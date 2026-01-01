Applied Systems necesitaba solucionar el bajo rendimiento de la VPN, reducir la complejidad de la gestión y al mismo tiempo eliminar los riesgos asociados al acceso total de los usuarios a la red.

La empresa reemplazó sus soluciones VPN y de acceso a Internet saliente por la plataforma SSE de Cloudflare. Como resultado, Applied Systems obtuvo un control de acceso más granular, consolidó la administración y está ofreciendo mejores experiencias de usuario.



