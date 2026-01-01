Applied Systems devait remédier aux performances insatisfaisantes de son VPN et réduire la complexité associée à sa gestion, tout en éliminant les risques qu'entraînaient les autorisations d'accès complet au réseau accordées aux utilisateurs.

L'entreprise a remplacé ses solutions VPN et d'accès Internet sortant par la plateforme SSE de Cloudflare. Applied Systems bénéficie ainsi d'un contrôle d'accès plus granulaire, a consolidé ses processus d'administration et propose de meilleures expériences aux utilisateurs.



