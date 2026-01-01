La conectividad cloud de Cloudflare te ayuda a acelerar la implementación de la seguridad Zero Trust. Mejora y, con el tiempo, sustituye tu VPN, descargando rápidamente las aplicaciones y los usuarios de mayor riesgo.
Acelera la adopción de un modelo de seguridad Zero Trust y reduce el riesgo de sanciones caras.
Reduce el número de incidencias informáticas y acelera el alta de nuevos empleados con una estrategia de acceso modernizada y visibilidad completa.
Elimina la frustración de usar una VPN y ofrece acceso eficaz y de baja latencia a las aplicaciones y otros recursos, gracias a nuestra amplia red global.
Amplía el alcance de la sustitución de tu VPN a tu infraestructura, no solo a las aplicaciones y redes.
Elimina el rendimiento deficiente y las vulnerabilidades inherentes del acceso a través de VPN con el servicio de acceso a la red Zero Trust (ZTNA) de Cloudflare.
Crea un proceso de inicio de sesión coherente, similar al de SaaS, en todos los recursos internos. La integración con tus proveedores de identidad preferidos ofrece a los usuarios una experiencia de confianza.
Aumenta el rendimiento del acceso remoto aprovechando la vasta red global de Cloudflare. Los usuarios se benefician de un rendimiento rápido desde cualquier parte del mundo.
Elimina la confianza implícita de los "usuarios con información privilegiada" de la red. Autentica cada solicitud en función de la identidad del usuario, la postura del dispositivo y otros factores contextuales.
Mejora tu implementación de ZTNA con el tiempo. Empieza con el acceso sin cliente para obtener valor rápidamente, luego añade capacidades basadas en cliente, RBI y DLP en línea, o automatiza con Terraform.
Applied Systems necesitaba solucionar el rendimiento deficiente de la VPN, reducir la complejidad de la gestión y eliminar los riesgos asociados al acceso total de los usuarios a la red.
La empresa sustituyó su VPN y sus soluciones de acceso a Internet saliente por la plataforma SSE de Cloudflare. Como resultado, Applied Systems ofrece un control de acceso más granular, ha consolidado la gestión y ha mejorado las experiencias de usuario.
Con la plataforma unificada de servicios nativos de nube de Cloudflare, las organizaciones pueden implementar un modelo de seguridad Zero Trust que protege el acceso interno mejor que las VPN.
Aborda toda la gama de requisitos relacionados con la seguridad y la red beneficiándote de amplia interoperatibilidad y de una red personalizable.
Mejora la experiencia de usuario con una red global que está a unos 50 ms de aproximadamente el95 % de los usuarios de Internet.
Evita un mayor número de ataques con información obtenida del redireccionamiento mediante proxy de aproximadamente el 20 % del tráfico de Internet y del bloqueo de ~215 mil millones de amenazas diarias.
Reduce la proliferación de herramientas y la fatiga por alertas unificando los servicios de seguridad que protegen el trabajo híbrido en una única interfaz de usuario.