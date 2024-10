Cloudflare è una piattaforma cloud globale che offre una serie di servizi di rete ad aziende di tutte le dimensioni, in tutto il mondo, rendendole più sicure e migliorando nel contempo le prestazioni e l'affidabilità delle loro proprietà Internet strategiche. Il 13 settembre 2019, Cloudflare ha fatto il suo debutto sul mercato pubblico, suonando la campanella al New York Stock Exchange e diventando una società quotata in borsa (NYSE: NET).