Cloudflare Browser Isolation

Browser Isolation remoto (RBI) ad alte prestazioni

Browser Isolation esegue tutto il codice sul perimetro della nostra rete globale, isolando gli utenti da ransomware, phishing e vulnerabilità zero-day del browser.

Vantaggi di Cloudflare Browser Isolation

Distribuisci rapidamente i criteri di Browser Isolation remoto

Proteggi siti, SaaS e app self-hosted con criteri di isolamento del browser preimpostate nel dashboard di Cloudflare.

Isola le risorse in modo condizionale

Implementa Browser Isolation remoto in base all'applicazione, alla politica, solo per i siti sospetti o con controlli aggiuntivi sulla perdita di dati.

Estendi i controlli di sicurezza

Integra nativamente Browser Isolation remoto con i servizi Zero Trust di Cloudflare, inclusa la sicurezza della posta elettronica, per un approccio alla sicurezza a più livelli.

Supera le aspettative degli utenti

Mantieni la sicurezza invisibile con l'innovativo Browser Isolation remoto e la latenza estremamente bassa adatta alla navigazione di tutti i giorni.

COME FUNZIONA

Estendi Zero Trust alla navigazione su Internet

L'applicazione di Zero Trust alla navigazione significa che nessun codice o interazione dovrebbe essere considerato attendibile per l'esecuzione sui dispositivi per impostazione predefinita.

A differenza dei metodi di Browser Isolation remoto legacy, la nostra tecnologia brevettata elimina i compromessi in termini di sicurezza e prestazioni ed è così veloce che sembra proprio la navigazione locale.

Scopri come Browser Isolation funziona all'interno della piattaforma SASE di Cloudflare

Guarda l'architettura di riferimento

RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA

Cosa dicono i principali analisti

Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Leggi il report
Ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria "Strategia" in The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 2025
Leggi il report
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 2025
Leggi il report

Cosa dicono i clienti

“Abbiamo iniziato a utilizzare Cloudflare Browser Isolation per contribuire a fornire la migliore sicurezza per i dati dei nostri clienti e proteggere i dipendenti dai malware. Ha funzionato così bene che me ne sono quasi dimenticato".

CTO —  PensionBee

Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco
PRINCIPALI CASI D'USO DI BROWSER ISOLATION

Cloudflare Browser Isolation esegue il codice del browser lontano dai dispositivi locali, aiutando a prevenire gli attacchi e offrendo un'esperienza utente veloce e reattiva

Proteggiti dal ransomware

Isola la navigazione per bloccare gli attacchi ransomware prima che si diffondano nelle reti interne.

Contrasta gli attacchi di phishing

Contribuisci a mitigare l'impatto del phishing aprendo collegamenti e-mail sospetti in un browser isolato.

Accesso sicuro di terzi

Includi e proteggi facilmente i dati a cui gli utenti esterni accedono da dispositivi BYOD o non gestiti.

Esplora i casi d'uso

Aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a progredire verso Zero Trust

Visualizza i case study

Risorse

Neutralizza il phishing con l'isolamento del collegamento e-mail
Leggi la sintesi della soluzione
Come ridefiniamo la sicurezza dell'isolamento del browser
Ottieni il whitepaper
Difesa dalle minacce di phishing multicanale
Guarda una demo

Domande frequenti

Ottieni Cloudflare Browser Isolation per la tua azienda

Parla con un esperto
