Cloudflare Browser Isolation
Browser Isolation remoto (RBI) ad alte prestazioni
Browser Isolation esegue tutto il codice sul perimetro della nostra rete globale, isolando gli utenti da ransomware, phishing e vulnerabilità zero-day del browser.
Vantaggi di Cloudflare Browser Isolation
Distribuisci rapidamente i criteri di Browser Isolation remoto
Proteggi siti, SaaS e app self-hosted con criteri di isolamento del browser preimpostate nel dashboard di Cloudflare.
Isola le risorse in modo condizionale
Implementa Browser Isolation remoto in base all'applicazione, alla politica, solo per i siti sospetti o con controlli aggiuntivi sulla perdita di dati.
Estendi i controlli di sicurezza
Integra nativamente Browser Isolation remoto con i servizi Zero Trust di Cloudflare, inclusa la sicurezza della posta elettronica, per un approccio alla sicurezza a più livelli.
Supera le aspettative degli utenti
Mantieni la sicurezza invisibile con l'innovativo Browser Isolation remoto e la latenza estremamente bassa adatta alla navigazione di tutti i giorni.
COME FUNZIONA
Estendi Zero Trust alla navigazione su Internet
L'applicazione di Zero Trust alla navigazione significa che nessun codice o interazione dovrebbe essere considerato attendibile per l'esecuzione sui dispositivi per impostazione predefinita.
A differenza dei metodi di Browser Isolation remoto legacy, la nostra tecnologia brevettata elimina i compromessi in termini di sicurezza e prestazioni ed è così veloce che sembra proprio la navigazione locale.
Scopri come Browser Isolation funziona all'interno della piattaforma SASE di Cloudflare
RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA
Cosa dicono i principali analisti
Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria "Strategia" in The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 2025
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 2025
Cosa dicono i clienti
“Abbiamo iniziato a utilizzare Cloudflare Browser Isolation per contribuire a fornire la migliore sicurezza per i dati dei nostri clienti e proteggere i dipendenti dai malware. Ha funzionato così bene che me ne sono quasi dimenticato".
CTO — PensionBee
PRINCIPALI CASI D'USO DI BROWSER ISOLATION
Cloudflare Browser Isolation esegue il codice del browser lontano dai dispositivi locali, aiutando a prevenire gli attacchi e offrendo un'esperienza utente veloce e reattiva
Proteggiti dal ransomware
Isola la navigazione per bloccare gli attacchi ransomware prima che si diffondano nelle reti interne.
Contrasta gli attacchi di phishing
Contribuisci a mitigare l'impatto del phishing aprendo collegamenti e-mail sospetti in un browser isolato.
Accesso sicuro di terzi
Includi e proteggi facilmente i dati a cui gli utenti esterni accedono da dispositivi BYOD o non gestiti.