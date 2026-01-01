Me interesa
La protección del trabajo híbrido implica muchas disciplinas de seguridad y requiere atención y colaboración en toda la organización.

Conoce cómo Cloudflare responde a tus casos de uso y simplifica los procesos de seguridad clave.

CASOS DE USO
eyeball - round icon
Identificación de Shadow IT e IA

Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con mayor visibilidad y control, con:

  • CASB de Cloudflare

  • Prevención de pérdida de datos de Cloudflare

Más información
Uso seguro de la IA generativa por parte de los usuarios

Permite que tus equipos usen herramientas de IA de manera segura, con visibilidad y controles de uso, mediante lo siguiente:

  • Cloudflare Zero Trust

Más información
Zero Trust shield - round icon
Sustituye tu VPN

Simplifica las VPN complicadas y sobrecargadas con un enfoque más moderno y escalable utilizando:

  • Cloudflare Access

Más información
Phishing round icon
Protégete contra el phishing multicanal

Protección por capas que incluye, además de la bandeja de entrada, correo electrónico, SMS y aplicaciones de colaboración seguros con Cloudflare, mediante la utilización de:

  • Seguridad del correo electrónico de Cloudflare

  • Cloudflare Zero Trust

Más información
User multi - round icon
Protege el acceso de terceros

Brinda una experiencia de primer nivel para colaboradores externos con un acceso rápido y seguro a las aplicaciones, mediante:

  • Cloudflare Access

Más información
Server 1 - round icon
Brinda acceso privilegiado a la infraestructura

Amplía los controles Zero Trust a los recursos de infraestructura sensibles sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores, con:

  • Cloudflare Access

Más información
filtering - round icon
Seguridad web para trabajadores remotos

Aplica la protección contra el malware con una velocidad y uniformidad excepcionales en todo el mundo, con:

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare Browser Isolation

Más información
data protection - round icon
Protege tus datos confidenciales

Recupera la visibilidad y el control de los datos confidenciales, y el código fuente en aplicaciones web, SaaS y privadas, con:

  • Cloudflare Zero Trust

Más información
Security fingerprint - round icon
Activa la autenticación multifactor, un método resistente al phishing

Evita el phishing y los vectores de amenaza más peligrosos con la autenticación multifactor compatible con FIDO2 y con Zero Trust:

  • Cloudflare Access

Más información
Icon round Wifi
Protección de las redes WiFi públicas y de invitados

Protégete contra las ciberamenazas, aplica el uso aceptable y optimiza las experiencias de los visitantes en redes WiFi de invitados.

  • Filtrado de DNS de Cloudflare

Más información
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica la seguridad del trabajo híbrido

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Nuestra plataforma y red modulares facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo y en cualquier ubicación puedan seguir utilizando las aplicaciones e Internet de forma segura y productiva.

Nuestra plataforma y red modular facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Ease of use orange
Implementación más sencilla

Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiencia del usuario final

Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitectura ágil

Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protección consolidada

Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.

Cómo evaluar plataformas de SASE para casos de uso prioritarios

Conseguir el libro electrónico
Canva utiliza Cloudflare para proteger a su  fuerza de trabajo híbrida de más de 3500 empleados
Canva utiliza Cloudflare para proteger a sus más de 3500 empleados híbridos

Canva necesitaba una forma eficaz de gestionar y proteger el uso de aplicaciones en su base de usuarios global de 3500 empleados y numerosas agencias externas.

Gracias a Cloudflare Access, el servicio ZTNA de Cloudflare, a los equipos de seguridad de Canva les resulta mucho más fácil dar de alta y de baja a los usuarios, y hacer un seguimiento de su actividad en la red.

"Cloudflare Access nos evitó tener que desarrollar nuestro propio sistema de gestión de identidad y de accesos (IAM) [...] queríamos dar a los usuarios distintos niveles de permisos en CanvaWorld, y Access nos permite hacerlo con facilidad".

