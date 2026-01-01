Cloudflare Browser Isolation
Isolement de navigateur à distance (RBI) hautes performances
Le service d'isolement de navigateur exécute l'ensemble du code à la périphérie de notre réseau mondial, isolant ainsi les utilisateurs des rançongiciels, des attaques par phishing et des vulnérabilités zero-day ciblant les navigateurs.
Les avantages de Cloudflare Browser Isolation
Déployez rapidement des politiques d'isolement de navigateur à distance
Protégez vos sites, ainsi que vos applications SaaS et auto-hébergées, grâce à des politiques d'isolement de navigateur prédéfinies dans le tableau de bord Cloudflare.
Appliquez l'isolement conditionnel des ressources
Déployez l'isolement de navigateur à distance en fonction des applications et des politiques, pour les sites suspects uniquement ou parallèlement à d'autres contrôles de la prévention des pertes de données.
Étendez les mesures de contrôle de la sécurité
Intégrez nativement l'isolement de navigateur à distance aux services Zero Trust de Cloudflare, notamment la sécurité du courrier électronique, afin de déployer une approche de sécurité par couches.
Dépassez les attentes de vos utilisateurs
Garantissez l'invisibilité de votre sécurité grâce des fonctionnalités innovantes d'isolement de navigateur à distance et de latence ultra-faible, parfaitement adaptées à l'activité de navigation quotidienne.
FONCTIONNEMENT
Étendre le Zero Trust à la navigation Internet
L’application du Zero Trust à l’activité de navigation implique qu’aucune opération (code ou interaction) ne doit être exécutée sur les appareils par défaut.
À la différence des méthodes d’isolement de navigateur à distance (RBI, Remote Browser Isolation) existantes, notre technologie brevetée élimine les compromis en matière de sécurité et de performances, ce qui permet une rapidité vraiment comparable à une expérience de navigation locale.
Découvrez comment l'isolement de navigateur fonctionne au sein de la plateforme SASE de Cloudflare
RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES
Ce qu'en disent les principaux analystes
Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE
Deuxième meilleur score dans la catégorie « Stratégie » du rapport The Forrester Wave™ consacré aux plateformes Zero Trust du troisième trimestre 2025
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025.
Ce que nos clients en disent
« Nous avons commencé à utiliser la solution d'isolement de navigateur de Cloudflare afin d'offrir la meilleure sécurité qui soit aux données de nos clients et de protéger notre personnel contre les logiciels malveillants. La solution fonctionnait tellement bien que j'ai fini par oublier que je l'avais déployée. »
CTO — PensionBee
PRINCIPAUX SCÉNARIOS D'UTILISATION DE BROWSER ISOLATION
La solution Cloudflare Browser Isolation exécute le code du navigateur loin des appareils locaux afin de prévenir les attaques et d'assurer une expérience utilisateur rapide et réactive
Protégez-vous contre les rançongiciels
Isolez l'activité de navigation afin de bloquer les tentatives d'attaques par rançongiciel avant qu'elles ne puissent s'étendre aux réseaux internes.
Déjouez les attaques par phishing
Atténuez les tentatives d'attaque par phishing en ouvrant les liens suspects contenus dans les e-mails dans un navigateur isolé.
Sécurisez l'accès des tiers
Contenez et protégez facilement les données auxquelles les utilisateurs externes accèdent depuis des appareils personnels (BYOD) ou non gérés.