Isolamento de Navegadores da Cloudflare

Isolamento de navegador remoto (RBI) de alto desempenho

O Isolamento do navegador executa todo o código na borda de nossa rede global, isolando os usuários contra ransomware, phishing e vulnerabilidades de dia zero do navegador.

Benefícios do Isolamento do navegador da Cloudflare

ícone - raio de desempenho
Implantar rapidamente políticas de isolamento do navegador remoto

Proteja sites, aplicativos SaaS e auto-hospedados com políticas predefinidas de isolamento do navegador no painel da Cloudflare.

Marca de proteção do escudo de segurança - ícone
Isolar recursos condicionalmente

Implemente o Isolamento do navegador remoto por aplicativo, por política, somente para sites suspeitos ou com controles adicionais contra perda de dados.

Bloco Eyeball - Ícone
Estenda os controles de segurança

Integre nativamente o isolamento do navegador remoto aos serviços Zero Trust da Cloudflare, incluindo segurança de e-mail, para uma abordagem de segurança em camadas.

Chave de desempenho - Ícone
Supere as expectativas dos usuários

Mantenha a segurança invisível com isolamento do navegador remoto inovador e latência extremamente baixa, adequada para a navegação diária.

Página do produto Isolamento do navegador - COMO FUNCIONA - diagrama

COMO FUNCIONA

Estenda o Zero Trust para a navegação na internet

Aplicar o Zero Trust à navegação significa não confiar em nenhum código ou interação o suficiente para serem executados nos dispositivos por padrão.

Ao contrário dos métodos legados de isolamento do navegador remoto, nossa tecnologia patenteada elimina compensações entre segurança e desempenho e é tão rápida que parece uma navegação local.

Saiba como funciona o isolamento do navegador na plataforma SASE da Cloudflare

Veja a arquitetura de referência

RECONHECIMENTO DE ANALISTAS

O que dizem os principais analistas

Imagem de analista - Gartner
A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025
Leia o relatório
Imagem do analista - Forrester
Obteve a 2ª maior pontuação na categoria “Estratégia” no The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 de 2025
Leia o relatório
Imagem do analista - Forrester
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Colaboration Security Solutions, T2 de 2025
Leia o relatório

O que nossos clientes dizem

Acesso ZT - Depoimento - Conteúdo - imagem
Página do produto Isolamento do navegador - Depoimento - Logotipo

“Começamos a usar o Isolamento do navegador da Cloudflare para ajudar a fornecer a melhor segurança para os dados de nossos clientes e proteger os funcionários contra malware. Funcionou tão bem que até me esqueci de que estava ativado."

CTO — PensionBee

PRINCIPAIS CASOS DE USO DO ISOLAMENTO DO NAVEGADOR

O Isolamento do navegador da Cloudflare executa o código do navegador longe dos dispositivos locais, ajudando a prevenir ataques e proporcionando uma experiência do usuário rápida e responsiva

Ícone de DDoS com pedido de resgate
Proteger contra ransomware

Isole a navegação para bloquear ataques de ransomware, antes que eles se espalhem para redes internas.

Ícone de escritório de filial
Impedir ataques de phishing

Mitigue as tentativas de phishing abrindo links de e-mail suspeitos em um navegador isolado.

Ícone de engrenagem de otimização
Acesso seguro para terceiros

Contenha e proteja facilmente os dados que usuários externos acessam de dispositivos BYOD ou não gerenciados.

Explore os casos de uso

Ajudar organizações em todo o mundo a progredir em direção ao Zero Trust

Veja os estudos de casos

Recursos

Miniatura - Insight - Modelo 1 Lâmpada
Neutralize o phishing com isolamento de link de e-mail
Leia o resumo da solução
Miniatura de artigo técnico - versão 1
Como redefinimos a segurança do isolamento do navegador
Baixar o artigo técnico
Miniatura de vídeo
Defesa contra ameaças de phishing multicanal
Assista à demonstração

Perguntas frequentes

Ícone de escudo de proteção de segurança

Adquira o Isolamento do navegador da Cloudflare para sua empresa

Fale com um especialista
