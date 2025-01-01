サインアップ

画像

Cloudflareロゴ（サムネイル）
企業ロゴ

背景および白背景用のロゴ

Matthew Prince & Michelle Zatlyn
リーダーシップの顔写真

当社経営陣の顔写真

グローバルネットワーク - 透明 - 画像
グローバルネットワーク（透明）

330以上の都市、125か国（中国本土を含む）

動画

Cloudflareネットワークマップモーション
動画をダウンロード
Cloudflare バンパー広告
動画をダウンロード
Cloudflare映像資料
動画をダウンロード
Cloudflareオフィス映像資料
動画をダウンロード
Cloudflareとは？
動画をダウンロード
Cloudflare Everywhere Security
動画をダウンロード

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc. (NYSE：NET) はコネクティビティクラウドの先端企業で、より優れたインターネット環境の構築のサポートに取り組んでいます。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

20%

Cloudflareが保護するWebサイトの割合

330以上

125国以上の都市にCloudflareのネットワークが広がっています

36%

Cloudflareを使用しているFortune 500企業の割合

2010

Cloudflare設立年

4,600

従業員総数

17

世界中のオフィス拠点数

リーダーシップ

Matthew Prince - サムネイル画像
Matthew Prince

共同創設者兼CEO

プロフィールを表示
Matthew Prince - サムネイル画像

Matthew Prince

共同創設者兼CEO

Matthew PrinceはCloudflareの共同創業者兼CEOです。Cloudflareは、より良いインターネットの構築を支援することをミッションとしています。Cloudflareは現在、125か国以上、330都市以上に広がる世界最大級のネットワークを運営しています。Matthewは、世界経済フォーラムのテクノロジーパイオニアで、外交問題評議会会員でもあり、2011年度のTech Fellow Awardを受賞しています。

Matthewはハーバード大学経営大学院でMBAを修めました。同学院では、ベイカースカラー（最優秀学生賞）に輝き、起業家精神を称えるドゥビリエ賞を受賞しています。イリノイ州登録弁護士で、シカゴ大学で法務博士号を取得。トリニティカレッジで英文学とコンピューターサイエンスの学士号も取得しています。Webマスターの最大コミュニティでオンライン詐欺や不正行為を追跡するプロジェクトハニーポットの共同創始者でもあります。
Michelle Zatlyn - 顔写真
Michelle Zatlyn

共同創設者兼社長

プロフィールを表示
Michelle Zatlynサムネイル画像

Michelle Zatlyn

共同創設者兼社長

Michelle Zatlynは、より良いインターネットの構築を支援する使命を持つ、コネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare（NYSE: NET）の共同創設者兼社長です。同氏は現在、Atlassianの取締役と世界経済フォーラム「ヤンググローバルリーダーズ」の理事を務めています。

同氏は、Cloudflareを共同で立ち上げる前はGoogleとToshibaに勤務し、その後スタートアップ企業2社を成功させました。同氏は以前、フォーチュン誌の「40歳以下で影響力のある40人」、CNBCの「2024年チェンジメーカー」、Inc. Magazineの「2024年トップ女性創設者」に選ばれました。マギル大学で科学士号（優秀）、ハーバード経営大学院でMBAを取得しており、ハーバード経営大学院では起業家精神を称えるドゥビリエ賞を受賞しています。
Thomas Seifert - 顔写真
Thomas Seifert

最高財務責任者（CFO）

プロフィールを表示
Thomas Seifertサムネイル
Thomas Seifert

最高財務責任者（CFO）

Seifertは、2017年6月から最高財務責任者（CFO）を務めています。当社に入社する前は、2014年3月から2016年11月までサイバーセキュリティソフトウェアおよびサービスのプロバイダーであるSymantec Corporationのエグゼクティブバイスプレジデントと最高財務責任者を兼任し、2016年12月から2017年3月まではSymantecの顧問を務めました。2012年12月から2014年3月までは、携帯端末物流・サービス会社のBrightstar Corp.で、エグゼクティブバイスプレジデントと最高財務責任者を兼任しています。2009年10月から2012年9月まで、半導体企業であるAdvanced Micro Devices Inc.でシニアバイスプレジデントと最高財務責任者を兼任し、2011年1月から2011年8月までは暫定最高経営責任者を務めました。Seifert氏は現在、超高性能分析ソフトウェア企業First Derivatives plcの取締役会メンバーを務めています。それ以前は、eHealthプロバイダーであるCompuGroup Medical SEの取締役会、およびファイバーレーザーの製造業者であるIPG Photonics Corporationの取締役を務めていました。Seifert氏は、フリードリヒ・アレクサンダー大学で経営学の学士号とMBAを取得し、ウェイン州立大学で数学および経済学の修士号を取得しました。
Doug Kramer - 顔写真
Doug Kramer

最高法務責任者

プロフィールを表示
Doug Kramerサムネイル
Doug Kramer

最高法務責任者

最高法務責任者のDoug Kramerは、2016年8月にCloudflareに入社しました。法務、方針、信頼、安全を担当するチームを率いています。Cloudflareに入社する前は、オバマ政権でスタッフセクレタリー兼副補佐官、大統領副顧問、中小企業庁副長官、国際開発庁法律顧問などさまざまな上級職を歴任しました。

キャリア初期にはワシントンDCのCovington、カンザスシティのPolsinelliで弁護士をしていました。外交問題評議会の終身会員で、ジョージタウン大学とシカゴ大学法科大学院を卒業しています。
Grant Bourzikas - 顔写真
Grant Bourzikas

最高セキュリティ責任者

プロフィールを表示
Grant B.サムネイル

Grant Bourzikas

最高セキュリティ責任者

Grant Bourzikasは、2023年にCloudflareに入社し、上級副社長兼最高セキュリティ責任者に就任しました。彼はより良いインターネットの構築を支援する当社に不可欠な人材で、高度な脅威からCloudflareを保護し、今日のサイバーセキュリティ状況において当社が常に一歩先を行けるようイノベーションを促進する権限を与えられています。

Grantは、Fortune500に名を連ねる重要インフラ企業から金融サービス会社、ゲーミング会社まで、民間セクターの幅広い企業でCSOを5度務め、20年以上の実績を持ちます。最近では、シリコンバレー銀行のCSOとして、同銀行の情報セキュリティプログラムの開発および実装と、全社的なセキュリティポリシーの監督を担当しました。Grantは、サザンメソジスト大学で会計学の学士号とデータサイエンス・人工知能学の修士号を取得しています。
Dane Knecht - 顔写真
Dane Knecht

最高技術責任者

プロフィールを表示
Dane Knechtのサムネイル

Dane Knecht

最高技術責任者

Dane Knechtは、コネクティビティクラウドの先端企業であるCloudflareのCTO（最高技術責任者）です。Knechtは、Cloudflareの継続的な進化と戦略の鍵となる、大胆で革新的なアイデア実現の責任を負っています。過去13年間Cloudflareは、Cloudflare Zero Trust、Cloudflareの開発者プラットフォーム、そして最近ではAI推論およびエージェントプラットフォームなどの製品の開発、ローンチ、スケーリングを主導してきました。Knechtは、Cloudflareの従業員がまだ30人にも満たない頃入社しました。Cloudflare入社以前、KnechtはeコマースSaaS会社を設立し、後にこの会社は買収され、MessageOneとDellが製品リーダーの役割を担っていました。彼はコロンビア大学を卒業後、テキサス州オースティンに拠点を置いています。
Stephanie Cohen - 顔写真
Stephanie Cohen

最高戦略責任者

プロフィールを表示
Stephanie Cohen

Stephanie Cohen

最高戦略責任者

Stephanie Cohenは、2024年にCloudflare初の最高戦略責任者として入社しました。経験豊富な執行役員で、Goldman Sachs社で20年以上にわたり世界の最重要企業や主要機関の経営幹部層や理事会に助言してきました。投資銀行業での経験に加え、Goldman Sachs社の最高戦略責任者として数十億ドル規模のグローバルセグメントを2つ運営し、経営委員会のメンバーを務めた実績もあります。  Cloudflareでは、収益50億ドル達成とさらなる成長に向けて、理事会や経営幹部層に対する当社の存在感を拡大・深化する取り組みを主導しています。イリノイ大学で金融学の学士号を取得。
Alissa Starzak - 顔写真
Alissa Starzak

副CLO、ポリシーグローバル責任者

プロフィールを表示
Alissa Starzakのサムネイル

Alissa Starzak

副CLO、ポリシーグローバル責任者

Alissa Starzakは、Cloudflareの副社長、副最高法務責任者、パブリックポリシーグローバル責任者であり、クラウドコネクティビティ企業として、毎日何十億もの脅威をブロックしながら、企業のアプリケーションやネットワークをより高速かつ安全にすることを支援しています。Cloudflareに入社する前、彼女は米国政府内で国家安全保障に関するさまざまな職務を歴任し、特に上院の承認を受けた第21代陸軍省法律顧問を務めました。また、行政機関と上院の両方で上級職を歴任し、ワシントンDCでの民間慣行や、連邦裁判所の報告書まで持っています。E. Grady Jolly（米国第5巡回控訴裁判所）Starzakは、アマースト大学とシカゴ大学ロースクールの卒業生です。
CJ Desai - 顔写真
CJ Desai

製品およびエンジニアリング担当プレジデント

プロフィールを表示
CJ Desaiのサムネイル

Chirantan (CJ) Desai

製品およびエンジニアリング担当部長

CJ DesaiはCloudflareの製品・エンジニアリング担当部長です。彼は25年以上にわたり、製品イノベーション、Go-to-Market戦略、業務効率の分野で経験を積んでおり、これらは、高いパフォーマンスを発揮するチームの構築、持続的なビジネス成長の大規模な推進の鍵となっています。直近では、CJ DesaiがServiceNowの部長兼COOを務めました。Desaiは、ServiceNowの製品、プラットフォーム、デザイン、エンジニアリング、カスタマーサポート、クラウドインフラの運用、そしてCustomer Successを監督しました。ServiceNowの前、DesaiはEMCの新興技術部長を務め、新興技術製品の全損益責任を担い、新製品ラインの立ち上げと成長に注力していました。Symantecでは、Desaiが9年間にわたり、エンドポイントエンドポイントセキュリティ、メール＆Webセキュリティ、サーバーセキュリティ、モバイルセキュリティなど、さまざまな製品ラインを担当してきました。Desaiは、Oracle Corpでキャリアをスタートし、Oracle初のクラウドサービスを立ち上げたチームの主要メンバーでした。

追加リソース

お問い合わせ

Daniella Vallurupalli
グローバルコミュニケーション部門長

press@cloudflare.com
+1 650-741-3104

Cloudflare Radar

インターネットに関する最新の傾向と洞察

Radarにアクセス
IR

最新の投資家情報について

IRにアクセス
ブログ

Cloudflareの最新情報を常に把握する

ブログを見る