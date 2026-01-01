Aislamiento de navegador de Cloudflare
Aislamiento remoto del navegador (RBI) eficaz
La función de aislamiento de navegador ejecuta todo el código en el perímetro de nuestra red global, aislando así a los usuarios del ransomware, el phishing y las vulnerabilidades zero-day del navegador.
Ventajas del aislamiento de navegador de Cloudflare
Implementa al instante políticas de aislamiento remoto del navegador
Protege tus sitios, tus aplicaciones SaaS y tus aplicaciones autoalojadas con políticas preestablecidas de aislamiento del navegador en el panel de control de Cloudflare.
Aísla los recursos de manera condicional
Implementa el aislamiento remoto del navegador por aplicación, por política, solo para sitios sospechosos o con controles adicionales de pérdida de datos.
Amplía los controles de seguridad
Integra de forma nativa el aislamiento remoto del navegador con los servicios Zero Trust de Cloudflare, incluida la seguridad del correo electrónico, para un enfoque de seguridad por capas.
Supera las expectativas de los usuarios
Haz invisible tu seguridad con la innovadora solución de aislamiento remoto del navegador y una latencia ultrabaja adecuada para la navegación diaria.
CÓMO FUNCIONA
Ampliar Zero Trust a la navegación en Internet
Aplicar Zero Trust a la navegación significa que, por defecto, no se debe confiar en la ejecución de ninguna operación (código o interacción) en los dispositivos.
A diferencia de los métodos heredados de aislamiento remoto del navegador, nuestra tecnología patentada elimina tener que elegir entre seguridad y rendimiento, y es tan rápida que parece una navegación local.
Descubre cómo funciona el aislamiento de navegador dentro de la plataforma SASE de Cloudflare
RECONOCIMIENTO DE ANALISTAS
Lo que dicen los principales analistas
Gartner nombra a Cloudflare "visionario" en su informe "Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms", 2025
Hemos obtenido la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en "The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.er trimestre de 2025"
Cloudflare ha sido reconocida como una empresa con un rendimiento sólido en el informe "The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.º trimestre de 2025".
Qué dicen nuestros clientes
"Empezamos a utilizar la función de aislamiento de navegador de Cloudflare para proporcionar la mejor seguridad posible para los datos de nuestros clientes y para proteger a nuestros usuarios contra el malware. Funcionaba tan bien que me olvidaba de que la había implementado".
Director técnico, PensionBee
PRINCIPALES CASOS DE USO DEL AISLAMIENTO DE NAVEGADOR
El aislamiento de navegador de Cloudflare ejecuta el código del navegador lejos de los dispositivos locales a fin de bloquear los ataques y ofrecer experiencias de usuario rápidas y con capacidad de respuesta
Protégete contra el ransomware
Aísla la navegación para bloquear los ataques de ransomware, antes de que se propaguen a las redes internas.
Bloquea los ataques de phishing
Mitiga los intentos de phishing abriendo los enlaces sospechosos contenidos en los correos electrónicos en un navegador aislado.
Protege el acceso de terceros
Guarda y protege con facilidad los datos a los que acceden los usuarios externos desde dispositivos BYOD o no gestionados.