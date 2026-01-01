A Applied Systems precisava lidar com o baixo desempenho da VPN e reduzir a complexidade do gerenciamento, eliminando os riscos de conceder aos usuários acesso total à rede.

A empresa substituiu suas soluções de VPN e acesso de saída à internet pela plataforma SSE da Cloudflare. Como resultado, a Applied Systems obteve um controle de acesso mais granular, consolidou a administração e está oferecendo melhores experiências do usuário.



