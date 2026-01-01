S'inscrire

Renforcez la sécurité grâce à un accès réseau Zero Trust rapide et fiable

Le cloud de connectivité de Cloudflare vous aide à accélérer l'adoption de la sécurité Zero Trust. Améliorez (et, à terme, remplacez) votre VPN, en déchargeant rapidement les utilisateurs et les applications comportant le plus grand risque.

La différence Cloudflare
Renforcez votre stratégie de sécurité

Accélérez votre adoption d'un modèle de sécurité Zero Trust et réduisez le risque de coûteuses violations de la sécurité.

Simplifiez la complexité opérationnelle

Réduisez le nombre de tickets informatiques et accélérez l'intégration des nouveaux collaborateurs grâce à une stratégie d'accès modernisée et à une visibilité exhaustive.

Proposez de meilleures expériences utilisateur

Éliminez la frustration liée à l'utilisation d'un VPN en déployant un accès fluide, à faible latence, aux applications et autres ressources, grâce à la puissance de notre immense réseau mondial.

Maximisez l'impact du déploiement de la sécurité Zero Trust

Étendez l'impact du remplacement de votre VPN au-delà des applications et des réseaux, jusqu'à l'infrastructure.

Fonctionnement

Déployez un accès interne plus rapide et plus sûr grâce à la sécurité Zero Trust

Éliminez les performances insatisfaisantes et les vulnérabilités inhérentes à l'accès par VPN avec le service d'accès réseau Zero Trust (Zero Trust Network Access, ZTNA) de Cloudflare.

  • Créez un processus de connexion cohérent, semblable à celui d'une solution SaaS, à l'ensemble de vos ressources internes. L'intégration avec vos fournisseurs d'identité préférés permet de proposer aux utilisateurs une expérience familière.

  • Améliorez les performances d'accès à distance en tirant profit du vaste réseau mondial de Cloudflare. Les utilisateurs bénéficient de performances rapides, partout dans le monde.

  • Éliminez la confiance implicite accordée aux utilisateurs internes de votre réseau. Authentifiez chaque requête en fonction de l'identité de l'utilisateur, du niveau de sécurité de l'appareil et d'autres facteurs contextuels.

  • Améliorez votre déploiement du modèle ZTNA au fil du temps. Déployez d'abord un accès sans client, afin de réduire le délai de rentabilisation, puis ajoutez des fonctionnalités avec client ainsi que des fonctionnalités intégrées d'isolement de navigateur à distance et de prévention des pertes de données, ou automatisez votre déploiement avec Terraform.

Les stratégies permettant d'accélérer le remplacement de votre VPN

Applied Systems a remplacé son VPN, lent et peu performant, par Cloudflare

Applied Systems devait remédier aux performances insatisfaisantes de son VPN et réduire la complexité associée à sa gestion, tout en éliminant les risques qu'entraînaient les autorisations d'accès complet au réseau accordées aux utilisateurs.

L'entreprise a remplacé ses solutions VPN et d'accès Internet sortant par la plateforme SSE de Cloudflare. Applied Systems bénéficie ainsi d'un contrôle d'accès plus granulaire, a consolidé ses processus d'administration et propose de meilleures expériences aux utilisateurs.


« Nous avons recueilli d'excellents commentaires sur la solution Zero Trust de Cloudflare. Elle est plus facile à déployer et plus performante pour nos collaborateurs. Nous avons considérablement renforcé notre sécurité, en tant qu'entreprise, même sans avoir plus de temps à notre disposition. »

Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité de Cloudflare améliore le contrôle des accès et la visibilité

Avec la plateforme unifiée de services cloud-native de Cloudflare, les entreprises peuvent déployer un modèle de sécurité Zero Trust offrant une protection plus efficace des accès internes que les VPN.

Architecture composable

Répondez à un ensemble exhaustif de critères de sécurité et de connectivité réseau en tirant profit d'une interopérabilité étendue et d'une connectivité réseau personnalisable.

Performances

Proposez de meilleurs expériences utilisateur grâce à un réseau mondial présent à 50 ms seulement de 95 % des utilisateurs d'Internet.

Informations sur les menaces

Arrêtez davantage d'attaques grâce à des informations issues de la mise en proxy de près de 20 % d'Internet et du blocage de ~215 milliards de menaces chaque jour.

Interface unifiée

Réduisez le phénomène de prolifération des outils et la lassitude due aux alertes en unifiant les services de sécurisation du travail hybride sous une interface utilisateur unique.

