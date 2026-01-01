Le cloud de connectivité de Cloudflare vous aide à accélérer l'adoption de la sécurité Zero Trust. Améliorez (et, à terme, remplacez) votre VPN, en déchargeant rapidement les utilisateurs et les applications comportant le plus grand risque.
Accélérez votre adoption d'un modèle de sécurité Zero Trust et réduisez le risque de coûteuses violations de la sécurité.
Réduisez le nombre de tickets informatiques et accélérez l'intégration des nouveaux collaborateurs grâce à une stratégie d'accès modernisée et à une visibilité exhaustive.
Éliminez la frustration liée à l'utilisation d'un VPN en déployant un accès fluide, à faible latence, aux applications et autres ressources, grâce à la puissance de notre immense réseau mondial.
Étendez l'impact du remplacement de votre VPN au-delà des applications et des réseaux, jusqu'à l'infrastructure.
Éliminez les performances insatisfaisantes et les vulnérabilités inhérentes à l'accès par VPN avec le service d'accès réseau Zero Trust (Zero Trust Network Access, ZTNA) de Cloudflare.
Créez un processus de connexion cohérent, semblable à celui d'une solution SaaS, à l'ensemble de vos ressources internes. L'intégration avec vos fournisseurs d'identité préférés permet de proposer aux utilisateurs une expérience familière.
Améliorez les performances d'accès à distance en tirant profit du vaste réseau mondial de Cloudflare. Les utilisateurs bénéficient de performances rapides, partout dans le monde.
Éliminez la confiance implicite accordée aux utilisateurs internes de votre réseau. Authentifiez chaque requête en fonction de l'identité de l'utilisateur, du niveau de sécurité de l'appareil et d'autres facteurs contextuels.
Améliorez votre déploiement du modèle ZTNA au fil du temps. Déployez d'abord un accès sans client, afin de réduire le délai de rentabilisation, puis ajoutez des fonctionnalités avec client ainsi que des fonctionnalités intégrées d'isolement de navigateur à distance et de prévention des pertes de données, ou automatisez votre déploiement avec Terraform.
Applied Systems devait remédier aux performances insatisfaisantes de son VPN et réduire la complexité associée à sa gestion, tout en éliminant les risques qu'entraînaient les autorisations d'accès complet au réseau accordées aux utilisateurs.
L'entreprise a remplacé ses solutions VPN et d'accès Internet sortant par la plateforme SSE de Cloudflare. Applied Systems bénéficie ainsi d'un contrôle d'accès plus granulaire, a consolidé ses processus d'administration et propose de meilleures expériences aux utilisateurs.
Avec la plateforme unifiée de services cloud-native de Cloudflare, les entreprises peuvent déployer un modèle de sécurité Zero Trust offrant une protection plus efficace des accès internes que les VPN.
Répondez à un ensemble exhaustif de critères de sécurité et de connectivité réseau en tirant profit d'une interopérabilité étendue et d'une connectivité réseau personnalisable.
Proposez de meilleurs expériences utilisateur grâce à un réseau mondial présent à 50 ms seulement de 95 % des utilisateurs d'Internet.
Arrêtez davantage d'attaques grâce à des informations issues de la mise en proxy de près de 20 % d'Internet et du blocage de ~215 milliards de menaces chaque jour.
Réduisez le phénomène de prolifération des outils et la lassitude due aux alertes en unifiant les services de sécurisation du travail hybride sous une interface utilisateur unique.