최신화된 액세스 전략과 포괄적인 가시성으로 IT 티켓을 줄이고 신규 직원의 온보딩을 가속화합니다.
애플리케이션과 기타 리소스에 대해 Cloudflare의 방대한 전역 네트워크가 제공하는 원활하고 대기 시간이 짧은 액세스로 VPN 사용의 어려움을 해소합니다.
Cloudflare의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA)로 VPN 액세스의 열악한 성능과 본질적인 취약점을 제거하세요.
모든 내부 리소스에서 일관성 있는 SaaS형 로그인 과정을 생성합니다. 선호하는 ID 공급자와의 통합으로 사용자에게 익숙한 경험을 제공합니다.
Cloudflare의 광범위한 전역 네트워크를 활용하여 원격 액세스 성능을 개선합니다. 사용자는 전 세계 어디에서든 빠른 성능을 누릴 수 있습니다.
네트워크 ‘내부자’에 대한 암묵적인 신뢰를 제거합니다. 사용자 ID, 장치 상태, 기타 컨텍스트 요인에 기반하여 각 요청을 인증합니다.
시간이 지나면서 ZTNA 배포를 향상시킵니다. 빠른 가치 창출 시간을 위해 클라이언트리스 액세스로 시작한 다음, 클라이언트 기반 기능을 추가하고 인라인 RBI 및 DLP를 추가하거나 Terraform으로 자동화합니다.
Applied Systems에서는 사용자에게 전체 네트워크 액세스 권한을 부여하는 데 따른 위험을 제거하는 동시에 열악한 VPN 성능을 해결하고 관리의 복잡성을 줄여야 했습니다.
이 회사에서는 VPN 및 아웃바운드 인터넷 액세스 솔루션을 Cloudflare의 SSE 플랫폼으로 교체했습니다. 그 결과, Applied Systems에서는 더욱 세분화된 접근 제어를 확보하고 관리를 통합했으며 더 나은 사용자 경험을 제공하고 있습니다.
조직에서는 Cloudflare의 클라우드 네이티브 서비스 통합 플랫폼을 이용하여 내부 액세스를 VPN보다 안전하게 보호하는 Zero Trust 보안 모델을 구현할 수 있습니다.
광범위한 상호 운영성과 사용자 지정 가능한 네트워킹을 활용하여 모든 보안 및 네트워킹 요구 사항을 해결합니다.
인터넷 사용자의 최대 95%가 사용하는 약 50ms의 전역 네트워크를 통해 더 나은 사용자 경험을 제공합니다.
매일 웹의 최대 20%를 프록시 설정하고 ~2150억 건의 위협을 차단하여 수집한 인텔리전스를 통해 더 많은 공격을 방지합니다.
모든 하이브리드 근무 보안 서비스를 하나의 UI로 통합하여 무분별한 도구 확산과 알림 피로를 줄입니다.