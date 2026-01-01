A nuvem de conectividade da Cloudflare ajuda você a acelerar a adoção do Zero Trust. Aumente, e eventualmente substitua, sua VPN, descarregando seus usuários e aplicativos de maior risco rapidamente.
Acelere a adoção de um modelo de segurança Zero Trust e reduza o risco de violações que custam caro.
Reduz os tickets de TI e acelera a integração de novos funcionários com uma estratégia de acesso modernizada e visibilidade abrangente.
Elimina a frustração de usar uma VPN com o acesso contínuo e de baixa latência a aplicativos e outros recursos, alimentado por nossa enorme rede global.
Expande o escopo da substituição de VPN além de aplicativos e redes para infraestrutura.
Elimine o baixo desempenho e as vulnerabilidades inerentes do acesso VPN com o serviço acesso à rede Zero Trust (ZTNA) da Cloudflare.
Crie um processo de login consistente, semelhante ao SaaS, em todos os recursos internos. A integração com provedores de identidade preferenciais oferece aos usuários uma experiência familiar.
Aumente o desempenho do acesso remoto aproveitando a extensa rede global da Cloudflare. Os usuários desfrutam de desempenho rápido em qualquer lugar do mundo.
Elimine a confiança implícita de "insiders" da rede. Autentique cada solicitação com base na identidade do usuário, na postura do dispositivo e em outros fatores contextuais.
Melhore sua implantação do ZTNA ao longo do tempo. Comece com acesso sem cliente para obter um tempo rápido de valorização, depois adicione recursos baseados em cliente e adicione isolamento do navegador remoto e DLP in-line ou automatize com o Terraform.
A Applied Systems precisava lidar com o baixo desempenho da VPN e reduzir a complexidade do gerenciamento, eliminando os riscos de conceder aos usuários acesso total à rede.
A empresa substituiu suas soluções de VPN e acesso de saída à internet pela plataforma SSE da Cloudflare. Como resultado, a Applied Systems obteve um controle de acesso mais granular, consolidou a administração e está oferecendo melhores experiências do usuário.
Com a plataforma unificada de serviços nativos de nuvem da Cloudflare, as organizações podem implementar um modelo de segurança Zero Trust que protege o acesso interno melhor do que as VPNs.
Atenda a uma gama completa de requisitos de segurança e rede aproveitando a ampla interoperabilidade e a rede personalizável.
Ofereça melhores experiências do usuário com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de aproximadamente95% dos usuários da internet.
Evite mais ataques com inteligência coletada por meio de proxy em cerca de 20% da web e do bloqueio de ~215 bilhões de ameaças diariamente.
Reduza a proliferação de ferramentas e a fadiga de alertas unindo serviços de segurança de trabalho híbridos em uma única IU