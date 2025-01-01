S’inscrire

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Ses solutions permettent à ses clients de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native afin de permettre à toutes les entreprises de bénéficier du contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations.

20 %

de l'ensemble des sites web sont protégés par Cloudflare

+ de 330

villes réparties dans plus de 125 pays, voilà ce que couvre le réseau Cloudflare

36 %

des entreprises figurant au Fortune 500 sont des clients Cloudflare

2010

Lancement de Cloudflare

4 600

collaborateurs au total

17

bureaux à travers le monde

Direction

Matthew Prince

Cofondateur et CEO

Matthew Prince

Cofondateur et CEO

Matthew Prince est le cofondateur et le CEO de Cloudflare, dont la mission consiste à contribuer à bâtir un Internet meilleur. L'entreprise gère aujourd'hui l'un des plus grands réseaux au monde, qui s'étend sur plus de 330 villes réparties dans plus de 125 pays. Matthew est un Technology Pioneer (Pionnier en matière de technologies) du Forum économique mondial, membre du Council on Foreign Relations (Conseil sur les relations internationales) et lauréat de la Tech Fellow Award 2011.

Il est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, où il a rejoint le cercle prestigieux des George F. Baker Scholars et s'est vu décerner le Dubilier Prize for Entrepreneurship (prix Dubilier pour l'entreprenariat). Membre du barreau de l'Illinois, il a obtenu son doctorat en droit à l'Université de Chicago, ainsi qu'une licence en littérature anglaise et en sciences informatiques au Trinity College. Il est également co-créateur de l'initiative Project Honey Pot, la plus grande communauté de webmasters traquant les fraudes et les abus en ligne.
Michelle Zatlyn

Cofondatrice et présidente

Michelle Zatlyn

Cofondatrice et présidente

Michelle Zatlyn est cofondatrice et présidente de Cloudflare (NYSE : NET), l'entreprise leader dans le domaine du cloud de connectivité, qui s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Elle siège actuellement au conseil d'administration d'Atlassian et de la Young Global Leaders Foundation (la fondation des Jeunes leaders mondiaux) du Forum économique mondial.

Avant de cofonder Cloudflare, Michelle a occupé divers postes chez Google et Toshiba, mais également lancé deux start-ups couronnées de succès. Michelle figurait récemment au classement « 40 Under 40 » de Fortune, apparaît dans la liste des « Changemakers » (les acteurs du changement) 2024 dressée par CNBC et a été reconnue parmi les Top Female Founders (Les femmes fondatrices d'entreprises) 2024 par Inc. Magazine. Elle est titulaire d'une licence avec mention de l'Université McGill et d'un MBA obtenu auprès de l'Harvard Business School, où elle a été lauréate du Dubilier Prize for Entrepreneurship (le prix Dubilier récompensant l'esprit d'entreprise).
Thomas Seifert

Chief Financial Officer

Thomas Seifert

Chief Financial Officer

M. Seifert est notre Chief Financial Officer depuis juin 2017. Avant de nous rejoindre, il a été Executive Vice President et Chief Financial Officer de Symantec Corporation, un fournisseur de logiciels et de services de cybersécurité, de mars 2014 à novembre 2016. Il a également servi Symantec à titre consultatif de décembre 2016 à mars 2017. De décembre 2012 à mars 2014, M. Seifert a été Executive Vice President et Chief Financial Officer de Brightstar Corp, une entreprise de distribution de services sans fil et d'autres services. D'octobre 2009 à septembre 2012, il a occupé les postes de Senior Vice President et de Chief Financial Officer chez Advanced Micro Devices Inc., une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs, pour laquelle il a également été CEO par intérim de janvier 2011 à août 2011. M. Seifert est actuellement membre du conseil d'administration de First Derivatives plc, un éditeur de logiciels d'analyse ultra-performants. Il a précédemment siégé au conseil d'administration de CompuGroup Medical SE, un fournisseur de services de santé en ligne, et d'IPG Photonics Corporation, un fabricant de lasers guidés par fibre optique. M. Seifert est titulaire d'une licence en Business Administration (gestion d'entreprise) et d'un MBA obtenus auprès de l'université Friedrich-Alexander, ainsi que d'un master en mathématiques et en économie délivré par la Wayne State University.
Doug Kramer

Chief Legal Officer

Doug Kramer

Chief Legal Officer

Doug Kramer, Chief Legal Officer, a rejoint Cloudflare, Inc. en août 2016. Il est responsable de la supervision des équipes chargées des affaires juridiques, des politiques, ainsi que de la confiance et de la sécurité de l'entreprise. Avant de rejoindre Cloudflare, Doug a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de l'administration du président Barack Obama, notamment ceux de Staff Secretary (Secrétaire de cabinet) et Deputy Assistant to the President (assistant adjoint du président), Associate White House Counsel (conseiller juridique adjoint de la Maison-Blanche), Deputy Administrator of the Small Business Administration (administrateur adjoint à l'administration des PME) et General Counsel of USAID (Avocat général de l'United States Agency for International Development, l'Agence gouvernementale américaine pour le développement international).

Au début de sa carrière, il a exercé le droit chez Covington à Washington, D.C. et Polsinelli à Kansas City. Membre à vie du Council on Foreign Relations (Conseil sur les relations internationales), Doug est diplômé de la Georgetown University et de l'University of Chicago Law School (faculté de droit de l'université de Chicago).
Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Grant Bourzikas

Chief Security Officer

Grant Bourzikas a rejoint Cloudflare en 2023 au poste de SVP, Chief Security Officer. C'est un rouage essentiel de la machine qui contribue à bâtir un Internet meilleur. Sa mission consiste à protéger Cloudflare contre les menaces sophistiquées et à encourager l'innovation qui permet à notre entreprise de conserver son avance au sein du panorama de la cybersécurité d'aujourd'hui.

Fort de plus de 20 années d'expérience dans le secteur privé, Grant a été cinq fois CSO, notamment chez un opérateur d'infrastructure critique classé au Fortune 500, mais aussi au sein d'un cabinet de services financiers et d'une entreprise de jeux vidéo. Il occupait dernièrement le poste de CSO pour la Silicon Valley Bank, où il était responsable du développement et de la mise en œuvre du programme de sécurité de l'information de la banque, ainsi que de la supervision des politiques de sécurité à l'échelle de l'entreprise. Grant est titulaire d'une licence en comptabilité et d'un master en science des données et intelligence artificielle obtenus auprès de la Southern Methodist University.
Dane Knecht

Chief Technology Officer

Dane Knecht

Chief Technology Officer

Dane Knecht est le Chief Technology Officer (CTO) de Cloudflare, le leader dans le domaine du cloud de connectivité. Il est chargé de donner vie aux idées les plus audacieuses et les plus innovantes de l'entreprise, qui se révéleront essentielles à l'évolution et à la stratégie de Cloudflare. Au cours des 13 dernières années passées chez Cloudflare, il a dirigé le développement, le lancement et la mise à l'échelle de divers produits, comme notre plateforme Cloudflare Zero Trust, notre plateforme pour développeurs et, plus récemment, notre plateforme d'inférence et d'agents IA. Knecht a rejoint Cloudflare lorsque l'entreprise comptait moins de 30 personnes. Avant de travailler chez nous, Knecht a fondé une entreprise SaaS spécialisée dans l'e-commerce, qui a par la suite été rachetée. Il a également occupé des postes de direction produit chez MessageOne et Dell. Il est diplômé de l'Université Columbia et réside à Austin, au Texas.
Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Stephanie Cohen

Chief Strategy Officer

Stephanie Cohen a rejoint Cloudflare en 2024 en tant que toute première Chief Strategy Officer de l'entreprise. Cadre d'exploitation chevronnée, elle cumule plus de deux décennies d'expérience chez Goldman Sachs, où elle a conseillé la direction et les comités d'administration de certaines des plus importantes entreprises et institutions du monde. Outre ses années passées dans le secteur de la banque d'investissement, elle a occupé le poste de Chief Strategy Officer chez Goldman Sachs, a dirigé deux segments internationaux totalisant plusieurs milliards de dollars et a siégé en tant que membre de leur comité de gestion.  Concernant ses activités chez Cloudflare, Stephanie dirige les efforts déployés par l'entreprise pour renforcer sa présence au sein des comités et des conseils d'administration et suivre ses objectifs visant à dégager un chiffre d'affaires minimum de cinq milliards de dollars. Stephanie est titulaire d'une licence en finance obtenue auprès de l'Université de l'Illinois.
Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Alissa Starzak

Deputy CLO, Global Head of Policy

Alissa Starzak est Vice President, Deputy Chief Legal Officer et Global Head of Public Policy chez Cloudflare, un leader dans le domaine du cloud de connectivité qui aide les entreprises à accélérer et à sécuriser leurs applications et leurs réseaux, tout en bloquant des milliards de menaces chaque jour. Avant de rejoindre Cloudflare, elle a occupé divers postes dans le domaine de la sécurité nationale au sein du gouvernement américain, notamment en tant que 21e General Counsel (Avocate générale) du département de l'Armée, confirmée par le Sénat. Sa carrière émérite inclut également d'autres positions de haut niveau au sein de l'exécutif et du Sénat, un cabinet de pratique privée à Washington, D.C., ainsi qu'une fonction de greffier auprès de l'honorable E. Grady Jolly siégeant à la Cour d'appel des États-Unis de la cinquième circonscription. Starzak est diplômée de l'Amherst College et de l'University of Chicago Law School (la faculté de droit de l'université de Chicago).
CJ Desai

President of Product and Engineering

Chirantan (CJ) Desai

President of Product & Engineering

CJ Desai occupe le poste de President of Product & Engineering chez Cloudflare. Il détient plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'innovation produit, des stratégies de commercialisation et de l'efficacité opérationnelle, trois facteurs essentiels pour constituer des équipes performantes et favoriser une croissance soutenue de l'entreprise, à grande échelle. CJ Desai était auparavant président et Chief Operations Officer (COO) chez ServiceNow. Desai supervisait les produits, la plateforme, la conception, l'ingénierie, le support client et les opérations d'infrastructure cloud pour ServiceNow, ainsi que le parcours Customer Success. Avant de rejoindre ServiceNow, Desai était président de la division des technologies émergentes (Emerging Technologies Division) chez EMC, où il avait la responsabilité totale de la gestion des profits et des pertes pour les produits technologiques émergents, tout en se concentrant sur le lancement et le développement de nouvelles gammes de produits. Desai a géré diverses gammes de produits pendant 9 ans chez Symantec, notamment les solutions de sécurité des points de terminaison, de sécurité du courrier électronique et de la navigation web, de sécurité des serveurs et de sécurité mobile. Desai a commencé sa carrière chez Oracle Corp et fut un membre essentiel de l'équipe qui a lancé le premier service cloud d'Oracle.

Contactez-nous

Cloudflare Radar

Relations avec les investisseurs

Blog

