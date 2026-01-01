Isolamento de Navegadores da Cloudflare
Isolamento de navegador remoto (RBI) de alto desempenho
O Isolamento do navegador executa todo o código na borda de nossa rede global, isolando os usuários contra ransomware, phishing e vulnerabilidades de dia zero do navegador.
Benefícios do Isolamento do navegador da Cloudflare
Implantar rapidamente políticas de isolamento do navegador remoto
Proteja sites, aplicativos SaaS e auto-hospedados com políticas predefinidas de isolamento do navegador no painel da Cloudflare.
Isolar recursos condicionalmente
Implemente o Isolamento do navegador remoto por aplicativo, por política, somente para sites suspeitos ou com controles adicionais contra perda de dados.
Estenda os controles de segurança
Integre nativamente o isolamento do navegador remoto aos serviços Zero Trust da Cloudflare, incluindo segurança de e-mail, para uma abordagem de segurança em camadas.
Supere as expectativas dos usuários
Mantenha a segurança invisível com isolamento do navegador remoto inovador e latência extremamente baixa, adequada para a navegação diária.
COMO FUNCIONA
Estenda o Zero Trust para a navegação na internet
Aplicar o Zero Trust à navegação significa não confiar em nenhum código ou interação o suficiente para serem executados nos dispositivos por padrão.
Ao contrário dos métodos legados de isolamento do navegador remoto, nossa tecnologia patenteada elimina compensações entre segurança e desempenho e é tão rápida que parece uma navegação local.
Saiba como funciona o isolamento do navegador na plataforma SASE da Cloudflare
RECONHECIMENTO DE ANALISTAS
O que dizem os principais analistas
A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025
Obteve a 2ª maior pontuação na categoria “Estratégia” no The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 de 2025
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Colaboration Security Solutions, T2 de 2025
O que nossos clientes dizem
“Começamos a usar o Isolamento do navegador da Cloudflare para ajudar a fornecer a melhor segurança para os dados de nossos clientes e proteger os funcionários contra malware. Funcionou tão bem que até me esqueci de que estava ativado."
CTO — PensionBee
PRINCIPAIS CASOS DE USO DO ISOLAMENTO DO NAVEGADOR
O Isolamento do navegador da Cloudflare executa o código do navegador longe dos dispositivos locais, ajudando a prevenir ataques e proporcionando uma experiência do usuário rápida e responsiva
Proteger contra ransomware
Isole a navegação para bloquear ataques de ransomware, antes que eles se espalhem para redes internas.
Impedir ataques de phishing
Mitigue as tentativas de phishing abrindo links de e-mail suspeitos em um navegador isolado.
Acesso seguro para terceiros
Contenha e proteja facilmente os dados que usuários externos acessam de dispositivos BYOD ou não gerenciados.