プレスキット
画像、動画、Bロールなどを含む素材をダウンロードいただけます。
Cloudflareについて
Cloudflare, Inc. (NYSE：NET) はコネクティビティクラウドの先端企業で、より優れたインターネット環境の構築のサポートに取り組んでいます。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。
世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。
20%
Cloudflareが保護するWebサイトの割合
330以上
125国以上の都市にCloudflareのネットワークが広がっています
36%
Cloudflareを使用しているFortune 500企業の割合
2010
Cloudflare設立年
4,600
従業員総数
17
世界中のオフィス拠点数
リーダーシップ
Matthew Prince
共同創設者兼CEO
Michelle Zatlyn
共同創設者兼社長
Thomas Seifert
最高財務責任者（CFO）
Doug Kramer
最高法務責任者
Grant Bourzikas
最高セキュリティ責任者
Dane Knecht
最高技術責任者
Stephanie Cohen
最高戦略責任者
Alissa Starzak
副CLO、ポリシーグローバル責任者
CJ Desai
製品およびエンジニアリング担当プレジデント