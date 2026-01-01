Applied Systems necesitaba solucionar el rendimiento deficiente de la VPN, reducir la complejidad de la gestión y eliminar los riesgos asociados al acceso total de los usuarios a la red.

La empresa sustituyó su VPN y sus soluciones de acceso a Internet saliente por la plataforma SSE de Cloudflare. Como resultado, Applied Systems ofrece un control de acceso más granular, ha consolidado la gestión y ha mejorado las experiencias de usuario.



