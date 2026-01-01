Cloudflare Browser Isolation

L’application du Zero Trust à l’activité de navigation implique qu’aucune opération (code ou interaction) ne doit être exécutée sur les appareils par défaut.

À la différence des méthodes d’isolement de navigateur à distance (RBI, Remote Browser Isolation) existantes, notre technologie brevetée élimine les compromis en matière de sécurité et de performances, ce qui permet une rapidité vraiment comparable à une expérience de navigation locale.