M. Seifert est notre Chief Financial Officer depuis juin 2017. Avant de nous rejoindre, il a été Executive Vice President et Chief Financial Officer de Symantec Corporation, un fournisseur de logiciels et de services de cybersécurité, de mars 2014 à novembre 2016. Il a également servi Symantec à titre consultatif de décembre 2016 à mars 2017. De décembre 2012 à mars 2014, M. Seifert a été Executive Vice President et Chief Financial Officer de Brightstar Corp, une entreprise de distribution de services sans fil et d'autres services. D'octobre 2009 à septembre 2012, il a occupé les postes de Senior Vice President et de Chief Financial Officer chez Advanced Micro Devices Inc., une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs, pour laquelle il a également été CEO par intérim de janvier 2011 à août 2011. M. Seifert est actuellement membre du conseil d'administration de First Derivatives plc, un éditeur de logiciels d'analyse ultra-performants. Il a précédemment siégé au conseil d'administration de CompuGroup Medical SE, un fournisseur de services de santé en ligne, et d'IPG Photonics Corporation, un fabricant de lasers guidés par fibre optique. M. Seifert est titulaire d'une licence en Business Administration (gestion d'entreprise) et d'un MBA obtenus auprès de l'université Friedrich-Alexander, ainsi que d'un master en mathématiques et en économie délivré par la Wayne State University.