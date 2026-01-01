In genere, i browser caricano ed eseguono il codice in locale sul dispositivo dell'utente, incluso il codice proveniente da origini sconosciute o non attendibili. Cloudflare Browser Isolation carica ed esegue il codice in un ambiente isolato nel cloud, lontano dai dispositivi degli utenti e dalle reti locali. Questo assicura che il codice non sicuro o dannoso non influisca su quei dispositivi e reti, proprio come la quarantena può fermare la diffusione delle malattie. Il risultato è che utenti, dispositivi e organizzazioni sono protetti da ransomware, download drive-by, minacce zero-day e altri attacchi.