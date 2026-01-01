Applied Systems에서는 사용자에게 전체 네트워크 액세스 권한을 부여하는 데 따른 위험을 제거하는 동시에 열악한 VPN 성능을 해결하고 관리의 복잡성을 줄여야 했습니다.

이 회사에서는 VPN 및 아웃바운드 인터넷 액세스 솔루션을 Cloudflare의 SSE 플랫폼으로 교체했습니다. 그 결과, Applied Systems에서는 더욱 세분화된 접근 제어를 확보하고 관리를 통합했으며 더 나은 사용자 경험을 제공하고 있습니다.



