Inscreva-se

Substitua sua VPN pela Cloudflare

Fortaleça a segurança com o acesso à rede Zero Trust rápido e confiável

A nuvem de conectividade da Cloudflare ajuda você a acelerar a adoção do Zero Trust. Aumente, e eventualmente substitua, sua VPN, descarregando seus usuários e aplicativos de maior risco rapidamente.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Shield with arrow icon
Reforce sua postura de segurança

Acelere a adoção de um modelo de segurança Zero Trust e reduza o risco de violações que custam caro.

Ease of use orange
Simplifique a complexidade operacional de TI

Reduz os tickets de TI e acelera a integração de novos funcionários com uma estratégia de acesso modernizada e visibilidade abrangente.

Lightning bolt icon
Oferece uma melhor experiência do usuário

Elimina a frustração de usar uma VPN com o acesso contínuo e de baixa latência a aplicativos e outros recursos, alimentado por nossa enorme rede global.

Maximiza seu impacto Zero Trust

Expande o escopo da substituição de VPN além de aplicativos e redes para infraestrutura.

Como funciona

Permite acesso interno mais rápido e seguro com o Zero Trust

Elimine o baixo desempenho e as vulnerabilidades inerentes do acesso VPN com o serviço acesso à rede Zero Trust (ZTNA) da Cloudflare.

  • Crie um processo de login consistente, semelhante ao SaaS, em todos os recursos internos. A integração com provedores de identidade preferenciais oferece aos usuários uma experiência familiar.

  • Aumente o desempenho do acesso remoto aproveitando a extensa rede global da Cloudflare. Os usuários desfrutam de desempenho rápido em qualquer lugar do mundo.

  • Elimine a confiança implícita de "insiders" da rede. Autentique cada solicitação com base na identidade do usuário, na postura do dispositivo e em outros fatores contextuais.

  • Melhore sua implantação do ZTNA ao longo do tempo. Comece com acesso sem cliente para obter um tempo rápido de valorização, depois adicione recursos baseados em cliente e adicione isolamento do navegador remoto e DLP in-line ou automatize com o Terraform.

Consulte a arquitetura de referência SASE

Estratégias para acelerar a substituição da VPN

Baixe o guia
A Applied Systems substituiu sua
VPN lenta pela Cloudflare

A Applied Systems precisava lidar com o baixo desempenho da VPN e reduzir a complexidade do gerenciamento, eliminando os riscos de conceder aos usuários acesso total à rede.

A empresa substituiu suas soluções de VPN e acesso de saída à internet pela plataforma SSE da Cloudflare. Como resultado, a Applied Systems obteve um controle de acesso mais granular, consolidou a administração e está oferecendo melhores experiências do usuário.


“Recebemos ótimos comentários sobre o Cloudflare Zero Trust. Ele é mais fácil de implantar e melhor para nossos funcionários. Estamos muito mais seguros como organização com a mesma quantidade de tempo disponível para nós.”

Pronto para planejar a substituição de sua VPN?

Fale conosco
Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare melhora o controle de acesso e a visibilidade

Com a plataforma unificada de serviços nativos de nuvem da Cloudflare, as organizações podem implementar um modelo de segurança Zero Trust que protege o acesso interno melhor do que as VPNs.

Cloud upload icon
Arquitetura combinável

Atenda a uma gama completa de requisitos de segurança e rede aproveitando a ampla interoperabilidade e a rede personalizável.

Desempenho

Ofereça melhores experiências do usuário com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de aproximadamente95% dos usuários da internet.

Inteligência contra ameaças

Evite mais ataques com inteligência coletada por meio de proxy em cerca de 20% da web e do bloqueio de ~215 bilhões de ameaças diariamente.

Shield with checkmark icon
Interface unificada:

Reduza a proliferação de ferramentas e a fadiga de alertas unindo serviços de segurança de trabalho híbridos em uma única IU

Perguntas frequentes sobre a substituição de VPNs

COMECE A USAR

SOLUÇÕES

SUPORTE

CONFORMIDADE

INTERESSE PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum