híbrido implica muchas disciplinas de seguridad y requiere atención y colaboración en toda la organización.
Conoce cómo Cloudflare responde a tus casos de uso y simplifica los procesos de seguridad clave.
Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con mayor visibilidad y control, con:
CASB de Cloudflare
Prevención de pérdida de datos de Cloudflare
Permite que tus equipos usen herramientas de IA de manera segura, con visibilidad y controles de uso, mediante lo siguiente:
Cloudflare Zero Trust
Simplifica las VPN complicadas y sobrecargadas con un enfoque más moderno y escalable utilizando:
Cloudflare Access
Protección por capas que incluye, además de la bandeja de entrada, correo electrónico, SMS y aplicaciones de colaboración seguros con Cloudflare, mediante la utilización de:
Seguridad del correo electrónico de Cloudflare
Cloudflare Zero Trust
Brinda una experiencia de primer nivel para colaboradores externos con un acceso rápido y seguro a las aplicaciones, mediante:
Cloudflare Access
Amplía los controles Zero Trust a los recursos de infraestructura sensibles sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores, con:
Cloudflare Access
Aplica la protección contra el malware con una velocidad y uniformidad excepcionales en todo el mundo, con:
Cloudflare Gateway
Cloudflare Browser Isolation
Recupera la visibilidad y el control de los datos confidenciales, y el código fuente en aplicaciones web, SaaS y privadas, con:
Cloudflare Zero Trust
Evita el phishing y los vectores de amenaza más peligrosos con la autenticación multifactor compatible con FIDO2 y con Zero Trust:
Cloudflare Access
Protégete contra las ciberamenazas, aplica el uso aceptable y optimiza las experiencias de los visitantes en redes WiFi de invitados.
Filtrado de DNS de Cloudflare
Nuestra plataforma y red modular facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.
Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.
Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.
Canva necesitaba una forma eficaz de gestionar y proteger el uso de aplicaciones en su base de usuarios global de 3500 empleados y numerosas agencias externas.
Gracias a Cloudflare Access, el servicio ZTNA de Cloudflare, a los equipos de seguridad de Canva les resulta mucho más fácil dar de alta y de baja a los usuarios, y hacer un seguimiento de su actividad en la red.