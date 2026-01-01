Cloudflare 브라우저 격리의 이점
원격 브라우저 격리(RBI) 정책 빠르게 배포하기
Cloudflare 대시보드에서 미리 설정된 브라우저 격리 정책으로 사이트, SaaS, 자체 호스팅 애플리케이션을 보호합니다.
조건부 리소스 격리
애플리케이션별로, 정책별로, 의심스러운 사이트에서만 또는 추가적인 데이터 손실 제어에 따라 RBI를 구현합니다.
보안 제어 확장
이메일 보안을 포함하여 RBI와 Cloudflare의 Zero Trust 서비스를 기본적으로 통합하여 계층화된 보안 접근 방식을 제공합니다.
사용자 기대 뛰어넘기
일상적인 브라우징에 적합한 혁신적인 RBI 및 매우 짧은 대기 시간으로 보안을 눈에 띄지 않게 유지합니다.
작동 방식
Zero Trust를 인터넷 브라우징으로 확장
Zero Trust를 브라우저에 추가하면 기본적으로 장치에서 실행되는 코드나 상호작용을 신뢰하지 않습니다.
레거시 RBI 방식과 다르게, Cloudflare의 특허받은 기술 덕분에 보안과 성능의 절충이 없어지고, 매우 빠른 속도로 인해 로컬 브라우징인 듯한 느낌이 듭니다.
고객 후기
"우리는 고객 데이터에 최상의 보안을 제공하고 맬웨어로부터 직원을 보호하기 위해 Cloudflare 브라우저 격리를 사용하기 시작했습니다. 대단히 잘 작동해서 켜져 있는지도 모를 정도입니다."
CTO — PensionBee
주요 브라우저 격리 사용 사례
Cloudflare 브라우저 격리는 로컬 장치에서 떨어진 곳에서 브라우저 코드를 실행하여 공격을 방지하고, 빠르고 민첩하게 반응하는 사용자 경험을 제공합니다
랜섬웨어 방어
랜섬웨어 공격이 내부 네트워크에 퍼지기 전에 브라우징을 격리하여 차단합니다.
피싱 공격 차단
격리된 브라우저에서 의심스러운 이메일 링크를 열어 피싱 시도를 완화합니다.
타사 액세스 보호
외부 사용자가 BYOD 또는 비관리형 장치에서 액세스하는 데이터를 쉽게 격리하고 보호합니다.