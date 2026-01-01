La conectividad cloud de Cloudflare te ayuda a acelerar la implementación de la seguridad Zero Trust. Mejora y, con el tiempo, sustituye tu VPN, descargando rápidamente las aplicaciones y los usuarios de mayor riesgo.
Acelera la adopción de un modelo de seguridad Zero Trust y reduce el riesgo de sanciones costosas.
Reduce el número de incidencias informáticas y agiliza la incorporación de nuevos empleados con una estrategia de acceso modernizada y visibilidad total.
Evita la frustración de usar una VPN con un acceso eficaz y de baja latencia a las aplicaciones y otros recursos, gracias a nuestra amplia red global.
Amplía el alcance de la sustitución de VPN más allá de las aplicaciones y redes a tu infraestructura.
Elimina el bajo rendimiento y las vulnerabilidades inherentes del acceso VPN con el servicio de acceso a la red Zero Trust (ZTNA) de Cloudflare.
Crea un proceso de inicio de sesión uniforme, similar al de SaaS, en todos los recursos internos. La integración con tus proveedores de identidad preferidos ofrece a los usuarios una experiencia de confianza.
Optimiza el rendimiento del acceso remoto aprovechando la amplia red global de Cloudflare. Los usuarios se benefician de un rendimiento rápido desde cualquier parte del mundo.
Elimina la confianza implícita de los "usuarios con información privilegiada" de la red. Autentica cada solicitud en función de la identidad del usuario, el estado del dispositivo y otros factores contextuales.
Mejora tu implementación de ZTNA con el tiempo. Empieza con el acceso sin cliente para obtener valor rápidamente, luego agrega capacidades basadas en el cliente, RBI y DLP en línea, o automatiza con Terraform.
Applied Systems necesitaba solucionar el bajo rendimiento de la VPN, reducir la complejidad de la gestión y al mismo tiempo eliminar los riesgos asociados al acceso total de los usuarios a la red.
La empresa reemplazó sus soluciones VPN y de acceso a Internet saliente por la plataforma SSE de Cloudflare. Como resultado, Applied Systems obtuvo un control de acceso más granular, consolidó la administración y está ofreciendo mejores experiencias de usuario.
Con la plataforma unificada de servicios nativos de nube de Cloudflare, las organizaciones pueden implementar un modelo de seguridad Zero Trust que protege el acceso interno mejor que las VPN.
Aborda toda la variedad de requisitos relacionados con la seguridad y la red beneficiándote de una amplia interoperatibilidad y una red personalizable.
Mejora la experiencia del usuario con una red global que está a unos 50 ms de aproximadamente el95 % de los usuarios de Internet.
Evita un mayor número de ataques con información obtenida del redireccionamiento mediante proxy de aproximadamente el 20 % del tráfico de Internet y del bloqueo de ~215 mil millones de amenazas diarias.
Reduce la proliferación de herramientas y la fatiga por alertas unificando los servicios de seguridad que protegen el trabajo híbrido en una única interfaz de usuario.