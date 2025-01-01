Dossier de presse
Téléchargez des ressources, notamment des images, des vidéos et des B-rolls, parmi bien d'autres.
Images
Logos d'entreprises
Logo sur fond transparent et blanc
Portraits des cadres dirigeants
Portraits de notre équipe de direction
Réseau mondial (transparent)
Plus de 330 villes dans 125 pays, dont la Chine
Vidéos
Carte du réseau Cloudflare, animée
Cloudflare, bumper
Cloudflare, B-roll
B-roll des bureaux Cloudflare
Qu'est-ce que Cloudflare ?
Cloudflare Everywhere Security
À propos de Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Ses solutions permettent à ses clients de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native afin de permettre à toutes les entreprises de bénéficier du contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.
Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations.
20 %
de l'ensemble des sites web sont protégés par Cloudflare
+ de 330
villes réparties dans plus de 125 pays, voilà ce que couvre le réseau Cloudflare
36 %
des entreprises figurant au Fortune 500 sont des clients Cloudflare
2010
Lancement de Cloudflare
4 600
collaborateurs au total
17
bureaux à travers le monde
Direction
Matthew Prince
Cofondateur et CEO
Michelle Zatlyn
Cofondatrice et présidente
Thomas Seifert
Chief Financial Officer
Doug Kramer
Chief Legal Officer
Grant Bourzikas
Chief Security Officer
Dane Knecht
Chief Technology Officer
Stephanie Cohen
Chief Strategy Officer
Alissa Starzak
Deputy CLO, Global Head of Policy
CJ Desai
President of Product and Engineering
Ressources complémentaires
Contactez-nous
Daniella Vallurupalli
Head of Global Communications
press@cloudflare.com
+1 650-741-3104
Relations avec les investisseurs
Pour les informations les plus récentes concernant les investisseurs