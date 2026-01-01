S'inscrire

Cloudflare Browser Isolation

Isolement de navigateur à distance (RBI) hautes performances

Le service d'isolement de navigateur exécute l'ensemble du code à la périphérie de notre réseau mondial, isolant ainsi les utilisateurs des rançongiciels, des attaques par phishing et des vulnérabilités zero-day ciblant les navigateurs.

Les avantages de Cloudflare Browser Isolation

Déployez rapidement des politiques d'isolement de navigateur à distance

Protégez vos sites, ainsi que vos applications SaaS et auto-hébergées, grâce à des politiques d'isolement de navigateur prédéfinies dans le tableau de bord Cloudflare.

Appliquez l'isolement conditionnel des ressources

Déployez l'isolement de navigateur à distance en fonction des applications et des politiques, pour les sites suspects uniquement ou parallèlement à d'autres contrôles de la prévention des pertes de données.

Étendez les mesures de contrôle de la sécurité

Intégrez nativement l'isolement de navigateur à distance aux services Zero Trust de Cloudflare, notamment la sécurité du courrier électronique, afin de déployer une approche de sécurité par couches.

Dépassez les attentes de vos utilisateurs

Garantissez l'invisibilité de votre sécurité grâce des fonctionnalités innovantes d'isolement de navigateur à distance et de latence ultra-faible, parfaitement adaptées à l'activité de navigation quotidienne.

Page produit Browser Isolation — FONCTIONNEMENT — Schéma

FONCTIONNEMENT

Étendre le Zero Trust à la navigation Internet

L’application du Zero Trust à l’activité de navigation implique qu’aucune opération (code ou interaction) ne doit être exécutée sur les appareils par défaut.

À la différence des méthodes d’isolement de navigateur à distance (RBI, Remote Browser Isolation) existantes, notre technologie brevetée élimine les compromis en matière de sécurité et de performances, ce qui permet une rapidité vraiment comparable à une expérience de navigation locale.

Découvrez comment l'isolement de navigateur fonctionne au sein de la plateforme SASE de Cloudflare

Voir l'architecture de référence

RECONNAISSANCE PAR LES ANALYSTES

Ce qu'en disent les principaux analystes

Cloudflare a été nommée Visionary (Entreprise visionnaire) dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2025 consacré aux plateformes SASE
Consulter le rapport
Deuxième meilleur score dans la catégorie « Stratégie » du rapport The Forrester Wave™ consacré aux plateformes Zero Trust du troisième trimestre 2025
Consulter le rapport
Cloudflare a été nommée Strong Performer (Fournisseur performant) dans le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de sécurité du courrier électronique, des plateformes de messagerie et des applications collaboratives du deuxième trimestre 2025.
Consulter le rapport

Ce que nos clients en disent

Page produit Browser Isolation — Témoignage — Logo

« Nous avons commencé à utiliser la solution d'isolement de navigateur de Cloudflare afin d'offrir la meilleure sécurité qui soit aux données de nos clients et de protéger notre personnel contre les logiciels malveillants. La solution fonctionnait tellement bien que j'ai fini par oublier que je l'avais déployée. »

CTO —  PensionBee

PRINCIPAUX SCÉNARIOS D'UTILISATION DE BROWSER ISOLATION

La solution Cloudflare Browser Isolation exécute le code du navigateur loin des appareils locaux afin de prévenir les attaques et d'assurer une expérience utilisateur rapide et réactive

Protégez-vous contre les rançongiciels

Isolez l'activité de navigation afin de bloquer les tentatives d'attaques par rançongiciel avant qu'elles ne puissent s'étendre aux réseaux internes.

Déjouez les attaques par phishing

Atténuez les tentatives d'attaque par phishing en ouvrant les liens suspects contenus dans les e-mails dans un navigateur isolé.

Sécurisez l'accès des tiers

Contenez et protégez facilement les données auxquelles les utilisateurs externes accèdent depuis des appareils personnels (BYOD) ou non gérés.

Explorez les scénarios d'utilisation

Nous aidons les entreprises du monde entier à progresser dans l'adoption du Zero Trust

Voir les études de cas

Ressources

Neutralisez le phishing grâce à l'isolement des liens contenus dans les e-mails
Consulter la présentation de solution
Comment nous redéfinissions la sécurité grâce à l'isolement de navigateur
Télécharger le livre blanc
Protection contre le phishing multicanal
Regarder la démo

FAQ

Déployez Cloudflare Browser Isolation dans votre entreprise

Contacter un expert
