Cloudflare 브라우저 격리

고성능 원격 브라우저 격리(RBI)

브라우저 격리는 모든 코드를 Cloudflare의 전역 네트워크 에지에서 실행하여 랜섬웨어, 피싱, zero-day 브라우저 취약점으로부터 사용자를 보호합니다.

Cloudflare 브라우저 격리의 이점

아이콘 - 성능 볼트
원격 브라우저 격리(RBI) 정책 빠르게 배포하기

Cloudflare 대시보드에서 미리 설정된 브라우저 격리 정책으로 사이트, SaaS, 자체 호스팅 애플리케이션을 보호합니다.

보안 실드 보호 체크 마크 - 아이콘
조건부 리소스 격리

애플리케이션별로, 정책별로, 의심스러운 사이트에서만 또는 추가적인 데이터 손실 제어에 따라 RBI를 구현합니다.

Eyeball 타일 - 아이콘
보안 제어 확장

이메일 보안을 포함하여 RBI와 Cloudflare의 Zero Trust 서비스를 기본적으로 통합하여 계층화된 보안 접근 방식을 제공합니다.

성능 렌치 - 아이콘
사용자 기대 뛰어넘기

일상적인 브라우징에 적합한 혁신적인 RBI 및 매우 짧은 대기 시간으로 보안을 눈에 띄지 않게 유지합니다.

브라우저 격리 제품 페이지 - 작동 원리 - 다이어그램

작동 방식

Zero Trust를 인터넷 브라우징으로 확장

Zero Trust를 브라우저에 추가하면 기본적으로 장치에서 실행되는 코드나 상호작용을 신뢰하지 않습니다.

레거시 RBI 방식과 다르게, Cloudflare의 특허받은 기술 덕분에 보안과 성능의 절충이 없어지고, 매우 빠른 속도로 인해 로컬 브라우징인 듯한 느낌이 듭니다.

Cloudflare의 SASE 플랫폼에서 브라우저 격리가 작동하는 방법 알아보기

참조 아키텍처 확인

분석가의 인정

주요 분석가 의견

분석가 이미지 - Gartner
Cloudflare, 2025년 Gartner® Magic Quadrant™의 SASE 플랫폼 부문에서 비저너리로 선정
보고서 읽기
분석가 이미지 - Forrester
The Forrester Wave™: Zero Trust 플랫폼, 2025년 3분기에서 '전략' 부문 2위 선정
보고서 읽기
분석가 이미지 - Forrester
Cloudflare, Forrester Wave™: 2025년 2분기 이메일, 메시징, 협업 보안 솔루션 부문에서 우수 성과 기업으로 선정
보고서 읽기

고객 후기

ZT Access - 고객 후기 - 콘텐츠 - 이미지
브라우저 격리 제품 페이지 - 추천글 - 로고

"우리는 고객 데이터에 최상의 보안을 제공하고 맬웨어로부터 직원을 보호하기 위해 Cloudflare 브라우저 격리를 사용하기 시작했습니다. 대단히 잘 작동해서 켜져 있는지도 모를 정도입니다."

CTO — PensionBee

Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색
주요 브라우저 격리 사용 사례

Cloudflare 브라우저 격리는 로컬 장치에서 떨어진 곳에서 브라우저 코드를 실행하여 공격을 방지하고, 빠르고 민첩하게 반응하는 사용자 경험을 제공합니다

DDoS 랜섬 아이콘
랜섬웨어 방어

랜섬웨어 공격이 내부 네트워크에 퍼지기 전에 브라우징을 격리하여 차단합니다.

지사 아이콘
피싱 공격 차단

격리된 브라우저에서 의심스러운 이메일 링크를 열어 피싱 시도를 완화합니다.

최적화 기어 아이콘
타사 액세스 보호

외부 사용자가 BYOD 또는 비관리형 장치에서 액세스하는 데이터를 쉽게 격리하고 보호합니다.

사용 사례 살펴보기

전 세계의 여러 조직에서 Zero Trust로 나아갈 수 있도록 지원합니다

사례 연구 보기

리소스

썸네일 - 인사이트 - 템플릿 1 전구
이메일 링크 격리로 피싱을 무력화
솔루션 요약 읽기
백서 썸네일 - 버전 1
Cloudflare에서 브라우저 격리 보안을 재정의하는 방법
백서 다운로드
비디오 썸네일
멀티 채널 피싱 위협 방어
데모 보기

FAQ

보안 실드 보호 아이콘

엔터프라이즈에 Cloudflare 브라우저 격리 도입하기

